Budou letos dražší vodní radovánky? Máme srovnání letáků bazénů a příslušenství

V Baumaxu vzrostla cena bazénu téměř o 30 %

V Baumaxu se zvedly ceny všech nabízených bazénů, a to v jednom případě až o 1000 korun. Zdražovala také filtrace, solární ohřev nebo písek do filtrace. Ke změně ceny nedošlo u dvou položek (bazénová sůl a projasňovač) a jediný vířivý bazén pro čtyři osoby byl oproti roku 2021 o 400 korun zlevněn.

Ceny za bazénové příslušenství loni a letos v Baumaxu Produkt Cena 2021 Cena 2022 Rozdíl Bazén vířivý spa pro 4 osoby, 795 l vody 13,890 Kč 13,490 Kč –400 Kč Sůl bazénová 25 kg 299 Kč 299 Kč 0 Kč Spa projasňovač 0,6 l 199 Kč 199 Kč 0 Kč Vysavač Star Vac 999 Kč 1090 Kč 91 Kč Solární ohřev Slim 180 2699 Kč 2,790 Kč 91 Kč Náplň písková 25 kg 199 Kč 319 Kč 120 Kč Solární ohřev Slim 360 3990 Kč 4190 Kč 200 Kč Bazén Tampa 305×76 cm s filtrací 1890 Kč 2290 Kč 400 Kč Filtrace Prostar 4 3890 Kč 4690 Kč 800 Kč Bazén Florida ratan 305×91 cm 4790 Kč 5590 Kč 800 Kč Bazén Florida 305×91 cm 3490 Kč 4490 Kč 1000 Kč

Letáky Baumaxu

Uni Hobby zlevnilo hned několik položek

Řetězec Uni Hobby měl v daném sledovaném období velmi podobné letáky, a proto jsme mohli srovnávat mnoho položek. U devíti z nich došlo ke zlevnění, konkrétně v případě bazénu GRAPHITE GRAY PANEL o více než 5000 Kč, u jiných šesti produktů se cena nezměnila a zdražovalo se v rozsahu 10 až 2500 korun s tím, že nejvyšší rozdíly v cenách byly u bazénů a vířivek.

Ceny za bazénové příslušenství loni a letos v Uni Hobby Produkt Cena 2021 Cena 2022 Rozdíl Bazén GRAPHITE GRAY PANEL 478×124 cm 44 990 Kč 39 900 Kč –5090 Kč Zastřešení na bazény do průměru 400 cm 4790 Kč 4490 Kč –300 Kč Sprcha solární TOP LINE 40 l 4890 Kč 4690 Kč –200 Kč Plachta krycí Frame Pool průměr 305 m 469 Kč 349 Kč –120 Kč Náhradní filtrační vložka H 189 Kč 79 Kč –110 Kč Plovák na chlor malý 179 Kč 99 Kč –80 Kč Náhradní filtrační vložka A 199 Kč 129 Kč –70 Kč Kuličky filtrační 629 Kč 599 Kč –30 Kč Opěrka hlavy do vířivky 549 Kč 529 Kč –20 Kč Chlorinátor Krystal Clear do 17000 l 3590 Kč 3590 Kč 0 Kč Sůl bazénová 25 kg 299 Kč 299 Kč 0 Kč Písek do filtrace 25 kg 249 Kč 249 Kč 0 Kč Plovák na chlor s teploměrem 269 Kč 269 Kč 0 Kč Vysavač Poolrunner 10990 Kč 10990 Kč 0 Kč LED osvětlení Pure Spa 549 Kč 549 Kč 0 Kč Síťka na nečistoty 229 Kč 239 Kč 10 Kč Nafukovací opěrka hlavy do vířivky 189 Kč 219 Kč 30 Kč Chlor šok 27 kg 799 Kč 839 Kč 40 Kč Set údržbový pro vířivé vany 399 Kč 469 Kč 70 Kč Ergonomické sedátko do vířivky 1190 Kč 1290 Kč 100 Kč Zastřešení na bazény o průměru 457 cm 5790 Kč 5990 Kč 200 Kč Bazén Tampa 305×76 cm 1690 Kč 1990 Kč 300 Kč Chlorinátor Krystal Clear do 26600 l 4690 Kč 4990 Kč 300 Kč Bazén Tampa 366×91 cm 2990 Kč 3390 Kč 400 Kč Kartušová filtrace výkon 200 l/h 1090 Kč 1490 Kč 400 Kč Filtrace Speed Clean Active Balls+ 3890 Kč 4290 Kč 400 Kč Schůdky bazénové 91 cm 1290 Kč 1690 Kč 400 Kč Schůdky bazénové bezpečnostní 91–107 cm 1990 Kč 2390 Kč 400 Kč Vysavač Poolrunner S63 7290 Kč 7690 Kč 400 Kč Filtrace Comfort 50 4890 Kč 5490 Kč 600 Kč Bazén Florida 305×91 cm 3490 Kč 4490 Kč 1000 Kč Bazén Orlando 366×107 cm 7990 Kč 8990 Kč 1000 Kč Vysavač APP Control Poolrunner S63 22990 Kč 23990 Kč 1000 Kč Zastřešení na vířivé bazény do průměru 200 cm 3990 Kč 4990 Kč 1000 Kč Bazén Florida 366×122 cm 6490 Kč 7790 Kč 1300 Kč Bazén Orlando 366×107 cm design ratan 10990 Kč 12990 Kč 2000 Kč Bazén vířivý Pure Spa Bubble HWS new 13890 Kč 15890 Kč 2000 Kč Bazén vířivý Pure Spa DeLuxe GREYWOOD 16490 Kč 18990 Kč 2500 Kč

Letáky UniHobby

V prodejnách MAT příslušenství do bazénu zdražilo o desítky korun

MAT patří mezi řetězce zaměřené především na potřeby pro kutily, ale nachází se v něm také velký sortiment domácích potřeb, věcí na zahradu a podobného sezónního zboží. V letní nabídce tak měl kromě nafukovacího bazénu také další příslušenství do bazénu, a to především pro děti. Srovnání cen ukázalo, že až na nafukovací kruh určený pro děti od tří do šesti let zdražovaly všechny položky.

Ceny za bazénové příslušenství loni a letos v prodejnách MAT Produkt Cena 2021 Cena 2022 Rozdíl Kruh nafukovací 50 cm, 3–6 let 45 Kč 45 Kč 0 Kč Míč nafukovací 50 cm 39 Kč 45 Kč 6 Kč Rukávky nafukovací dětské 59 Kč 69 Kč 10 Kč Kruh nafukovací 97 cm, od 9 let 159 Kč 199 Kč 40 Kč Lehátko nafukovací 159 Kč 229 Kč 70 Kč Vodnář komplexon spa 0,5 l 129 Kč 199 Kč 70 Kč Bazén nafukovací dětský průměr 125 cm 199 Kč 279 Kč 80 Kč

OBI mělo unikátní nabídku

V OBI se serveru Podnikatel.cz nepodařilo najít takové letáky, ve kterých by bylo více stejných položek. Jejich letáky tím pádem nejsou každý rok stejné a dalo se tak srovnat jen málo položek. Zatímco jedna bazénová sada od Bestway byla o 50 Kč zlevněna, jiná o něco větší zdražila o 391 korun. O 50 a 100 Kč se zvedla také cena chlorových tablet a filtračních kuliček, které se dají používat do filtrace místo písku.

Ceny za bazénové příslušenství loni a letos v OBI Produkt Cena 2021 Cena 2022 Rozdíl Bazénová sada Bestway Fast Pool 244×61 cm 949 Kč 899 Kč –50 Kč Rychlerozpustné chlorové tablety 1,2 kg 379 Kč 429 Kč 50 Kč Filtrační kuličky Flowclear Polysphere 399 Kč 499 Kč 100 Kč Bazénová sada Bestway Fast Pool 305×76 cm 1599 Kč 1990 Kč 391 Kč

Letáky MAT a OBI

Hornbach zvýšil cenu téměř všech produktů

Kromě přípravku ChlorŠok od značky Marimex se v Hornbachu měnily všechny ceny. Nejvíce se to projevilo u bazénů, u jedné šlo o 3100 korun nahoru (z 13 890 Kč na 16 990 Kč) a například cena pískové filtrace vzrostla o 400 korun.





Ceny za bazénové příslušenství loni a letos v Hornbachu Produkt Cena 2021 Cena 2022 Rozdíl Marimex ChlorŠok 09 kg 299 Kč 299 Kč 0 Kč Marimex Chlor Triplex 09 kg 299 Kč 349 Kč 50 Kč Vysavač Star Vac 999 Kč 1090 Kč 91 Kč Lampa UV Sterill Pool 2199 Kč 2390 Kč 191 Kč Vysavač Spa Vac 1349 Kč 1590 Kč 241 Kč Bazén Tampa 366×91 cm modrá 2390 Kč 2790 Kč 400 Kč Bazén Tampa 366×91 cm ratan 2990 Kč 3390 Kč 400 Kč Schůdky k bazénům 091 cm 1290 Kč 1690 Kč 400 Kč Bazén Florida 305×76 cm beachside 3490 Kč 3990 Kč 500 Kč Bazén Florida 305×76 cm modrá 2890 Kč 3490 Kč 600 Kč Chlorinátor Krystal Clear do 17 m3 3590 Kč 4290 Kč 700 Kč Bazén Florida 305×91 cm kámen 4790 Kč 5590 Kč 800 Kč Písková filtrace Prostar 4 3890 Kč 4690 Kč 800 Kč Bazén Orlando 366×91 cm modrý se skimmerem 6490 Kč 7590 Kč 1100 Kč Bazén Orlando 366×122 cm ratan 10 990 Kč 12 990 Kč 2000 Kč Vířivka Pure Spa Bubble 196×71 cm 13 890 Kč 16 990 Kč 3100 Kč

Letáky Hornbach