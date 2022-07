Byrokracie nemusí podnikateli přerůstat přes hlavu. Spoustu toho udělají jiní

Dnešní technizovaná doba nabízí podnikatelům a podnikům všech velikostí možnost využívat podnikové informační systémy, které slouží k vedení účetnictví, fakturaci, zpracování mezd a obecně k řízení ekonomiky firem.

Společností, které mají takové systémy, je celá řada. Jednou z takových je například Solitea. V nabídce má 34 různých programů a aplikací.

Vždy přemýšlíme o tom, jak vypadá cílová skupina. Co dělá, jak funguje. A řešíme například i to, jak mají být velká písmenka v aplikaci. Aby to bylo ke čtení případně i bez brýlí. Jak to udělat, aby nebylo nutné číst manuál, protože všichni čteme manuál jen v případě sebeobrany, popisuje vznik jednotlivých pomocníků od společnosti Solitea a cestu, jak je dostat k zákazníkovi, marketingový ředitel Daniel Šturm.

Společnost Solitea vznikla spojením hned několika předních IT firem rozprostřených po sedmi evropských zemích. Jak fúze probíhala, co je jejím přínosem? O vzniku aplikací s ohledem na individualitu zákazníka a další otázky a odpovědi v novém díle Videobizu. Hostem je marketingový ředitel společnosti Solitea Daniel Šturm.