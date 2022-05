Byznys na TikToku? Mládež je schopná poslat svým idolům tisíce korun

Oblíbenost TikToku stále roste

Uživatelka AndrejkaJulie (Andrea Fialková) na TikTok začala natáčet v době covidové a během tři čtvrtě roku jí vzrostlo publikum na 390 tisíc sledujících. Zaujala nejspíše tím, že je učitelkou na gymnáziu a prosazuje lidský přístup k dětem. Videa natáčí jak edukační, tak i vtipná. TikTok během dvou let vzrostl neskutečným způsobem. Dle mého názoru je na prvních příčkách právě z důvodu toho, že se jedná o krátká videa. A v této uspěchané době se lidé rádi baví krátkými videi, dodává. Podle dalšího aktivního uživatele Olmíka se na TikToku dá oproti jiným sociálním sítím zabavit na dlouhé hodiny, což u jiných sítí není možné. Na TikToku je nespočet videí, která můžete projíždět, a i kdybyste to projížděli celý den, tak videa nikdy nedojdou, doplňuje.

Peníze se dají vydělávat hlavně při živých přenosech

Magdaléna Šašková, specialistka a manažerka sociálních sítí z agentury Contexto, vysvětluje, že každý uživatel TikToku si může koupit tzv. TikTok mince, které využije pro odměňování svého oblíbeného streamera během živého přenosu. Ten však získává jen 50 % hodnoty všech mincí. Vydělávat peníze tímto způsobem je tedy možné, ale podle ní v Čechách půjde spíše o přivýdělek než o hlavní obživu streamera. Pro generování vyšších příjmů tímto způsobem je nutná početná základna followerů (v řádech statisíců) a také jejich finanční možnosti. Protože nákup TikTok mincí mohou provádět jen osoby starší 18 let a vzhledem k nízkému věkovému zastoupení uživatelů TikToku v ČR, je otázka, zda mají na nákup mincí vlastní prostředky/možnosti? podotýká.

Podle Petra Horálka, působícího jako CEO & Founder společnosti WELOVEFUN, jsme se však v současné době dostali do bodu, kdy jsou fanoušci schopni naposílat svým oblíbeným tvůrcům desítky tisíc s tím, že se jedná o aktivní streamery, kteří se svým publikem pravidelně komunikují. Pokud by vás zajímalo, o kom je řeč, stačí se téměř každý večer podívat na TikTok streamery s větším počtem sledujících, radí. Olmík doplňuje, že je na této sociální síti funkce, že můžete tvůrce ohodnotit dárečkem v komentářích pod videem. To podle něj tady u nás v České republice zatím moc lidí nevyužívá a tímto způsobem se vydělat nedá. Zatímco streamováním, když se tomu pravidelně věnujete, se už něco vydělat dá, a to pomocí takzvaných „giftů“ od lidí, co mě chtějí za mou tvorbu podpořit, uvádí.

Jak by měly takové streamy vypadat?

Streamovat na TikToku může v podstatě každý uživatel, který má alespoň 1000 followerů a je starší 16 let. To jsou veškeré oficiální podmínky. Aby streamer dosáhl vyšší sledovanosti a zvýšil tak svou šanci na odměnu nebo zisk nových followerů, je třeba myslet i na další okolnosti, které mohou živé vysílání ovlivnit. Např. čas vysílání, jeho délka, správné světlo, kvalitní připojení, dobrý zvuk, samotný obsah videa a aktivita streamera směrem k publiku, vyjmenovává Magdaléna Šašková. Podle Petry Mlynárové, Social Media Manager z EFFE PRAHA, by livestream, jehož prostřednictvím chcete získat od sledovatelů dary, určitě neměl být nudný a nepřipravený. Stejně jako při každém představení, také u livestreamu na TikToku záleží v první řadě na kreativitě a kvalitní přípravě. Odfláknuté, amatérské a špatně připravené vysílání bez myšlenky má násobně menší šanci na úspěch v podobě příspěvků. Vždyť, kdo by chtěl podporovat něco, co se mu vlastně nelíbí? zamýšlí se.





Ondřej Tyleček, Business Director z Fairy Tailors, upozorňuje, že jakkoliv může obsah na TikToku někdy působit banálně, za výsledky těch nejlepších tvůrců je bez výjimky spousta práce a je bláhové myslet si, že kdokoli může zapnout vysílání a dostat zaplaceno. Stejně jako kdekoli jinde, i na TikToku platí, že tvůrce musí dát divákům pádný důvod, proč by ho měli sledovat. Hodnota obsahu pak může být jak ve kvalitě informací, tak v poskytnuté zábavě nebo inspiraci, popisuje. Také Petr Horák zmiňuje, že pokud si zapnete živé vysílání a nedáte fanouškům svou pozornost a 150% interakci, tak vám dary nepřijdou v nějakém převratném množství. Pokud si však dáte záležet a vymyslíte si zábavnou náplň streamu, kde své fanoušky budete vyzývat k zaslání darů, tak se vám bude dařit o mnoho lépe. Dále uvádí, že jsou aktuálně oblíbené TikTok Battles. Je to stream, při kterém proti sobě soupeří dva tvůrci. Fanoušci svého oblíbence podporují lajky a dary. Ten, kdo nasbírá během souboje více, tak vyhrál. Fanouška i samotného tvůrce tyto souboje velmi vtáhnou do dění, vysvětluje.

Pro „tiktoktery“ jde o přivýdělek

Olmík má na TikToku převážné publikum holek a dam a podle toho se snaží vytvářet videa. Dává do nich, jak správně se chovat k ženám, a snaží se o to, aby jim jeho videa dodala špetku sebevědomí, protože v dnešní době ho mají holky málo. Většina videí s tímto nádechem má úspěch, o to více mě baví vymýšlet, co dále natočím, když vidím tu odezvu v podobě like, komentářů a sdílení, říká a přiznává, že TikTokem denně tráví spousty času, a to nejen natáčením videí a stříháním, ale i právě streamem. AndrejkaJulie se to snaží brát jako práci a občas si tuto sociální síť prohlédne, aby věděla, které trendy jsou momentálně in. Jinak déle jak hodinu denně nad tím netrávím. Většinou vymyslím scénář na video během pěti minut a hned to natočím. TikTok mě převážně živí, ale učit bych nepřestala, dodává.

Před streamy stále vedou spolupráce

Petra Mlynárová si myslí, že většina influencerů používá k prezentaci více platforem a při spolupráci mají ve zvyku je kombinovat, aby dosáhli pro značku co největšího efektu. Za to si nechávají také přiměřeně zaplatit. Česká republika ještě nemá tolik uživatelů TikToku, aby výdělky z livestream darů převýšily objem financí, které influenceři vydělají díky placené spolupráci s komerčními značkami, doplňuje. Ondřej Tyleček si dovede představit, že tiktoker založí svou tvorbu právě na živém vysílání a finanční příspěvky budou tvořit většinu jeho příjmů. Běžnější podle něj však je, pokud profesionální tvůrce rovnoměrně využívá možností, které mu platforma dává, navazuje spolupráce se značkami a prodává svůj merch.

TikTok nikde nezveřejňuje údaje o počtu mincí, které byly na jejich platformě nakoupeny a následně utraceny na podporu jednotlivých streamerů. S ohledem na počet uživatelů TikToku v ČR a jejich věk si můžeme domyslet, že kupní potenciál nebude v této skupině nijak vysoký. Také je třeba myslet na to, že TikTok mince mají určitá omezení. To hlavní je, že streamer získává jen 50 % z celkové hodnoty všech získaných mincí a odměn. Vzhledem k tomu je pro české TikTok influencery finančně stále zajímavější spíše „klasická odměna“ formou barterového plnění nebo finanční odměny za produkovaný obsah, shrnuje Magdaléna Šašková.

Nákupy mincí jsou mnohdy velkým problémem

Jak jsme uvedli výše, mince může nakoupit pouze osoba starší 18 let nebo její zákonný zástupce. Na TikToku v ČR jsou zastoupeny mladší ročníky pod tuto věkovou hranici a ti tedy k nákupu mincí nemají oprávnění a je otázka, zda jejich rodiče budou ochotni finančně přispět na videa oblíbeného streamera svého potomka. Magdaléna Šašková si myslí, že většina ne. Podle Petra Horálka není tajemstvím, že dary často posílají děti, které nemají vlastní platební kartu a k nákupům darů využívají karty svých rodičů. Stává se tedy, že dítě, které ještě nemá o financích dostatečné povědomí, tak z karty nakupuje dary pro tvůrce jako smyslů zbavený a rodič poté přijde k hotovému. Následně pak rodiči nezbývá nic jiného než kontaktovat tvůrce, který dary obdržel, a požádat ho o vrácení financí. Tady se může zdát, že narážíme na morální hledisko. Pokud se tvůrce rozhodne finance rodiči vrátit, tak pouze 30 % z celkové částky za dary. Většinu si totiž vezme samotný TikTok, vysvětluje dále.

Petra Mlynárová podotýká, že málokterá sociální síť je více postavená na aktuálních trendech než TikTok. Proto je právě zde velmi důležitá příprava. Vysledovat aktuální trendy a přinést uživatelům zážitek, který je podle jejich chuti a dostatečně je zaujme, upřesňuje. Podle Ondřeje Tylečka je z pohledu tvůrce hlavním úskalím neadekvátní očekávání. Sociální sítě umožnily, aby měl každý člověk příležitost stát se celebritou. To ale neznamená, že úspěch potká každého, kdo začne tvořit obsah na TikToku. Ti nejlepší za sebou mají spoustu dřiny a ve většině případů také pořádné štěstí, popisuje.

Mohou takovým způsobem TikTok využít i firmy?

Petr Horálek říká, že v budoucnu tomu budou uživatelé na platformě otevřeni, ale aktuálně na to ještě nejsme připraveni, a to jak uživatelé, firmy, ani samotná platforma. V zahraničí firmy prodávají své produkty přímo na streamech a uživatelé přitom ani nemusí opustit platformu. To je pro prodej dokonalé. Na to si u nás budete muset ještě počkat, doplňuje. Ondřej Tyleček uvádí, že spolupráce mezi tvůrcem a značkou může probíhat také během živého vysílání, například formou product placementu s tím, že značka se může s tvůrcem spojit a podpořit jej při získání finančních příspěvků na charitativní účely.

Podle Magdalény Šaškové je otázka, proč by se touto cestou firmy vydávaly. Odměňování formou TikTok mincí může například sloužit jako určitá náhrada fundraisingových platforem. Firmy nebo podnikatelé mohou na TikToku streamovat videa ohledně nového produktu, na kterém pracují, a mohou své followery žádat o přispění na něj. Ale zde je důležité si předem říci, kdo je cílová skupina, zda je právě na TikToku dostupná a zda je dostatečně velká. Pokud ano, je třeba velmi pečlivě připravit samotný koncept kampaně, který bude v souladu s potřebami TikTok uživatelů a zaujme je natolik, aby na něj uvolnili své mince, popisuje.

Také Petra Mlynárová uvádí, že kreativitě se meze nekladou a firmy a podnikatelé samozřejmě mohou vyzkoušet i tento způsob odměňování. Je zapotřebí si však dobře rozmyslet, zda je tato forma komunikace vhodná pro danou značku, jestli má značka vůbec cílovou skupinu na TikToku a zda jí dokáže předat informace takovým způsobem, jak je pro uživatele této aplikace přirozené. Hlavním krédem TikToku totiž je: Don't make ads. Make TikToks . Jiná věc podle ní je dívat se na možnost darování z pohledu značky. Prvořadým úkolem komerční značky působící na TikToku by nemělo být vydělávat prostřednictvím aplikace. Pro značky je TikTok kanál, přes který mohou neformálním, zajímavým a přívětivým způsobem komunikovat s mladou cílovou skupinou. Mělo by to být spíše místo pro budování brandu, ne pro přijímání příspěvků na podnikání. Příležitost však vidím ve využití gift coinu k charitativním účelům. Tuto možnost by určitě měly zvážit neziskové a příspěvkové organizace, uzavírá.