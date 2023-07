Čas studentských brigád je tady: Jak na dohodu o provedení práce?

V čem spočívá jejich výhoda?

Brigádník dostane víc peněz na ruku a zaměstnavatel ušetří na odvodech. Činí-li měsíční odměna za vykonanou práci 10 000 Kč a méně, neodvádí se totiž žádné pojistné na zdravotní či sociální pojištění. Zůstává však povinnost uhradit daň z příjmu. Ale i té se může zaměstnanec zcela vyhnout.

Pokud u zaměstnavatele vyplní a podepíše formulář s názvem Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pak u něj zaměstnavatel uplatní tzv. slevu na dani za poplatníka. Tradiční formulář od SEVTu má růžovou barvu, proto se mu mezi lidmi říká „růžové prohlášení“.

Základní sleva za poplatníka činí v letošním roce podle paragrafu 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stejně jako loni 30 840 Kč. Měsíčně lze odečíst jednu dvanáctinu 2 570 Kč.

Zkusme si to spočítat

Měsíční mzda zaměstnance bude rovna 10 000 Kč.

15% daň z 10 000 Kč odpovídá částce 1500 Kč, ta je nižší než možná sleva na dani.

Pokud tedy uplatníme slevu na dani, neplatí dotyčný zaměstnanec žádnou daň a získá v čistém rovných 10 000 Kč. Nesmíme však zapomenout, že každý z nás může růžové prohlášení podepsat pro daný časový úsek pouze u jednoho zaměstnavatele.

Co když si student sjedná v jednom měsíci více dohod?

Pokud si je sjedná u jednoho zaměstnavatele a součet všech odměn, tj. celkové hrubé mzdy v daném kalendářním měsíci, bude 10 000 Kč a méně, platí výše uvedené. Pokud by však odměna v součtu za všechny DPP překročila 10 000 Kč, pak by byl jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel povinen odvést pojistné na zdravotní a sociální pojištění, čímž by výhoda z použití dohody o provedení práce nenastala.

Pokud si však student sjedná DPP u různých zaměstnavatelů a u žádného z nich nepřekročí v daném kalendářním měsíci 10 000 Kč, neodvádí žádné pojistné.

Jak to bude v tomto případě s daní?

Daňovou slevu může, jak už bylo řečeno, uplatnit jen u jednoho ze svých zaměstnavatelů. Po skončení daného kalendářního roku si však neopomene podat daňové přiznání a v něm si uplatní maximální výši slevy, na kterou má ročně nárok.

Oproti jiným poplatníkům daně z příjmů si student může navíc ročně odečíst ještě 4020 Kč. Celková roční sleva činí tedy 34 860 Kč. Nutno dodat, že za studenta je považován zaměstnanec mladší 26 let, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, případně pokud studuje prezenčně na vysoké škole doktorský studijní program, lze uplatnit slevu až do dovršení 28 let.

Jak to tedy může vypadat?

Sjedná-li si student v červenci i srpnu tři brigády na DPP, každou u jiného zaměstnavatele a z každé získá odměnu ve výši 10 000 Kč hrubého, pak bude výpočet daně z příjmu následující.

Zaměstnavatel Období Hrubá mzda Daň Čistá mzda Zaměstnavatel A Červenec 10 000 Kč 0 Kč (podepsal prohlášení) 10 000 Kč Zaměstnavatel B Červenec 10 000 Kč 1 500 Kč 8 500 Kč Zaměstnavatel C Červenec 10 000 Kč 1 500 Kč 8 500 Kč Zaměstnavatel A Srpen 10 000 Kč 0 Kč (podepsal prohlášení) 10 000 Kč Zaměstnavatel B Srpen 10 000 Kč 1 500 Kč 8 500 Kč Zaměstnavatel C Srpen 10 000 Kč 1 500 Kč 8 500 Kč CELKEM Rok 2023 60 000 Kč 6 000 Kč 54 000 Kč

Po skončení daňového období si v daňovém přiznání uplatní celkovou roční slevu, na kterou má nárok. Roční daňový základ činí 60 000 Kč, tomu odpovídající 15% daň 9000 Kč. Odečíst si může 34 860 Kč, což je mnohem vyšší než vypočtená daň. Stačí si tedy jen požádat o vratku daně a celých 6000 Kč má student v kapse.

Co jste se v článku dozvěděli?

Jaké jsou výhody dohod o provedení práce (DPP) pro brigádníky a zaměstnavatele?

Výhodou DPP je, že brigádníci dostanou více peněz na ruku, protože nejsou odváděná žádná pojistná na zdravotní a sociální pojištění, pokud měsíční odměna nepřesahuje 10 000 Kč. Zaměstnavatelé také ušetří na odvodech. Je však stále povinností zaměstnance uhradit daň z příjmu.

Jak mohu uplatnit slevu na dani při DPP?

Abyste mohli uplatnit slevu na dani, musíte u zaměstnavatele vyplnit a podepsat tiskopis a názvem „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“, známé také jako „růžové prohlášení“. Sleva za poplatníka činí 30 840 Kč ročně, což lze rozdělit na 2570 Kč měsíčně.

Co se stane, pokud si student sjedná více DPP v jednom měsíci?

Pokud si student sjedná více DPP u jednoho zaměstnavatele a celková hrubá mzda v daném měsíci nepřesáhne 10 000 Kč, platí se bez odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Avšak pokud by celková hrubá mzda za všechny DPP v daném měsíci překročila 10 000 Kč, bude nutné odvádět pojistné.