Část bank vůbec nenabídne podnikatelům pokladní zařízení na EET 2.0. Co ty zbylé?

Některé další pak nabídnou své pokladní zařízení či aplikaci nebo ve spolupráci s partnery. A část bank teprve řešení EET 2.0 připravuje. Vyplývá to z odpovědí, které serveru Podnikatel.cz poskytly tuzemské banky.
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Fio banka
Mezi banky, které zařízení schopné evidovat tržby v rámci EET 2.0 podnikatelům nenabídnou, patří Fio banka.
Co se týká EET 2.0, aktuálně máme prioritnější projekty,“ uvedla serveru Podnikatel.cz Vendula Žaloudíková, mluvčí Fio banky.
Partners Banka
Partners Banka podnikatelské účty zatím nenabízí, a proto ani nechystá žádné řešení pro EET 2.0.
ČSOB
ČSOB nabízí podnikatelům a firmám pokladnu s podporou EET 2.0 přímo v platebním terminálu. Jedná se o tzv. ČSOB Pokladna, která spojuje pokladní systém a platební terminál do jednoho zařízení a zároveň podporuje novou elektronickou evidenci tržeb EET 2.0. ČSOB Pokladna funguje jako aplikace přímo v podporovaném platebním terminálu s operačním systémem Android. Na stejném zařízení může obchodník namarkovat zboží nebo službu, přijmout platbu kartou, mobilem nebo hotově a zaevidovat tržbu. Součástí řešení jsou také digitální účtenky prostřednictvím QR kódu, přehledy tržeb a online administrace. Pokladna podporuje rovněž offline režim.
V online administraci mohou podnikatelé a firmy spravovat produkty, ceny, uživatele a pobočky a sledovat prodeje a tržby. Podle zvoleného balíčku jsou k dispozici také pokročilejší funkce, například skladové hospodářství nebo funkce pro gastronomické provozy.
ČSOB nabízí tři balíčky:
- KLASIK je určen zejména pro služby a menší provozovny, které nepotřebují skladové hospodářství. Umožňuje evidenci prodeje, přijímání plateb, správu produktů a cen, přehledy tržeb, online administraci a digitální účtenky. Zvýhodněná cena činí 349 Kč měsíčně + DPH včetně platebního terminálu. Standardní cena bez podnikatelského nebo firemního účtu u ČSOB je 499 Kč měsíčně + DPH.
- MALOOBCHOD přidává ke standardním funkcím skladové hospodářství, evidenci zásob, příjem a výdej zboží a skladové přehledy. Hodí se například pro potraviny, večerky, trafiky a další maloobchodní provozovny. Zvýhodněná cena je 499 Kč měsíčně + DPH včetně terminálu, standardní cena bez účtu u ČSOB činí 699 Kč měsíčně + DPH.
- GASTRO je určeno restauracím, kavárnám, bistrům a dalším gastronomickým provozům. K funkcím předchozích variant přidává například správu stolů, práci s objednávkami a komunikaci s kuchyní. Zvýhodněná cena je 649 Kč měsíčně + DPH včetně terminálu, standardní cena bez účtu u ČSOB činí 899 Kč měsíčně + DPH.
Zvýhodněná cena platí prvních šest měsíců pro každého. Klienti s podnikatelským nebo firemním účtem u ČSOB ji mohou využívat i nadále.
Pozor ovšem na to, že vedle měsíční ceny řešení se rovněž účtují transakční poplatky za přijímání karetních plateb.
UniCredit Bank
Terminály UniCredit Bank budou EET 2.0 podporovat, přičemž základní verze EET bude zdarma.
Česká spořitelna
Česká spořitelna pak nabídne ve spolupráci s Global Payments platební systém Genius, který v sobě zahrnuje pokladnu s EET, přijímání kartových, hotovostních i QR plateb a analytiku prodejů.
Genius funguje jak na platebních terminálech, tak i jako aplikace v mobilním telefonu. Podnikatel si tak může Genius vzít kamkoliv, kde potřebuje prodávat a inkasovat platby. EET běží na pozadí, podnikatel se tak nemusí o nic starat, Genius veškerou evidenci provede za něj, doplnil serveru Podnikatel.cz František Bouc, mluvčí České spořitelny.
Cena se odvíjí od konkrétního zvoleného řešení. Například platební aplikace Genius App vyjde na 249 Kč (prvních 6 měsíců za 49 Kč/měsíc) a poplatek z platby kartou činí 1,3 %. Cena terminálu pak činí 799 Kč měsíčně (prvních 6 měsíců 99 Kč/měsíc) a z platby kartou se platí 1,3 % (prvních 6 měsíců je poplatek 0,65 % a 0,50 Kč za platbu).
Raiffeisenbank
Také Raiffeisenbank nabídne pokladní řešení ve spolupráci s Global Payments (respektive EVO Payments International) a se společností Terminal Expert. V rámci balíčku získá klient Raiffeisenbank s podnikatelským účtem plán Basic na 12 měsíců zdarma. Případně slevu 99 Kč/měsíc i na vyšší tarify v případě, že mu plán Basic nebude stačit. V plánu Basic je kromě terminálu základní kalkulačka, podpora plátců i neplátců DPH, platby kartou i hotově, odesílání plateb do EET 2.0, denní uzávěrka v terminálu či připojení přes Wi-Fi nebo SIM kartu.
Air Bank
Rovněž Air Bank nabídne pokladní řešení ve spolupráci s Global Payments.
Komerční banka
Komerční banky nabízí podnikatelům pokladní řešení KB SmartPay Pokladna pro platební terminály Saturn. EET 2.0 je součástí základního předplatného, které stojí 300 Kč. Pokladna podporuje platby hotově, kartou. Nabízí také správu produktů, historii transakcí a uzávěrek, tisk účtenek i digitální účtenky přes QR kód, spropitné, slevy a online administraci včetně statistik a exportu účetních dat.
K dispozici jsou také volitelné moduly: Sklad za 179 Kč měsíčně za sklad a Gastro za 479 Kč měsíčně. Sklad zahrnuje například evidenci zásob, inventury, receptury a automatické odečítání prodaného zboží. Gastro nabízí mimo jiné správu stolů, otevřené účty, mobilního číšníka a rozdělení účtu.
Moneta
Moneta teprve řešení EET 2.0 pro stávající I budoucí klienty připravuje. Klienti si budou moci vybrat ze tří cenových balíčků, které vedle EET 2.0 mohou obsahovat I další funkce, například nástroje umělé inteligence.
CREDITAS
Banka CREDITAS počítá s tím, že nabídne řešení připravené na EET 2.0 prostřednictvím svých externích partnerů.
K dispozici by mělo být jak řešení prostřednictvím platebního terminálu, tak mobilní aplikace. Konkrétní podmínky a cena budou záviset na zvoleném řešení a potřebách daného klienta, proto v tuto chvíli nelze stanovit jednotnou výši poplatku, komentovala Anna Bakošová, mluvčí banky.
mBank
I v mBank se na EET 2.0 teprve připravují a pracují na řešení. Bližší podrobnosti zveřejní s jeho uvedením na trh.