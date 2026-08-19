Části poplatníků se blíží termín pro první splátku daně z nemovitostí. Koho se týká?

Konkrétně se to týká zemědělců. Detaily k platbě daně posílala finanční správa už v květnu do datových schránek, e-mailem či poštou. Informace k platbě daně lze také získat ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně.
Co se dozvíte v článku
Kdo musí daň zaplatit do konce srpna
Většina poplatníků musela daň z nemovitých věcí zaplatit do pondělí 1. června (31. května byla neděle). Pokud výše daně překročí 5000 korun, bylo možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první bylo nutné uhradit do začátku června a druhou do pondělí 30. listopadu. Část poplatníků však má výjimku a lhůtu pro zaplacení daně (či její první části) posunout na konec srpna. Konkrétně jde o poplatníky daně provozujících zemědělskou výrobu, kteří musí daň či první část daně doplatit do pondělí 31. srpna. Případným druhým termínem zůstává 30. listopad.
Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výši daně si poplatníci zjistí z poštovní složenky, kterou bude finanční správa rozesílat v dubnu a květnu, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Kdo má datovou schránku, dostane informaci o výši daně do ní.
Údaje k dani z nemovitostí lze zjistit i přes DIS+
Informace k platbě daně rozesílala finanční správa během dubna a května. Více než milion vlastníků datových schránek obdrželo údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím. Dalšímu více než milionu poplatníků, kteří se přihlásili k zasílání e-mailem, byly údaje doručeny do e-mailových schránek. 1,8 milionu poplatníků pak přišla poštou složenka. Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, využívají SIPO nebo si nechávají zasílat údaje e-mailem, složenku v papírové podobě neobdrželi.
Platební údaje má každý poplatník zároveň k dispozici ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně.
Informace obsahují i platební údaje
Rozesílané informace obsahovaly všechny potřebné platební údaje. Nejjednodušší je zaplatit daň prostřednictvím internetového bankovnictví. Variabilním symbolem pro platbu daně nebo jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou.
Čísla účtů pro daň z nemovitých věcí
|FÚ pro hlavní město Prahu
|7755–77628031/0710
|FÚ pro Středočeský kraj
|7755–77628111/0710
|FÚ pro Jihočeský kraj
|7755–77627231/0710
|FÚ pro Plzeňský kraj
|7755–77627311/0710
|FÚ pro Karlovarský kraj
|7755–77629341/0710
|FÚ pro Ústecký kraj
|7755–77621411/0710
|FÚ pro Liberecký kraj
|7755–77628461/0710
|FÚ pro Královehradecký kraj
|7755–77626511/0710
|FÚ pro Pardubický kraj
|7755–77622561/0710
|FÚ pro Kraj Vysočina
|7755–67626681/0710
|FÚ pro Jihomoravský kraj
|7755–77628621/0710
|FÚ pro Olomoucký kraj
|7755–47623811/0710
|FÚ pro Moravskoslezský kraj
|7755–77621761/0710
|FÚ pro Zlínský kraj
|7755–47620661/0710
|Specializovaný finanční úřad
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Při platbě též nezapomeňte vyplnit variabilní symbol. Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby.