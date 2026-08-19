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Části poplatníků se blíží termín pro první splátku daně z nemovitostí. Koho se týká?

Daniel Morávek
Dnes
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Překvapená žena, která se kouká na hodiny, které drží v rukou
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Většina poplatníků sice musela zaplatit daň z nemovitých věcí do začátku června, část však má termín posunutý a mohou daň (či první splátku daně) zaplatit do konce srpna.
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Konkrétně se to týká zemědělců. Detaily k platbě daně posílala finanční správa už v květnu do datových schránek, e-mailem či poštou. Informace k platbě daně lze také získat ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně.

Co se dozvíte v článku
  1. Kdo musí daň zaplatit do konce srpna
  2. Údaje k dani z nemovitostí lze zjistit i přes DIS+
  3. Informace obsahují i platební údaje
  4. Čísla účtů pro daň z nemovitých věcí

Kdo musí daň zaplatit do konce srpna

Většina poplatníků musela daň z nemovitých věcí zaplatit do pondělí 1. června (31. května byla neděle). Pokud výše daně překročí 5000 korun, bylo možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první bylo nutné uhradit do začátku června a druhou do pondělí 30. listopadu. Část poplatníků však má výjimku a lhůtu pro zaplacení daně (či její první části) posunout na konec srpna. Konkrétně jde o poplatníky daně provozujících zemědělskou výrobu, kteří musí daň či první část daně doplatit do pondělí 31. srpna. Případným druhým termínem zůstává 30. listopad. 

Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výši daně si poplatníci zjistí z poštovní složenky, kterou bude finanční správa rozesílat v dubnu a květnu, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Kdo má datovou schránku, dostane informaci o výši daně do ní.

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Obec může vyhláškou pro jednotlivá území obce koeficient zvýšit o jednu kategorii. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází. Pozor, některé obce mohou mít odlišné místní koeficienty i pro některé ulice či parcely v rámci stejné obce.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.

Údaje k dani z nemovitostí lze zjistit i přes DIS+

Informace k platbě daně rozesílala finanční správa během dubna a května. Více než milion vlastníků datových schránek obdrželo údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím. Dalšímu více než milionu poplatníků, kteří se přihlásili k zasílání e-mailem, byly údaje doručeny do e-mailových schránek. 1,8 milionu poplatníků pak přišla poštou složenka. Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, využívají SIPO nebo si nechávají zasílat údaje e-mailem, složenku v papírové podobě neobdrželi.

Platební údaje má každý poplatník zároveň k dispozici ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně

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Informace obsahují i platební údaje

Rozesílané informace obsahovaly všechny potřebné platební údaje. Nejjednodušší je zaplatit daň prostřednictvím internetového bankovnictví. Variabilním symbolem pro platbu daně nebo jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou.

Čísla účtů pro daň z nemovitých věcí

Bankovní účty pro daň z nemovitých věcí
FÚ pro hlavní město Prahu 7755–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7755–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7755–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7755–77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7755–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7755–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7755–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7755–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7755–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7755–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7755–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7755–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7755–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7755–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad

Při platbě též nezapomeňte vyplnit variabilní symbol. Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby.

Daň z nemovitých věcí je podle vás ve vaší obci...

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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