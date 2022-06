Čekací doba na nové auto je až 2 roky. Vyplatí se koupit ojetinu?

Situace s novými vozy není růžová

Podle Filipa Kučery, ředitele marketingu AutoESA, se situace na trhu nových vozidel nezlepšila, ba naopak. Po problémech s chipy přišla na řadu komplikace s dodávkou elektrických kabelů, které byly dodávány z Ukrajiny, a velká část automobilek se soustředila na výrobu dražších vozidel na úkor levnějších. Preferencí výroby byly vozy s vyšší marží, tedy např. BMW X5 na úkor BMW X3, a to stejné platí i pro další výrobce. Nabídka nových vozidel je tedy ještě nižší než v loňském roce a čekací lhůty se pohybují minimálně od 6 měsíců až po 24 měsíců. Důsledek tohoto výpadku se projevuje na stárnutí vozového parku, nejsou vozidla pro operativní leasingy, které využívaly především firmy. Zároveň došlo u nových vozidel k dalšímu navýšení cen, které se samozřejmě dále projeví u ojetin, dodává. Luboš Vorlík, výkonný ředitel sítě AAA AUTO a Mototechna pro ČR, k tomu doplňuje, že na nové vozy čeká běžně rok a často i osmnáct měsíců či déle.

Petr Přikryl, předseda Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA) ČR, říká, že se situace nepatrně zlepšila, ale nedostatek polovodičů pro výrobu nových aut stále trvá a přidal se ovšem další velký problém. Válka na Ukrajině, která způsobuje nedostatek a zvyšování cen železa, hliníku, plastů nebo palladia, používaného v katalyzátorech, ale také niklu pro baterie a zvyšování cen energií. Na nová vozidla se mnohdy čeká déle než rok, uvádí. Ani podle Vladimíra Miškaniče, jednatele společnosti advii a technika Zkoukniauto.cz, není situace na trhu nových vozů úplně nejrůžovější. Korejské značky jsou schopné dodávat některé modely a stupně výbav v rozmezí 3 – 6 měsíců, na vyšší stupně modelových řad a výbav jsi zájemci počkají i přes rok. Značky německého koncernu, s ohledem na objednané množství fleetových vozidel, nedodají klientům některé objednávky ani tento rok, popisuje.

Situace se tedy u jednotlivých automobilek mění stále téměř každým týdnem. Obecně ale zůstávají dodací lhůty pořád velmi dlouhé a jak zmiňuje Martin Feller, ředitel prodeje Louda Auto, nadále je nedostatek zejména užitkových verzí dodávek. Na druhou stranu jsou podle něj dodací doby u některých verzí aktuálně velmi příznivé, v řádu pouhých dvou nebo tří měsíců. Příkladem může být Škoda Superb v některých verzích (bez LED Matrix světlometů). Velcí dealeři si navíc stále drží vozy k okamžitému odběru.

Ceny ojetých vozů stoupají

Jak podotýká Petr Přikryl, ojetina logicky vzniká dalším prodejem nového vozu. V posledních letech ovšem obnova vozových parků z důvodu výše popsaného silně vázne a řada i soukromých uživatelů si s ohledem na nejistou ekonomickou budoucnost automobil nechává delší dobu. Ojetin je tudíž nedostatek. Poptávka převyšuje nabídku a ceny se zvyšují. Nikdy by mě nenapadlo, že se v tomto vrátíme do předrevoluční doby, kdy si třeba cena tříletého vozu držela cenu vozu nového, shrnuje. Z důvodu dlouhé a nejisté dodací doby lidi sahají po ojetých vozech čím dál častěji. I přes skokové navýšení cen ojetých vozidel je poptávka vysoká a na trhu s ojetinami pak často nastává situace – rychlejší vyhrává, přidává Vladimír Miškanič.

Filip Kučera uvádí, že malé autobazary postupně zanikají, nemají co prodávat a nejsou tak schopné udržet náklady pod kontrolou. V souvislosti se zdražením energií, PHM, ale i dalších komodit běžného života, stouply měsíční náklady domácností, kterým tak zbývá méně peněz na pořízení vozu. Proto se obracejí na prodejce ojetin a poptávka po ojetinách stoupá. Začínají se také obchodovat vozy s alternativním pohonem, ať už jsou to hybridy nebo elektromobily. Ceny ojetých vozidel stouply oproti loňskému roku o dalších zhruba 15 % a nelze očekávat, že by do konce roku došlo k poklesu cen. Naopak ceny ještě drobně porostou. A to především v segmentu zánovních vozidel, která nahrazují nové vozy, a vozidel, po kterých je největší poptávka. Důvodem není ani tak vyšší marže prodejců jako spíše zvýšené výkupní ceny, zvýšení nákladů na logistiku a prověření vykupovaných vozidel, vysvětluje.

V AAA AUTO a Mototechně v prvním čtvrtletí tohoto roku prodali nejvíce vozů za toto období v jejich třicetileté historii s tím, že lidé si ojeté vozy pořizují nejen kvůli tomu, že na trhu chybí nová auta. Stále cítí vliv covidu, kvůli kterému lidé preferují cestování vlastním vozem oproti hromadné dopravě. Také zaznamenáváme obavy z nástupu elektromobility. Část lidí se obává, že nákup elektromobilu bude nad jejich finanční možnosti, a proto si chtějí pořídit levnější ojetý vůz s klasickým motorem, doplňuje Luboš Vorlík. Robert Imling, ředitel prodeje ojetých vozů Louda Auto, říká, že z důvodu nevýroby nových vozů a omezených dovozů ze zahraničí poklesla v polovině roku 2021 krátkodobě nabídka ojetin v České republice o cca 20 % pod dnešní stav a ve druhé polovině loňského roku se rekordními dovozy ojetin podařilo deficit vykompenzovat za cenu poklesu kvality dovážených automobilů – při vysokých cenách a nedostatku aut se totiž vyplatí opravy mnohem vážněji poškozených aut, která by dříve zřejmě skončila ve šrotu.

Ušetří podnikatelé koupí ojetého vozu?

Podle Filipa Kučery je to jednoznačné, a to zejména v případě zánovních vozů, které jsou většinově do roku stáří a do 10 tisíc km. Navíc s odpočtem DPH pro podnikatele plátce. Takový vůz má podle něj hned několik výhod oproti novému: je hned, bez čekacích lhůt – dříve vydělává, má v podstatě totožné vlastnosti s novými vozidly, včetně tovární záruky, navíc většinově prodloužené, levnější pořizovací cena a nabídka je taková, že lze poskládat i menší flotily. To platí i pro další segment ojetých vozů, kde jsou specifickou skupinou užitková auta (od pic-up až po velké dodávky). Na všechna ojetá vozidla může získat podnikatel výhodné financování od 0% akontace se splátkou podle svých potřeb. I v případě financování získává podnikatel DPH zpět ,,ihned,, a v neposlední řadě získá kompletní zákaznický servis od sjednání pojištění, přes přihlášení vozu nebo třeba možnost výměny vozu bez udání důvodů, popisuje.

Luboš Vorlík říká, že koupí ojetého vozu, který bude například do dvou let stáří, může podnikatel oproti novému ušetřit až 40 %, protože cena auta nejvíce klesá v prvních letech po prodeji. Zejména v současné ekonomické situaci je pro mnoho firem a podnikatelů koupě ojetého vozu stále častější alternativou. Je důležité říci, že mnoho těchto „zánovních“ vozů je ještě v záruce výrobce, takže jejich pořízení je prakticky bez rizika, zdůrazňuje. Vladimír Miškanič podotýká, že ojetý vůz bude pořád levnější než vůz nový. A jestli se to vyplatí, podle něj ovlivňuje několik faktorů, jako je například stáří vozu, motorizace, nájezd, preference a cash flow kupujícího atd. Podle Petra Přikryla by velké firmy i nadále raději kupovaly vozy nové, kterých je ale nedostatek, a obměna vozových parků těchto firem vázne. Menší firmy a soukromí kupující kupují ojetiny s jasnou servisní historií velice čile a ojetin se každý rok prodá třikrát více než vozů nových.





Po jakých vozech je největší poptávka?

Žijeme ve velice konzervativní společnosti, kde jsou pořád zažité standardy z dob minulých a jsou tím ovlivněné i nákupní zvyklosti obyvatelstva. Právě proto je nejběžnějším vozem, o který mají klienti zájem, naftový kombík, říká Vladimír MIškanič s tím, že z jejich dlouholetých zkušeností a praxe vyhrává u kupujících koncern VW. V posledních letech, třeba od roku cca 2015, se rapidně zvedl zájem o korejská auta. Vůbec poprvé v třicetileté historii AAA AUTO jsou nejprodávanějším typem vozů modely SUV, kterých se v květnu v síti autocenter AAA AUTO prodalo 28 %. Následují combi, MPV, hatchbacky a sedany. Pokud jde o značky, jednoznačně vedou modely Škoda, kterých se v síti AAA AUTO prodává zhruba 30 %, dále jsou to vozy VW, Hyundai, Ford, Suzuki a Dacia, vyjmenovává Luboš Vorlík.

Také Martin Feller potvrzuje, že v České republice je tradičně největší zájem o všechny vozy značky Škoda a o druhé a třetí místo v oblíbenosti i letos nadále bojují značky Hyundai a Volkswagen. Soukromí zájemci také stále více vyhledávají vozy kategorie SUV, zatímco firmy pořád objednávají spíše klasické vozy s praktickou karoserií kombi. Prodej elektromobilů roste v České republice jen minimálně. Nadále se registrace vozů s nulovými emisemi drží pod 2 % celkového trhu. S postupným příchodem nových modelů s elektropohonem (např. ŠKODA ENYAQ Coupé RS iV) však evidujeme mírné navýšení alespoň zájmu a poptávek, dodává.

Podle Petra Přikryla u nových vozů vítězí domácí Škoda (nejprodávanějšími modely jsou Fabia, Octavia, Superb, Scala a Rapid) a následují: Hyundai, Volkswagen, Toyota, Kia, Mercedes-Benz, Peugeot a Ford. Škoda je na prvním místě i v ojetinách. Další v pořadí je Volkswagen, Ford, Hyundai a Renault, doplňuje. V AutoESA je nejoblíbenější Škoda, VW, Ford, rodinné a SUV, ale je zde i rostoucí zájem o e-auta a zánovní vozy. V letošním roce je patrné, že kupující vyhledávají praktická rodinná auta. Kdo nekoupí nyní, bude mít bohužel stále menší výběr vzhledem k výpadkům ve výrobě nových aut, podotýká dále Petr Přikryl.

Stáří vozového parku může narůstat

Jak informovala ČTK, státy Evropské unie se dne 29. června shodly na návrzích, které mají přispět ke splnění klimatických cílů evropského bloku pro rok 2030. Patří mezi ně i dříve ohlášený konec prodeje nových aut s emisní stopou plánovaný na rok 2035. Česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková k tomu pro ČTK dodala, že v roce 2035 nekončí prodej aut se spalovacími motory, a potvrdila, že pokud auta budou mít čisté alternativní palivo, mohou být prodávána. Podle Petra Přikryla v důsledku toho bude velmi pravděpodobně narůstat stáří vozového parku a zejména domácnosti budou déle provozovat svůj automobil, protože jim nebude vyhovovat elektromobil nebo pro ně bude příliš drahý. Plán musí ještě schválit Evropský parlament, což pěvně věřím, že se tak nestane, uzavírá.