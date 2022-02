Čekáte na vyúčtování od OSSZ? Nedočkáte se, od 1. ledna 2022 je zasílání zrušeno

Podnikající fyzické osoby mimo daňového přiznání podávají také přehledy o příjmech a výdajích na příslušnou zdravotní pojišťovnu a okresní správu zdravotního pojištění. Aby byli schopni spočítat, kolik budou na zdravotním a sociálním pojištění doplácet, potřebují znát přesnou výši zaplacených záloh. Do konce roku 2021 rozesílala okresní správa inventuru pohledávek poštou, to ale s rokem 2022 končí.

Přehled o příjmech a výdajích

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok je stanovena pro každou osobu samostatně výdělečně činnou, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatně výdělečnou činnost. Tato povinnost se netýká osob, jejichž daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální dani.

Přehled o příjmech a výdajích pak podává informace o daňovém základu, ze kterého je vypočítána výše pojistného za dané období, ale také informace o úhrnu zaplacených záloh. Mimo tyto informace, které jsou potřeba k sestavení přehledu, jsou zde také uvedeny další důležité informace, jako jsou údaje rozhodné pro provádění důchodového pojištění.

Zrušení zasílání inventur ze strany ČSSZ

V lednu 2022 spustila Česká správa sociálního zabezpečení novou online službu, díky které dochází k digitalizaci komunikace mezi osobami samostatně výdělečně činnými a Českou správou sociálního zabezpečení. Nově tak nebude docházet k rozesílání inventury pohledávek, které běžně byly rozesílány počátkem února následujícího roku. Pokud tedy jako podnikatelé čekáte, že vám dorazí vyúčtování od sociálky, nedočkáte se.

Osoby samostatně výdělečně činné budou mít informace online k dispozici na webovém portálu České správy sociálního zabezpečení – tzv. ePortál ČSSZ. Díky ePortálu si tak podnikatelé mohou jednak stáhnout inventuru pohledávek, ale také podat přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Benefitem bude jistě i to, že prostřednictvím ePortálu dojde k automatickému předvyplnění základních údajů o osobě samostatně výdělečně činné, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení evidovány. Inventura pohledávek tak bude dostupná pouze na ePortálu ČSSZ.

Na webu České správy sociálního zabezpečení pak František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení, vysvětluje, že „nahrazením každoročního rozesílání dopisů novou službou na ePortálu odbouráme nadbytečnou administrativu a současně zjednodušíme všem OSVČ komunikaci s ČSSZ“.

Jak se do ePortálu OSVČ přihlásí?

Aby bylo možné získat inventuru pohledávek a následně vyplnit přehled o příjmech a výdajích, musí se přihlásit do ePortálu. Do ePortálu se tak podnikatelé přihlásí pomocí Identity občana nebo datovou schránkou. Pro podnikatele to tak znamená další administrativní zatížení se zřízením Identity občana nebo datové schránky.

Pokud podnikatelé využívají služeb daňového poradce nebo účetní, mohou této osobě udělit plnou moc a pověřit je tím ke svému zastupování. Tato osoba pak může za podnikatele vyzvednout inventuru pohledávek a podat přehled o příjmech a výdajích za příslušné období. Zplnomocnění pak podá tato osoba prostřednictvím definovaného tiskopisu na ePortálu. Pokud plné moci tyto osoby již mají, budou automaticky zachovány.

Identita občana a datová schránka

Identitu občana si podnikatelé mohou zřídit prostřednictvím portálu Národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Národní portál slouží jako bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy. K prokázání totožnosti online pak podnikatelé mohou využít různé identifikační prostředky. Mezi ně patří mimo jiné například občanský průkaz s čipem nebo uživatelský účet Národní identitní autority. Aby byly údaje poskytovatelům služeb poskytnuty, musí jako uživatelé udělit souhlas. Ze strany státu tak jsou aktuálně nabízeny tyto identifikační prostředky: Občanský průkaz s elektronickým čipem vydaný po 1. 7. 2018

NIA ID – identifikační prostředek poskytovaný státem založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu

– identifikační prostředek poskytovaný státem založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu Mobilní klíč eGovernmentu – identifikační prostředek poskytovaný státem využívaný k přihlášení bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů. Identitu občana však poskytují i soukromoprávní poskytovatelé. Tito poskytovatelé musí mít kvalifikaci. Aktuálně jsou k dispozici tyto identifikační prostředky: Čipová karta Starcos – poskytuje První certifikační autorita, a.s. – kombinace komerčního identitního certifikátu a čipové karty

Moje ID – poskytuje sdružení CZ.NIC

– poskytuje sdružení CZ.NIC ČSOB Identita – poskytuje Československá obchodní banka, a.s.

– poskytuje Československá obchodní banka, a.s. Bankovní IDentita – poskytuje Česká spořitelna, a.s.

– poskytuje Česká spořitelna, a.s. Bankovní identita KB – poskytuje Komerční banka, a.s.

Bankovní identita – poskytuje Air Bank, a.s.

Bankovní identita – poskytuje MONETA Money Bank, a.s.

Bankovní identita – poskytuje Raiffeisenbank, a.s.

Co dalšího přináší ePortál pro OSVČ?

Pokud se OSVČ přihlásí do ePortálu, mají k dispozici zejména informaci o zaplacených zálohách na pojistné. Informace o zaplacených zálohách na pojistné je uvedena po jednotlivých kalendářních měsících. K dispozici jsou informace, jako je výše předpisu záloh na pojistné aktuálního roku, ale i toho předchozího. Nechybí ani informace o tom, zda v daném měsíci byla povinnost hradit zálohy, či nikoli.

Dále je pro podnikatele k dispozici přehled všech uhrazených plateb v aktuálním roce a také v předchozím roce, a to včetně plateb vztahujících se ke splátkovému kalendáři, pokutám nebo jiným platebním výměrům. Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou přihlášeny k režimu paušální daně, vidí informaci o paušálních zálohách na pojistné.

Výše uvedené údaje jsou pro podnikatele připraveny k vytištění ve formátu PDF. Pozor však na to, že data z ePortálu se vztahují vždy jen ke dvou obdobím – k aktuálnímu roku a roku předcházejícímu. V roce 2023 tak podnikatelé neuvidí informace, které se vztahují k zálohám, pojistnému a ostatním informacím z roku 2021.

Data na ePortálu se aktualizují jednou měsíčně, a to vždy po skončení kalendářního měsíce. Webová platforma ePortálu také upozorní podnikatele, pokud v aktuálním nebo přecházejícím roce neměla evidován alespoň jeden den výkonu samostatné výdělečné činnosti.