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Stát nabízí novou online „vychytávku“ zdarma. Pomůže s celním papírováním

Jana Knížková
Dnes
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Postarší muž, který sedí u počítače, má evidentně radost. jednu ruku drží v pěst.
Autor: www.shutterstock.com
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Celní správa ČR nabízí bezplatný webový nástroj, který nově umožňuje i běžným občanům podat vybrané dovozní celní prohlášení. Firmám a živnostníkům přitom pomáhá s dalšími úkony spojenými s dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží. K přihlášení navíc nepotřebujete elektronický podpis.
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Vyřizování celních formalit může být pro malé firmy i jednotlivce složité. Celní správa ČR proto nabízí webového klienta, který umožňuje elektronicky podávat vybrané dokumenty související s pohybem zboží přes hranice.

Nástroj je zdarma a může usnadnit administrativu zejména malým a středním podnikům, které potřebují vyřídit celní povinnosti bez vlastního specializovaného softwaru.

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K čemu webový klient slouží?

Webový klient propojuje uživatele s elektronickými systémy Celní správy ČR. Podle konkrétní potřeby umožňuje například:

  • Při dovozu podat celní prohlášení a požádat o propuštění zboží do volného oběhu.
  • Při vývozu podat vybrané celní prohlášení pro zboží směřující do zahraničí.
  • Při tranzitu podat příslušné prohlášení nebo návrh na ukončení tranzitního režimu.
  • Při dočasném uskladnění podat příslušné dokumenty pro tento režim.

Nejde však o univerzální náhradu všech celních služeb. Systém v současnosti podporuje pouze vybrané typy podání a některé úkony je stále nutné řešit jiným způsobem.

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Kdo může službu využít?

Webový klient je určen především podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, tedy například živnostníkům a společnostem.

Pro běžné občany je teď nově také určen. Jen je nabídka užší. Od 13. října 2026 mohou prostřednictvím systému podat určité dovozní celní prohlášení, kterým žádají o propuštění zboží do volného oběhu. Využít to mohou například při dovozu daru ze zahraničí.

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Pro fyzické osoby nejde o možnost vyřídit jakýkoli dovoz

Funkce se vztahuje pouze na stanovený typ celního prohlášení. Celní správa navíc zveřejnila zvláštní návod pro vyplnění prohlášení při dovozu daru v hodnotě do 45 eur.

Jak se přihlásit? Elektronický podpis není potřeba

Jednou z výhod služby je, že uživatel nemusí vlastnit zvláštní komunikační certifikát ani elektronický podpis. Totožnost se ověřuje prostřednictvím Identity občana nebo datové schránky.

Postup je následující:

  1. Otevřete cPortál Celní správy ČR.
  2. Přihlaste se prostřednictvím dostupného způsobu elektronického ověření.
  3. Přejděte do webového klienta na adrese wbk.celnisprava.gov.cz.
  4. Vyberte odpovídající modul a připravte požadované celní podání.

U firem je důležité ještě jedno pravidlo. Přístup musí být nastaven pro konkrétní oprávněné osoby. Oprávnění se spravují prostřednictvím takzvaného mandátního rejstříku. Pokud zaměstnanec nebo jiná pověřená osoba přístup nemá, musí jej nejprve zajistit oprávněný zástupce společnosti.

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Co zatím přes web nevyřídíte?

Největší omezení se týkají situací, kdy je potřeba už podané celní prohlášení změnit nebo opravit. Tyto žádosti zatím nelze prostřednictvím webového klienta elektronicky vyřídit. Uživatel musí zvolit jiný postup.

U dovozu navíc systém nepodporuje všechny druhy celních prohlášení, například určité zjednodušené podání pro zboží nízké hodnoty. Také vývozní a tranzitní moduly mají omezení v typech podporovaných podání. Webový klient v současnosti nepodporuje ani podávání celních prohlášení v zastoupení jiných právnických osob. To může být důležité pro firmy, které běžně využívají externího deklaranta nebo celního zástupce.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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