Přepravu benzinu a nafty ze zahraničí upravuje zákon o spotřebních daních. Pokud si motorista přiváží pohonné hmoty z jiného členského státu Evropské unie pro vlastní potřebu, může vedle paliva v běžné nádrži vozidla převážet ještě dalších 20 litrů v přenosných nádržích, tedy například v kanystrech.
Nejde tedy o limit 20 litrů celkově. Toto množství se počítá navíc k palivu v běžné nádrži automobilu. Rozhodující je ale také účel přepravy a další okolnosti případu.
Pokud celníci zjistí, že motorista převáží více paliva, než zákon připouští, prověřují jeho původ, účel i způsob nabytí. Podle výsledku kontroly mohou pohonné hmoty zadržet a doměřit spotřební daň.
Překročení limitu stojí peníze navíc
Na pravidla znovu upozornili liberečtí celníci při kontrole v Náchodě-Bělovsi. Zastavili osobní automobil přijíždějící z Polska, v jehož zavazadlovém prostoru našli šest plechových kanystrů s motorovým benzinem. Každý měl objem 20 litrů, celkem tedy řidiči převáželi 120 litrů benzinu. Ve vozidle byly navíc další dva prázdné kanystry.
Celníci pohonné hmoty zadrželi a únik na spotřební dani vyčíslili na 1540 korun. K benzinu se přihlásil jeden ze spolujezdců, který předložil také účtenku z čerpací stanice. Ta však na dodržení zákonného limitu nic nemění.
Celníci letos zadrželi už 1350 litrů paliva
Nadměrné množství pohonných hmot v automobilech přitom celníci nezjišťují ojediněle. Od začátku letošního roku zadrželi příslušníci Celního úřadu v Liberci celkem 1350 litrů benzinu a nafty. Únik na spotřební dani vyčíslili na téměř 10 tisíc korun.