Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Centrální evidence srážek ze mzdy již měla fungovat. Zaměstnavatelé ji hledají marně

Dagmar Kučerová
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
2 nové názory

Sdílet

Frustrovaná kontrola notebooku s lupou
Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Ilustrační obrázek
Zaměstnavatelům měla od října usnadnit komunikaci s exekutory a omezit administrativu. Centrální evidence srážek ze mzdy prozatím spuštěna nebyla.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu
Co se dozvíte v článku
  1. 1. Insolvenční rejstřík
  2. 2. Centrální evidence exekucí
  3. 3. Centrální evidence plátců mzdy a jiných příjmů
  4. Evidenci zaměstnavatelé hledají marně

Zaměstnavatelé nyní využívají dva důležité rejstříky. Bez nich se při provádění srážek ze mzdy téměř neobejdou. Ministerstvo spravedlnosti slibovalo třetí, jehož využití má být dobrovolné, avšak velmi účinné. Jde o centrální evidenci plátců mzdy a jiných srážek ze mzdy. 

1. Insolvenční rejstřík

Získat informace o oddlužení je poměrně snadné. Veřejnosti přístupný insolvenční rejstřík obsahuje nejen údaje o průběhu insolvenčního řízení, ale i řadu dalších informací o úpadci a jeho pohledávkách. Do insolvenčního rejstříku se zapisují fyzické i právnické osoby, včetně nepodnikatelských subjektů. Jsou zde evidováni dlužníci, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení od ledna 2008. Nahlížení do rejstříku není nijak zpoplatněno a je prostřednictvím internetu přístupné prakticky komukoliv. 

Prověřování zaměstnanců a získávání informací spojených s prováděním insolvenčních srážek ze mzdy je běžnou součástí mzdové praxe a lze konstatovat, že i povinností zaměstnavatelů. U dalších plátců mzdy (při změně zaměstnání) je insolvenční rejstřík důležitým a v podstatě jediným zdrojem informací potřebných k provádění insolvenčních srážek ze mzdy. 

2. Centrální evidence exekucí

Jiné je to v případě exekučních srážek ze mzdy. Zde žádný bezplatný rejstřík neexistuje. Ovšem lze využít Centrální evidenci exekucí vedenou Exekutorskou Komorou ČR. Jde o veřejný seznam, ve kterém jsou shromážděny informace o konkrétních pravomocných exekučních řízeních. Vyhledávat je možné podle jména a data narození, jména a adresy, rodného čísla, IČO, názvu právnické osoby nebo spisové značky exekucí. 

Cena dotazu za základní výpis (dotaz) na exekuce patřící fyzickým nebo právnickým osobám je 60 Kč. Výše částky za poskytnutí elektronického údaje se snižuje v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v daném kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů. Za vyšší poplatek je možné žádat o detailní výpis ke konkrétní exekuci. Tím je možné získat komplexní přehled s podrobnými informacemi o každém pravomocném exekučním řízení, včetně jasně popsaných detailů každé jednotlivé exekuce. 

3. Centrální evidence plátců mzdy a jiných příjmů

Centrální evidence srážek ze mzdy a jiných příjmů byla schválena již v roce 2024 (novela č. 252/2024 Sb.). Do zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu) s odloženou účinností od 1. října 2026 přibylo nové ustanovení § 125b, kterým mám být zaveden další rejstřík. Jeho vedením je pověřena Exekutorská komora ČR. Evidence má být pro plátce mzdy a jiných příjmů dobrovolná, avšak musí se jednat o evidované plátce. Poskytnutím údajů do evidence a jejich pravidelnou aktualizací se plátce zbaví povinnosti poskytovat exekutorům součinnost.

Do evidence srážek se v souladu s novým § 125b exekučního rádu zapisují tyto údaje

  • a) označení povinného a oprávněného,
  • b) označení exekučního řízení spisovou značkou exekutora,
  • c) označení exekutora,
  • d) den, kterým se řídí pořadí pohledávky vymáhané v exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
  • e) výše čisté mzdy nebo jiného příjmu za šest kalendářních měsíců předcházejících zápisu do evidence srážek,
  • f) celková výše srážky prováděné ze mzdy nebo z jiného příjmu za šest kalendářních měsíců předcházejících zápisu    do evidence srážek,
  • g) výše vymáhané pohledávky k datu zápisu do evidence srážek a údaj o tom, zda se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávku,
  • h) údaj o manželovi a počtu vyživovaných osob zohledněných při výpočtu srážky ze mzdy,
  • i)  datum vzniku nebo skončení pracovněprávního vztahu povinného anebo datum vzniku nebo zániku nároku nebo práva, na jejichž základě povinný pobírá mzdu nebo jiný příjem,
  • j)  vyúčtování srážek a další údaje podle § 295 odst. 2 věty druhé občanského soudní řádu.

Evidovaný plátce nemá při aktivním využívání evidence povinnost poskytovat exekutorům součinnost. Má se za to, že po dobu 6 měsíců ode dne zápisu údajů nebo ode dne zápisu změny údajů do evidence srážek je splněna povinnost evidovaného plátce. Nadále ale musí ohlašovat nástup nového zaměstnance, případně ukončení pracovněprávního vztahu spolu se zasláním vyúčtování exekučních srážek ze mzdy.

Evidenci zaměstnavatelé hledají marně

Zaměstnavatelé, kteří chtěli již od 1. října 2026 evidenci využívat, ji prozatím hledají marně. Na stránkách Exekutorské komory ČR se objevila pouze níže uvedená věta (náhled na webové stránky Komory). 

Náhled na webové stránky Exekutorské komory ČR

Infografika

Autor: www.ekcr.cz

Server Podnikatel.cz proto zjišťoval, kdy bude možné slibovanou evidenci v souladu se zákonem využít. Centrální evidence srážek ze mzdy (CES) prozatím spuštěna nebyla. V průběhu implementace jsme narazili na spoustu legislativně-technických nejasností a problémů, které se nám ke dni spuštění nepodařilo odstranit, avšak které se s ministerstvem spravedlnosti snažíme průběžně řešit, uvedl David Šimoník za Exekutorskou komoru ČR. Dodal, že se Komora pokouší najít cestu, aby tento nástroj byl skutečně užitečný a přínosný pro plátce mzdy, a nebyl jen další zbytečnou agendou. A to za situace, kdy stát spustil a zdokonalil nástroj Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, kam plátci mzdy již dnes povinně zadávají údaje, jež by duplicitně shromažďovala i CES. Ty by mohly posloužit rovněž k účelu žádoucího zjednodušení komunikace mezi exekutory a plátci mzdy.   

Vypadá to, že evidence v původně schválené podobě nakonec spuštěna nebude. V roce 2024, kdy byla evidence schválena, již bylo Jednotné měsíční hlášení připravováno a mohla být rovnou jeho součástí. Nicméně, pokud to povede k tomu, že zaměstnavatelé nebudou muset využívat další speciální evidenci a údaje potřebné pro poskytnutí součinnosti budou známy již z měsíčního hlášení, jde o krok správným směrem. Jen to zřejmě ještě nějakou chvíli potrvá. 

Seriál: Mzdy a HR
Přečtěte si všechny díly seriálu Mzdy a HR nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Dobrý den, děkujeme za reakci. Článek je směřován především plátcům mzdy a jiných příjmů, tedy pro plátce jde o údaj, zda je nařízena exekuční srážka ze mzdy. Jsou zde evidovány pouze exekuce vedené soudními exekutory, nikoli úřední a správní exekuce a výkony rozhodnutí soudu. Z tohoto pohledu jde o pro plátce mzdy důležitý zdroj informací, které potřebují ke správnému provádění srážek, pokud nemají použitelné potvrzení o zaměstnání od předchozího plátce. S přáním hezkého dne Dagmar Kučerová
autorka


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).