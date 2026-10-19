Centrální evidence srážek ze mzdy již měla fungovat. Zaměstnavatelé ji hledají marně

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Zaměstnavatelé nyní využívají dva důležité rejstříky. Bez nich se při provádění srážek ze mzdy téměř neobejdou. Ministerstvo spravedlnosti slibovalo třetí, jehož využití má být dobrovolné, avšak velmi účinné. Jde o centrální evidenci plátců mzdy a jiných srážek ze mzdy.
1. Insolvenční rejstřík
Získat informace o oddlužení je poměrně snadné. Veřejnosti přístupný insolvenční rejstřík obsahuje nejen údaje o průběhu insolvenčního řízení, ale i řadu dalších informací o úpadci a jeho pohledávkách. Do insolvenčního rejstříku se zapisují fyzické i právnické osoby, včetně nepodnikatelských subjektů. Jsou zde evidováni dlužníci, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení od ledna 2008. Nahlížení do rejstříku není nijak zpoplatněno a je prostřednictvím internetu přístupné prakticky komukoliv.
Prověřování zaměstnanců a získávání informací spojených s prováděním insolvenčních srážek ze mzdy je běžnou součástí mzdové praxe a lze konstatovat, že i povinností zaměstnavatelů. U dalších plátců mzdy (při změně zaměstnání) je insolvenční rejstřík důležitým a v podstatě jediným zdrojem informací potřebných k provádění insolvenčních srážek ze mzdy.
2. Centrální evidence exekucí
Jiné je to v případě exekučních srážek ze mzdy. Zde žádný bezplatný rejstřík neexistuje. Ovšem lze využít Centrální evidenci exekucí vedenou Exekutorskou Komorou ČR. Jde o veřejný seznam, ve kterém jsou shromážděny informace o konkrétních pravomocných exekučních řízeních. Vyhledávat je možné podle jména a data narození, jména a adresy, rodného čísla, IČO, názvu právnické osoby nebo spisové značky exekucí.
Cena dotazu za základní výpis (dotaz) na exekuce patřící fyzickým nebo právnickým osobám je 60 Kč. Výše částky za poskytnutí elektronického údaje se snižuje v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v daném kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů. Za vyšší poplatek je možné žádat o detailní výpis ke konkrétní exekuci. Tím je možné získat komplexní přehled s podrobnými informacemi o každém pravomocném exekučním řízení, včetně jasně popsaných detailů každé jednotlivé exekuce.
3. Centrální evidence plátců mzdy a jiných příjmů
Centrální evidence srážek ze mzdy a jiných příjmů byla schválena již v roce 2024 (novela č. 252/2024 Sb.). Do zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu) s odloženou účinností od 1. října 2026 přibylo nové ustanovení § 125b, kterým mám být zaveden další rejstřík. Jeho vedením je pověřena Exekutorská komora ČR. Evidence má být pro plátce mzdy a jiných příjmů dobrovolná, avšak musí se jednat o evidované plátce. Poskytnutím údajů do evidence a jejich pravidelnou aktualizací se plátce zbaví povinnosti poskytovat exekutorům součinnost.
Do evidence srážek se v souladu s novým § 125b exekučního rádu zapisují tyto údaje
- a) označení povinného a oprávněného,
- b) označení exekučního řízení spisovou značkou exekutora,
- c) označení exekutora,
- d) den, kterým se řídí pořadí pohledávky vymáhané v exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
- e) výše čisté mzdy nebo jiného příjmu za šest kalendářních měsíců předcházejících zápisu do evidence srážek,
- f) celková výše srážky prováděné ze mzdy nebo z jiného příjmu za šest kalendářních měsíců předcházejících zápisu do evidence srážek,
- g) výše vymáhané pohledávky k datu zápisu do evidence srážek a údaj o tom, zda se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávku,
- h) údaj o manželovi a počtu vyživovaných osob zohledněných při výpočtu srážky ze mzdy,
- i) datum vzniku nebo skončení pracovněprávního vztahu povinného anebo datum vzniku nebo zániku nároku nebo práva, na jejichž základě povinný pobírá mzdu nebo jiný příjem,
- j) vyúčtování srážek a další údaje podle § 295 odst. 2 věty druhé občanského soudní řádu.
Evidovaný plátce nemá při aktivním využívání evidence povinnost poskytovat exekutorům součinnost. Má se za to, že po dobu 6 měsíců ode dne zápisu údajů nebo ode dne zápisu změny údajů do evidence srážek je splněna povinnost evidovaného plátce. Nadále ale musí ohlašovat nástup nového zaměstnance, případně ukončení pracovněprávního vztahu spolu se zasláním vyúčtování exekučních srážek ze mzdy.
Evidenci zaměstnavatelé hledají marně
Zaměstnavatelé, kteří chtěli již od 1. října 2026 evidenci využívat, ji prozatím hledají marně. Na stránkách Exekutorské komory ČR se objevila pouze níže uvedená věta (náhled na webové stránky Komory).
Server Podnikatel.cz proto zjišťoval, kdy bude možné slibovanou evidenci v souladu se zákonem využít.
Centrální evidence srážek ze mzdy (CES) prozatím spuštěna nebyla. V průběhu implementace jsme narazili na spoustu legislativně-technických nejasností a problémů, které se nám ke dni spuštění nepodařilo odstranit, avšak které se s ministerstvem spravedlnosti snažíme průběžně řešit, uvedl David Šimoník za Exekutorskou komoru ČR. Dodal, že se Komora pokouší najít cestu, aby tento nástroj byl skutečně užitečný a přínosný pro plátce mzdy, a nebyl jen další zbytečnou agendou. A to za situace, kdy stát spustil a zdokonalil nástroj Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, kam plátci mzdy již dnes povinně zadávají údaje, jež by duplicitně shromažďovala i CES. Ty by mohly posloužit rovněž k účelu žádoucího zjednodušení komunikace mezi exekutory a plátci mzdy.
Vypadá to, že evidence v původně schválené podobě nakonec spuštěna nebude. V roce 2024, kdy byla evidence schválena, již bylo Jednotné měsíční hlášení připravováno a mohla být rovnou jeho součástí. Nicméně, pokud to povede k tomu, že zaměstnavatelé nebudou muset využívat další speciální evidenci a údaje potřebné pro poskytnutí součinnosti budou známy již z měsíčního hlášení, jde o krok správným směrem. Jen to zřejmě ještě nějakou chvíli potrvá.