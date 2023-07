Ceny za výběry z bankomatů v zahraničí klesají. Na co je potřeba dát si pozor?

Jaké jsou ceny za výběr z podnikatelských účtů?

Srovnání cen poplatků v následující tabulce ukazuje, že přibývá bank, kde je výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí zdarma. Někde je pro úsporu peněz potřeba ohlídat si, z jakého bankomatu vybíráte. Například v Air bank nebo České spořitelně je možné si sjednat k účtu volitelnou službu v podobě výběrů hotovosti ze všech bankomatů u nás i ve světě.

Banka Název účtu Cena za výběr z bankomatu v zahraničí Poznámka Air bank Podnikatelský účet 35 Kč/100 Kč EU/mimo EU Banka CREDITAS Firemní účet zdarma Česká spořitelna Podnikatelský účet Živnostník 0 Kč/50 Kč/125 Kč Erste/v eurech/mimo eura ČSOB ČSOB Podnikatelský účet 5 Kč/50 Kč/100 Kč bankomaty jejich sítě/v eurech/mimo EU Fio banka Fio podnikatelský účet 25 Kč Komerční banka Profi účet 39 Kč/99 Kč vybrané evropské státy/mimo ně mBank mKonto Business 0 Kč/29 Kč výběr 1500 Kč a více/výběr pod 1500 Kč MONETA Money Bank Konto PRO podnikání zdarma Raiffeisenbank AKTIVNÍ účet pro podnikatele zdarma UniCredit Bank Business Open zdarma

Ceny za výběr z osobních účtů jsou podobné

Až na několik drobných výjimek jsou ceny za výběr z bankomatu v zahraničí na podnikatelských a osobních účtech stejné.

Banka Název účtu Cena za výběr z bankomatu v zahraničí Poznámka Air bank Běžný účet 35 Kč/100 Kč EU/mimo EU, 100 Kč měsíčně Banka CREDITAS Běžný účet zdarma Česká spořitelna Standard účet 5 Kč/40 Kč/125 Kč Erste bankomat/v eurech/v jiné měně ČSOB ČSOB Plus Konto 5 Kč/40 Kč/100 Kč bankomaty jejich sítě/v eurech/mimo EU Fio banka Fio osobní účet 25 Kč pro platební karty Visa je výběr z bankomatu zdarma Komerční banka Běžný účet standard 39 Kč/99 Kč vybrané evropské státy/mimo ně, 2 výběry jsou zdarma mBank mKonto 0 Kč/29 Kč výběr 1500 Kč a více/výběr pod 1500 Kč MONETA Money Bank Běžný účet Tom Plus zdarma Raiffeisenbank Aktivní účet zdarma UniCredit Bank Open zdarma

Vždy zvolte místní měnu

Při platbě kartou vám může bankomat nebo také platební terminál nabídnout místo platby v místní měně (například eurech) možnost platit v českých korunách. Na první pohled se to zdá praktické, ale může se to prodražit. Jedná se o takzvanou dynamickou měnovou konverzi (DCC). Měnová konverze DCC mívá nevýhodný kurz a může vás stát i další poplatky u obchodníka. Ve výsledku se může takový nákup prodražit až o pětinu, popisuje Irena Jandíková, ředitelka retailového bankovnictví v Max bance. Česká bankovní asociace v souvislosti s dynamickou měnovou konverzí podotýká, že v rámci Evropské unie jsou provozovatelé bankomatů a platebních terminálů povinni informovat klienta před provedením platby o příslušném kurzu a poplatcích spojených s transakcí. Tato pravidla však neplatí mimo Evropskou unii.

Jak jsme dříve psali, je možné si DCC na kartách zablokovat předem. To nabízí například právě Max banka, ale také mBank nebo Fio. Podle Jakuba Heřmánka, tiskového mluvčího Fio banky, se tato služba může hodit před cestováním do zahraničí, jelikož DCC se nabízí ve chvílích, kdy bankomat nebo terminál detekují zahraniční kartu a té svůj, zpravidla nevýhodný, kurz nabídnou. Zablokování plateb s konverzí DCC může tak klienty ochránit před nepříjemným překvapením na cestách v zahraničí v podobě neočekávaných nákladů. Klienti by samozřejmě měli vždy mít možnost na terminálu nebo bankomatu DCC odmítnout, ale mohou zazmatkovat, neporozumět a zablokováním této „služby“ už předem tomuto mohou předcházet, dodává.

Vybírejte bankomaty bank

Tomáš Hládek, odborník České bankovní asociace na platební styk, doporučuje, aby cestovatelé v zahraničí při výběru hotovosti z bankomatů zvolili takové bankomaty, u kterých je zřejmé, že jsou provozovány bankami. Ostatní provozovatelé bankomatů si často za svoje služby účtují další poplatky, které mohou výběr hotovosti prodražit, doplňuje. Například klienti České spořitelny mohou vyhledat bankomat, který patří do skupiny Erste Bank, kde je pro ně navíc výrazně nižší poplatek za výběr. Při hledání bankomatů je možné navštívit pobočky bank nebo také hledat prostřednictvím mobilních aplikací nebo na internetu. Například přímo na webových stránkách Visa nebo MasterCard.

Tiskový mluvčí ČSOB Patrik Madle už dříve serveru Podnikatel.cz sdělil, že pokud bankomat nese stopy neoprávněné manipulace (odchlíplé součásti, lepidlo, významně poškrábaný vstup pro karty atp.) nebo je na něm umístěno neobvyklé zařízení, nepoužívejte jej, upozorněte provozovatele bankomatu na telefonním čísle uvedeném na samotném zařízení a hotovost vyberte jinde.

Dodržujte pravidla bezpečnosti