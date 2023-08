Češi se rádi nechávají hýčkat. Poptávka po wellness službách roste

Návštěvnost wellness roste

Lázně MCELY BOUQUET SPA jsou důležitou součástí odpočinkových pobytů. Spa je tak podle Evy Plchové, co-Founder ₰ Marketing v Chateau Mcely, oblíbené a zejména masáže a dlouhé terapie jsou žádané. Poptávka je zhruba stejná jako v minulý letech. Součástí lázní je také oblíbený letní klub, doplnila. Také Blanka Langrová z hotelu BL Venuše v Dolních Věstonicích uvádí, že poptávka po wellness je velmi dobrá a má rostoucí tendenci. Evidujeme vyšší návštěvnost v porovnání s minulými roky. Poptávka po našich službách se tedy zvyšuje, přidává se Kateřina Plšková, referentka marketingu v Centru Babylon v Liberci.

Wellness & spa hotel Augustiniánský dům superior v Luhačovicích nabízí kromě oblíbených wellness pobytů na 2 a více nocí i možnost využití wellness centra bez ubytování. Vzhledem k vysoké celoroční obsazenosti je vstup pro neubytované hosty možný, ale pouze při omezeném počtu osob a vždy při rezervaci předem, popsal Roman Taťák, Sales & Marketing Director v Wellness & spa hotel Augustiniánský dům s tím, že přesto, že letos cenu mírně zvýšili o 15 %, v prvním pololetí tohoto roku zaznamenávají nárůst poptávky ve wellness centru o cca 40 %.

Martina Žáčková, tisková mluvčí Resortu Valachy Velké Karlovice, jehož součástí je hotel Horal ve Velkých Karlovicích, kde je relaxační centrum Wellness Horal, potvrdila, že aktuálně nepociťují zásadní výkyv v návštěvnosti. V souvislosti s ekonomickou situací a zdražováním už během prvního pololetí návštěvnost wellness klesla v řádu pár procent a kopíruje to vývoj obsazenosti jejich hotelů. Zásadněji návštěvnost jejich wellness ovlivňuje počasí. Proto nám velmi pomáhá a vyhovuje současné chladnější počasí. Jakmile se ochladí nebo začne pršet, návštěvnost skokově roste. Před pár dny jsme dokonce museli během dne omezit vstup z kapacitních důvodů, což je výjimečná situace, která občas nastává spíše v zimním období, dodala. Pro komfort hostů mají kapacitu omezenou na 100 lidí v termálních bazénech a 40 lidí v saunovém světě.





Návštěvníci nejsou jen dovolenkáři

Podle Romana Taťáka jsou typickými návštěvníky jejich wellnessu lidé, kteří mají rádi sauny, parní lázně, vyhřívané bazény, relaxační zóny, kde zregenerují své tělo a mysl, posílí zde svou imunitu a získají vnitřní rovnováhu. Mezi další návštěvníky wellness centra patří hosté, kteří svůj zážitek z wellness chtějí spojit rovněž s gurmánským zážitkem Restaurace Symfonie, upřesnil. Eva Plchová říká, že jsou návštěvníky hosté, kteří se u nich ubytují, ale často jezdí hosté i jen na masáž či do denních lázních. Převážná většina hostů přijíždí z Prahy a za ta léta již máme vybudovanou věrnou klientelu, která se často a ráda vrací a se kterou máme přátelské vztahy, doplnila.

Návštěvníky Wellness Horal jsou jak ubytovaní hosté hotelů Resortu Valachy, kteří mají vstup v ceně pobytu (což je ekonomická střední a vyšší vrstva, rodiny s dětmi, mladé páry i senioři), tak široká veřejnost (opět rodiny s dětmi až po seniory). Z řad veřejnosti to přitom nejsou jen dovolenkáři, kteří pobývají v okolí Velkých Karlovic v jiných hotelech, penzionech a rekreačních chalupách, ale také jednodenní návštěvníci, kteří k nim jezdí na otočku za odpočinkem – za saunováním a exotickými masážemi. Zhruba z 80 % jsou to obyvatelé Moravy, nejvíc ze Zlínska, Ostravska a Olomoucka, zbylých 20 % tvoří Slováci z oblasti západního Slovenska. Nacházíme se jen 3 kilometry za českou hranicí, takže to k nám Slováci mají kousek. O víkendu někdy dokonce slovenština v bazénech převládá nad češtinou, popisuje s úsměvem Martina Žáčková.

Našimi hlavními zákazníky jsou hosté Wellness hotelu Babylon. Ti mohou využívat wellness centrum v rámci balíčku Ubytování s wellness neomezeně. Samozřejmě i nehoteloví hosté u nás mají dveře otevřené. Navštěvují nás muži i ženy ve věku zhruba od 20 do 50 let, uvádí Kateřina Plšková.

Každé wellness centrum je něčím unikátní

Blanka Langrová říká, že je jejich wellness celkem nově vybudované a je pro něj typické to, že je soukromé (vždy jsou tam jen páry nebo přátelé či známí, rodina – nikdy cizí dohromady) Nabízíme wellness s ovocem i šampaňským, příjemnou hudbou a tlumeným osvětlením se svíčkami. Vířivou vanu máme v dřevěném stylu s vinařskými doplňky, vyjmenovává. V Centru Babylon v Liberci je zase wellness centrum ve stylu antických lázní a je unikátní jak svojí rozlohou, která činí více než 1000 m², tak rozmanitou nabídkou. Hosté si u nás mohou vybrat z několika druhů saun. Od klasické po finskou saunu, bylinkovou nebo solnou inhalaci, římskou páru aj. Svěřit se mohou také do rukou našich terapeutů a využít z některých našich doplňkových služeb, jako jsou masáže, zábaly, koupele, peelingy. Čas od času měníme kosmetické procedury, popisuje Kateřina Plšková.

Hlubší myšlenkou wellness & spa luhačovického Augustiniánského domu je Wellness retreat centre, který zahrnuje meditační jurtu, Zahradu 6 smyslů, relaxační a meditační zóny v zahradě a přilehlém lesíku, kde mohou hosté pečovat i o svou duši. Myšlenka wellness je tedy přenesena i do zahrady, kde se člověk může zaměřit na své smysly a začít vnímat venkovní i vnitřní svět pomocí pocitů. Novinkou v Augustianu je venkovní koupací laguna s jedinečným vodopádem, jejíž součástí jsou 3 relaxační mola, slunná opalovací louka a spousta odpočinkových zón s lehátky, kde můžete prožít svou dokonalou relaxaci. V chladnějším období můžete jezírko využít třeba po saunových rituálech při ochlazování a posilování své imunity, prozradil Roman Taťák.

V Chateau Mcely v průběhu roku mají vždy sezónní masáže a terapie. Nyní přes léto je například masáž Beach Body. Unikátnost je především v používání čistě přírodní kosmetické linie MCELY BOUQUET, kterou vyvinula jejich paní majitelka Inéz Cusumano. Míchá se ručně v bio kvalitě přímo na zámku. K této kosmetice mají vytvořené unikátní terapie, které na ni navazují. Poslední horkou novinkou je Vitamin C Sérum. Unikátnost spočívá v zeleném fungování celého zámku a krásném prostředí, podotkla Eva Plchová.

Podle Martina Žáčkové není udržování zájmu návštěvníků ani tak o „velkých“ novinkách a investicích, jako o udržování vysokého standardu služeb a kvality. Toho si jejich pravidelní hosté velmi všímají. Jejich zpětnou vazbu si zjišťují v dotaznících spokojenosti. Pro zpestření návštěvy pro hosty pravidelně připravují akční nabídky beauty ošetření, zaměřené na potřeby pleti v dané sezóně. Jedním z největších lákadel, díky kterému k nim řada hostů jezdí opakovaně, jsou saunové rituály. Před lety byli mezi průkopníky rituálů v České republice a jsou jedni z mála, kdo toto zpestření saunování nabízí každý den. Pořádáme denně 8 saunových rituálů, z nichž ten první v 10 hodin je vždy zasvěcen dětem, které za jeho absolvování obdrží diplom. Mnozí ubytovaní hosté rádi využívají této možnosti a podnikají s dětmi první saunové krůčky právě u nás, dodala.

Nahlédněte, do jakých wellness center můžete zavítat

Zdražování bylo nezbytné k zachování standardu služeb

Blanka Langrová podotkla, že jejich wellness je specifické tím, že je soukromé, což zvyšuje nároky na elektrickou energii i vodu. Zdražování na ně tak dopadá, a to víceméně všech položek od energie na ohřev, přes vodné a stočné až po prudký nárůst cen hygienických prostředků. Velmi na nás dopadají drahé energie a všechny vstupy s tím související, říká Roman Taťák. Samozřejmě asi jako všechny provozovatele nás loni potrápil růst cen energií, který s sebou přinesl nutnost zdražování. Zvýšení cen bylo nevyhnutelné, pokud jsme chtěli uchovat standard služeb. Což je pro nás zásadní, doplnila Martina Žáčková.

Eva Plchová uvedla, že protože se plošně zdražuje prakticky vše, bylo nutné letos o něco navýšit ceny masáží a terapií i vybraných produktů MCELY BOUQUET. Ale nejedná se podle ní o drastické zdražení, jen o nezbytně nutné. Ač se zvyšovaly ceny energií, nechtěli jsme a nechceme, aby náš zákazník či host jakkoli pocítil snížení kvality služeb. Úsporná opatření se u nás týkala pouze omezení interních provozních nákladů, zdůraznila Kateřina Plšková.

Dohlíží se na provoz i návštěvníky