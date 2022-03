Češi skupovali spacáky i jód. Jak se pomoc Ukrajině projevila v e-shopech?

Jde pomoc Ukrajině vidět na nákupech?

Společnost Shoptet informovala, že na konci února vzrostl zájem o vybrané produkty humanitární pomoci v řádu stovek procent s tím, že velká poptávka byla po hygienických potřebách (zájem vzrostl o 450 %), dále lidé pořizovali spacáky, karimatky a přikrývky (nárůst o 630 %) či dětské oblečení (nárůst o 240 %). Značné zvýšení poptávky podle Shoptetu pozorují provozovatelé e-shopů také po ukrajinských vlaječkách, kterými lidé vyjadřují podporu na dálku. Češi jsou solidární a v dobách krize se vždy dokáží semknout a o to více pomáhat potřebným. Není proto překvapením, že nakupují věci určené na humanitární pomoc. Právě poptávka po zboží v těchto kategoriích vzrostla nejvíce, doplňuje Samuel Huba, CEO Shoptet.

Ondřej Hnát, obchodní ředitel Alza.cz, uvádí, že na složení nákupů na Alze má aktuální situace jednoznačně silný vliv a že u mnoha kategorií rostly počty objednávek ve stovkách až tisících procentech. Jako například u outdoorového vybavení (jeho sezóna obvykle začíná až o několik týdnů později) nebo u charitativních projektů zalistovaných v rámci jejich e-shopu do Souhvězdí pomoci. O tuto formu pomoci rostl zájem zákazníků za poslední tři týdny naprosto raketově a znatelný byl i velký zájem o národní vlajky, kde se prodeje navýšily o tisíce procent.

Zákazníci také ve velkém pořizují dětské pleny, jejichž prodej vzrostl dvojnásobně. Velmi často k těmto objednávkám přihazují také dětská mléka. S dodavateli se nám podařilo vytvořit dostatečné zásoby, takže nyní nehrozí, že by některého zboží byl nedostatek, dodává Pavla Hobíková, tisková mluvčí Mall.cz. Také v ONLINESHOP.CZ v rámci nákupů zaznamenali jiné složení nakupovaného sortimentu. Konkrétně se jim výrazně navýšily prodeje vybraných kategorií v řádech až stovek procent. U velkého elektra jde podle Pavlíny Tauchmanové z marketingového oddělení ONLINESHOP.CZ například o malé jednodvéřové chladničky, myčky a pračky a zvýšily se také prodeje topidel (např.: olejových radiátorů) a stolních vařičů.

Co lidé nejčastěji nakupovali?

V e-shopu Lékárna.cz v minulosti neevidují tak ohromný zájem o obvazový a zdravotnický materiál a jodové tablety jako v současné době. Jejich zákazníci také nadlimitně nakupovali, a to v obratu o 35 % víc než loni ve stejném týdnu, volně prodejné léčivé přípravky, jako je ibalgin, aspirin, paralen a dětské léky. Vladimír Finsterle, zakladatel Lékárna.cz, však potvrdil, že se tyto nákupy v nadstandardních objemech dnes už postupně zklidňují.

Na Mall.cz vidí za poslední tři týdny skokové nárůsty u všech kategorií, které jsou nyní v rámci sbírek nejčastěji poptávané ze strany humanitárních organizací. Mezi tři nejvíce rostoucí patří kanystry, elektrocentrály a vysílačky. Prodeje spacáků vzrostly o téměř 900 procent a matrace a karimatky o 600 procent, upřesňuje Pavla Hobíková. Ondřej Hnát kromě výše zmíněných objednávek outdoorového vybavení zmiňuje produkty zajišťující teplo a vytápění (teplovzdušné ventilátory, infrazářiče a teplomety). V neposlední řadě se v řádech stovek procent navýšily prodeje filtračních karaf a cestovních filtrů na vodu, dětské výživy, solárních nabíječek, nabíjecích stanic, powerbank, elektrocentrál a lékárniček, vyjmenovává dále.

Zákazníci mysleli i na sebe

Pavlína Tauchmanová říká, že z jejich pohledu nezaznamenali, že by si lidé nakupovali zásoby z obavy možného konfliktu. Lidé spíše využívají výhodných nákupů před zdražením, ke kterému bohužel postupně dochází. Například elektrické vařiče zákazníci kupují zejména z důvodu obav z drahého plynu, upřesňuje. Na Mall.cz zákazníci také ve velkém pořizují elektrocentrály a elektrické konvektory, jejichž prodeje vzrostly dokonce o více než 1 000 procent. Ondřej Hnát podotýká, že nedokážou přesně určit, jaké procento objednávek bylo určeno pro osobní spotřebu zákazníků a kolik věnovali do charitativních sbírek. Do kategorie vytváření zásob by ale podle něj bylo možné zahrnout zvýšenou poptávku po kanystrech na pohonné hmoty. Ty se, i přes včasné doplnění skladových zásob, předminulý týden vyprodaly během dvou dnů a bylo třeba počkat na dodávku z Nizozemska, jelikož podobná situace nastala i v okolních státech. Kanystrů tak byl obecně v rámci Evropy nedostatek.

Podobný případ nastal i u jodových tablet, u kterých se nárůst prodeje od začátku konfliktu pohybuje v řádech tisíců procent, doplňuje. Souhlasí s ním i Vladimír Finsterle, podle kterého lidé mysleli i na vlastní ochranu, zejména v souvislosti s hrozbou radiace. Obavy lidí po zveřejnění informace o údajném účinku jódu proti radiaci způsobily, že na Lékárna.cz během jednoho dne vyprodali zásoby na dva týdny jak v jodových tabletách, tak ve zdravotnickém materiálu. Výpadky v zásobování naštěstí byly jen v řádu jednotek dní, ujišťuje.

Dělaly e-shopy něco jinak?

Na Alza.cz vytvořili speciální kategorii „Pomoc lidem z Ukrajiny“, do které ve spolupráci s neziskovými organizacemi zařadili položky, které jsou nejvíce potřeba ve sbírkách zajišťujících pomoc. Tato kategorie má prominentní místo nejen na eshopu Alza.cz, ale i Alza.sk, hu nebo de. Mall.cz s ohledem na válečné kroky Ruska už v pátek 25. února ze sortimentu vylistoval všechny ruské a později i běloruské dodavatele nebo značky s vazbou na tyto dva státy. Vloni přitom prodali statisíce kusů ruských výrobků, mezi oblíbené položky patřily například antiviry Kaspersky nebo myši Defender. Naším rozhodnutím jsme chtěli vyjádřit podporu Ukrajině a odsoudit útok Rusko na suverénní stát. V našich týmech máme desítky kolegů z Ukrajiny a chtěli jsme i jim tímto vyjádřit podporu a solidaritu. Podle reakcí zákazníků na sociálních sítích a zákaznické lince vidíme, že naši zákazníci tento krok oceňují, popisuje Pavla Hobíková. V ONLINESHOP.CZ se téma války rozhodli na webu neuváděta naopak se snažili a i nadále se snaží zákazníkům samotné nakupování co nejvíce zpříjemnit. Stěžejní pro nás bylo zajistit dostatek skladových zásob žádaných produktů, rozšířit portfolio poptávaných kategorií a zajistit další benefity jejich nákupu (doprava zdarma, sleva na vybraný sortiment, atd.), dodává Pavlína Tauchmanová.

Vladimír Finsterle zmiňuje jednu dosud nevídanou poptávku: na Lékárna.cz se obraceli telefonicky zákazníci s prosbou, aby jim složili dar pro Ukrajinu v určité hodnotě a s obdobným zadáním je oslovily i desítky firem. Bylo pro ně v této situaci náročné zachovat na internetové lékárně nabídku pro ty, kdo si potřebují koupit obvaz pro svoji potřebu, a zároveň vyhovět nadstandardním požadavkům, které iniciovala lidská sounáležitost a potřeba pomoci druhým v nouzi. Jako vlastní bonus k této pomoci proto Lékárna.cz v případech velkých odběrů pro humanitární účely poskytovala zákazníkům významné slevy. Pomáháme společně i s našimi zákazníky, kteří našim prostřednictvím mohou koupit a poslat balíček s pomocí pro ženy a děti na útěku před válkou. Obsah balíčku (hygienické potřeby, umělá výživa, pleny, pitíčka apod.) sestavily zaměstnankyně Lékárna.cz, produkty v něm jsou opět jen v nákupních cenách, dodává Vladimír Finsterle.

