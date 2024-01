Češi stále nedají dopustit na dobírku. Jaké jsou však trendy v platebních metodách?

Trendem je jednoduchost

Jak na úvod říká Jakub Ouhrabka, ředitel Comgate, trendy směřují k dalšímu zjednodušení platebního procesu. V Česku a na Slovensku se podle něj postupně daří vytlačit dobírku, která je pro obchodníky nejméně praktická – je při ní vysoký poměr nevyzvednutých zásilek a u těch vyzvednutých obchodník dlouho čeká na platbu. Stále populárnější jsou platební metody Apple Pay a Google Pay, které kupujícímu odbourávají nutnost vypisovat čísla z karty. A pokročilé způsoby integrace platební brány vedou k tomu, že se platba zobrazí přímo v košíku – tedy bez přesměrování do rozhraní platební brány, dodává s tím, že snahou je, aby byl proces platby co nejrychlejší při současném zachování bezpečnosti, tedy aby jím zákazník prošel na co nejnižší počet kroků. Souhlasí s ním také Jiří Hochman, marketingový konzultant BlueGhost, podle kterého čím jednodušší je platba, tím lepší a každé tlačítko a políčko, které uživatel musí vyplnit navíc, je pro uživatele unavující. Proto Google Pay a Apple Pay platby jsou o krok jednodušší, a tím i rychlejší.

Ondřej Buben, Head of Shoptet Pay, uvádí, že rostoucí trend využívání QR kódů a Click to Pay ukazuje na zjednodušení platebních procesů, které jsou podporované i bankami. Platby přes Apple Pay a Google Pay jsou ještě více populární, což naznačuje postupný přechod od manuálního zadávání dat. Řada e-shopů, především s dražším zbožím zaznamenala preferenci ze strany zákazníků u možnosti platby na třetinky nebo jiné odložené platby. Model “Buy now, pay later” je tak jistě trendem, který se ve vybraných segmentech těší velké oblibě a poskytuje alternativu pro dobírku, popisuje a dodává, že populární, zejména v zahraničí, je zaměření e-shopů na poskytování produktů a služeb ve formě pravidelných odběrů a modelu předplatného, inspirované trendem streamovacích služeb. Jiří Hochman si myslí, že to, co čeká větší rozmach, je možnost přijímání kryptoměn. Tato platební metoda zažije určitě velký nárůst nasazování a oblíbenosti, doplňuje.

Na e-shopech vedou platby kartou

Daniela Hejzlar z marketingového oddělení e-shopu Mujkoberec.cz serveru Podnikatel.cz potvrdila, že u nich patří mezi nejoblíbenější platební metody dobírka, a to nad 50 %. U nás rozhodně převládají platby kartou online, které jsou využity v 57,9 % objednávek. Na druhém místě jsou dobírky, třetí jsou bankovní převody a poslední odložené platby, vyjmenoval Lukáš Sluka, generální ředitel společnosti Moje OLIVIE provozující e-shop Olivie.cz. Na Alze je nejčastěji preferovanou platební metodou platba kartou a v poslední době zaznamenávají rostoucí popularitu mobilních platebních řešení, jako jsou Apple Pay a Google Pay. Kromě toho si udržují své místo na českém trhu i převody z účtu na účet díky možnosti okamžitých plateb. Tato metoda je oceňována pro svou jednoduchost a rychlost, což činí bankovní převody atraktivní alternativou pro mnoho zákazníků, kteří preferují tradiční platební metody, dodává Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy.





Podle čeho mají e-shopy vybírat?

Podle Ondřeje Bubna by e-shopy při výběru platební metody měly brát v úvahu jak potřeby zákazníků, tak vlastní, v rámci konkurence. U zákazníků je stále oblíbená dobírka, a to zpravidla z nedůvěry k e-shopu nebo kvůli možnosti platit hotově. Pro e-shop však dobírka znamená vyšší náklady a riziko nevyzvednutých balíků. Mezi nejoblíbenější platební metody se určitě řadí bankovní převod, který je pro e-shop ekonomicky i administrativně nejvýhodnější, zvláště s efektivním párováním plateb a používáním QR kódů, říká a zdůrazňuje, že nejbezpečnější a zároveň oblíbenou metodou je platba kartou a její varianty – Apple Pay, Google Pay, Click to Pay nebo manuální zadání.

Jiří Hochman podotýká, že když nepočítá platbu hotově, dobírkou a bankovním převodem, výběr platebních metod závisí na výběru poskytovatele online plateb. A výběr tohoto poskytovatele online plateb záleží na e-shopovém řešení. Když už tedy máte nějakou možnost výběru poskytovatele plateb, tak si porovnejte cenu a šíři možností těchto platebních metod. Základním rozdílem je způsob úhrady: buď platíte skrze bankovní převod (a platební brána vše co nejvíce zjednoduší) nebo platíte skrze platební kartu, případně přednabitými penězi (např. GoPay peněženka či Supercash) anebo platíte půjčenými penězi (Twisto, Klarna), radí s tím, že pro e-shopy, které cílí na český trh, je nabídka dostatečně široká a zřejmě bude jen třeba najít vhodný poměr podmínek spolupráce s poskytovatelem online plateb.

Důsledky špatného výběru

Špatný výběr platební metody může negativně ovlivnit e-shop. Jak zmiňuje Ondřej Buben, některé e-shopy nabízejí pouze základní platební možnosti, což může omezit zákazníky, kteří preferují jiné formy, jako je dobírka nebo platba kartou. Naopak, široká nabídka platebních metod může zkomplikovat výběr a zvýšit administrativní náročnost. E-shop by si měl pohlídat výběr poskytovatele platební metody. I u platby kartou mohou být významné rozdíly v kvalitě služby, a to jak pro koncového zákazníka, tak pro e-shop, doporučuje.

Podle Jakuba Ouhrabky je nejzávažnějším důsledkem špatného výběru platební brány nižší počet dokončených plateb. Pokud se zákazník totiž dostane do situace, že nemůže zaplatit, půjde jinam a důvody mohou být různé. Během nákupu může zjistit, že přečerpal denní limit na kartě nebo mohl špatně opsat ověřovací kód. Pokud mu platební brána nenabídne nový pokus s výběrem jiné platební metody, zákazník nákup nedokončí. Podle našich dat zvyšuje funkce restartu platby s novou volbou platební metody počet dokončených plateb o 3 %, dodává.

Méně, nebo více platebních metod?

Eliška Čeřovská uvádí, že v jejich přístupu k platbám kladou důraz na diverzitu a inkluzivitu, a proto nabízejí širokou škálu platebních metod, aby si každý zákazník mohl vybrat tu, která mu nejvíce vyhovuje. Zaměřují se zejména na metody s významným podílem na trhu (5 % a více), což zahrnuje různé zákaznické segmenty a zajišťuje tak maximální pohodlí při nákupu. Podle Daniely Hejzlar je v pokročilejší fázi lepší používat více metod, ale u menších e-shopů stačí mít ty základní.

Cílem e-shopu Olivie.cz bylo nabízet základní paletu platebních metod, které jsou v Česku populární. Takže dobírkou, bankovním převodem a kartou online. Lukáš Sluka přiznává, že odložené platby mají rostoucí oblibu, ale vnímá ji pouze jako službu navíc. Testovali jsme v minulosti také období bez dobírky, abychom eliminovali vratkovost. Nebyli jsme úplně nespokojeni, dokonce nám to ze začátku vyhovovalo a nezaznamenali jsme žádné snížené množství nákupů. Nicméně jsme bojovali s častými dotazy a překážkami ze strany zákazníků, popisuje dále.

Obecně se podle Jakuba Ouhrabky dá říci, že čím širší výběr platebních metod e-shop zákazníkům nabídne, tím více dokončených plateb získá. Kupující totiž díky široké nabídce platebních metod zaplatí snadno v každé situaci. Když u sebe nemá kartu, zvolí bankovní převod. Když nakupuje na počítači a má po ruce mobil, může zvolit platbu QR kódem. Stále roste popularita Apple Pay a Google Pay, což jsou velmi bezpečné a pohodlné platební metody. E-shop by podle něj měl každopádně zohlednit hlavně nákupní zvyky svých zákazníků. Tam, kde hodně nakupují na mobilu, jsou nutností právě Apple Pay a Google Pay. V e-shopu, který nabízí zboží vyšší hodnoty, se hodí nabídka odložených plateb nebo nákupu na splátky. Samozřejmostí by každopádně měla být platba kartou, to je stále nejpopulárnější platební metoda. Na platební bráně Comgate ji využije přibližně 80 % zákazníků, shrnuje.

Platby jsou o důvěře

Z praxe vidíme, že zákazníci v Česku jsou otevření inovacím v oblasti plateb a rádi si vyzkouší nové platební možnosti. Zároveň však existuje významné procento zákazníků, kteří upřednostňují tradiční platební preference, jako je hotovost nebo platba kartou při převzetí, popisuje Eliška Čeřovská a zdůrazňuje, že bezpečnost online plateb je pro ně vždy na prvním místě, a proto spolupracují se světovými hráči v oblasti plateb a disponují nejvyšší certifikací, která potvrzuje, že platba online na Alza.cz je bezpečná.

Jiří Hochman podotýká, že každý člověk je jiný, má jinou zkušenost s finančními institucemi, je jinak obezřetný ke svým penězům či má jiný přístup k riziku. Ale tento problém je saturován šíří platebních metod. Nové metody vždy v sobě nesou riziko chybovosti nebo podvodu. Takže konzervativnější uživatelé stejně tyto nové metody zkoušet nebudou. Early adaptors naopak rádi novou metodu vyzkouší, ale asi to nebude již žádná revoluce. Vždyť i těmi kryptoměnami se už dá někde zaplatit, dodává s úsměvem. Edukace zákazníků je klíčová. A je jak na straně poskytovatelů platebních řešení, tak i samotných e-shopů. V Shoptetu se snažíme vzdělávat nejen naše e-shopaře, ale i koncové zákazníky. Nejde pouze o pochopení nových metod, které přes Shoptet Pay nabízíme, ale i o upozorňování na oblast internetové bezpečnosti při nakupování online, přidává Ondřej Buben.

Daniela Hejzlar si myslí, že lidé důvěřují dobírce a kartám. Někteří zákazníci ale odmítají platit dopředu, a proto je dobírka stále nejsilnější, což je spíše specifikum českého trhu. Co se týče méně tradičních metod, např. typu odložená platba (Skip Pay), tam to chce vyšší propagaci, protože spoustu zákazníků na to není naučených. Je možné se i dohodnout s provozovatelem metody na poskytnutí nějaké incentivy nebo bonusu pro zákazníka, upřesňuje.

Také v Olívii u běžných plateb nemívají žádné potíže, ale u odložených plateb stále velké množství lidí nezná přesný postup a tolik tomuto procesu žádosti o platbu nedůvěřuje. Jakub Ouhrabka zmiňuje, že v porovnání se zeměmi, jako je Německo nebo Švédsko, jsme pozadu v prosazení odložených plateb nebo plateb na splátky bez navýšení. Nejen v jejich případě může e-shop pomoci tím, že na možnost jejich využití upozorní zákazníka už při zobrazení produktů v nabídce a následně v košíku. Čím dříve se kupující dozví, že mohou nakoupit na splátky nebo s odložením platby o 14 dní, tím spíše nákup dokončí, uzavírá.