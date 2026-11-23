V minulém týdnu byly oznámeny výsledky prestižního gastronomického průvodce Michelin Guide. V České republice je do tohoto průvodce zařazeno 109 restaurací. Loni se do výběru dostalo 79 restaurací, což je podle tvůrců průvodce zvláště pozoruhodný skok.
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Ocenění i pro kvalitu za přiměřenou cenu
Na základě průvodce celkem 12 restaurací v České republice získalo jednu hvězdu a jedna restaurace obhájila hvězdy dvě. Čtyři podniky pak získaly jednu hvězdu nově. Všechny se nacházejí v Praze a jedná se o tyto restaurace: Zlatá Praha, Salabka, Taro a Reason.
Mezi další ocenění patří takzvaná Bib Gourmand vyzdvihující kvalitní gastronomii za přiměřenou cenu. Toto ocenění v letošním roce získalo celkem 27 podniků, z toho 11 nově. Podle Václava Stárka, prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR, tato ocenění ukazují, že kvalitní gastronomie nemusí být výsadou luxusních restaurací.
Stále více bude o úspěchu restaurací rozhodovat především kvalita nabídky, profesionalita služeb a celkový zážitek hosta, nikoliv pouze cena, zdůraznil.
Gwendal Poullennec, mezinárodní ředitel MICHELIN Guide řekl, že jsou jejich inspektoři nadšeni rostoucí dynamikou, kterou sledují v celé zemi. Poháněna je podle nich poptávkou po kvalitě, skutečnou odborností a také ochotou přijímat inovace.
Zatímco ceny zůstávají velmi atraktivní, vzestup české gastronomie spočívá v pozoruhodných a osobitých konceptech a také ve velké rozmanitosti kulinářských stylů, upřesnil dále Gwendal Poullennec.
Takto se z obhajoby hvězdy radovali ve zlínské La Villa Restaurant:
Obhájené dvě hvězdy
Dvě hvězdy Michelin obhájila restaurace Papilio z Vysokého Újezdu na Berounsku. Podle jejího šéfkuchaře Jana Knedly je to splněný sen a je za tím práce celého týmu, všech lidí, kteří tomu věřili. Pro ČTK dále řekl, že první roky byly velmi těžké a spousta lidí je od toho odrazovala.
Říkali, že tady na vesnici nemáme šanci a že máme jít do Prahy. Ale my jsme vydrželi. Je to jako s vínem. Jakmile si člověk zasadí mladé keře, tak musí chvilku počkat, nic nejde hned, doplnil.
Václav Stárek přiznal, že Papilio je gastronomický koncept, který sledují již od jeho prvních počátků.
Díky mimořádnému nasazení šéfkuchaře Jana Knedly a celého týmu se postupně stal skutečnou vlajkovou lodí naší špičkové gastronomie. Je důkazem, že i mimo velká města mohou vznikat projekty dosahující světové úrovně, dodal.
Dýška v restauracích se nebudou muset danit, bude však platit hned několik omezení
Seznam restaurací oceněných hvězdami
Dvě hvězdy
|Restaurace
|Město
|Šéfkuchař
|Papilio
|Vysoký Újezd
|Jan Knedla
Jedna hvězda
|Restaurace
|Město
|Šéfkuchař
|Casa De Carli
|Praha
|Matteo De Carli
|Entrée
|Olomouc
|Přemek Forejt
|Essens
|Hlohovec
|Otto Vašák
|Field
|Praha
|Radek Kašpárek
|La Degustation Bohême Bourgeoise
|Praha
|Marco Christov (patron chef Oldřich Sahajdák)
|La Villa Restaurant
|Zlín
|Július Löffler
|Levitate
|Praha
|Christian Chu
|Reason
|Praha
|Jan Horák
|Salabka
|Praha
|Petr Kunc
|Štangl
|Praha
|Martin Štangl
|Taro
|Praha
|Khanh Ta
|Zlatá Praha
|Praha
|Maroš Jambor