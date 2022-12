Česká nakladatelství hodnotí rok 2022. Co jim dělalo největší vrásky na čele?

Jaký byl pro nakladatelství rok?

Podle mluvčího Nakladatelství HOST Radka Štěpánka je letošní rok velmi turbulentní a zaznamenali v něm dva propady v prodejích. První na jaře, což byla samozřejmě reakce na nejistotu vzniklou ruským napadením Ukrajiny. V létě se situace trochu stabilizovala, na podzim ale začaly raketově stoupat ceny energií a s tím přišla další nejistota, s níž se prodeje znovu propadly. Náklady na výrobu knih, ceny za energie, mzdy a další náklady naopak stoupají. Museli jsme tedy přehodnotit naši strategii, omezit nákup nových titulů, část z plánovaných titulů přesunout na další rok a podobně, dodává dále.

Také Daniel Sviták, obchodní ředitel Nakladatelského domu GRADA, hodnotí rok 2022 zatím zdrženlivě s tím, že se jim nepodařilo udržet růst z minulého roku ani původní plány. Na druhou stranu jsme ale i v takto náročném období stále v mírném meziročním růstu a především jsme stabilní a zatím jsme nemuseli téměř nic omezovat. Naopak investujeme nadále a dlouhodobě stále do rozvoje, doplňuje. Tento rok je nejnáročnější za posledních mnoho let. Všeobecná nejistota a obavy z vývoje situace vede lidi zcela zjevně k šetření, což se jasně odráží i v nákupu knih. Ty klesly, naštěstí ale adekvátně tomu neklesly tržby, neboť bylo třeba přikročit ke zdražování. Nicméně celková ekonomická situace je rozhodně horší než v minulých letech, popisuje Martin Bedřich, jednatel a šéfredaktor nakladatelství Portál. Martina Boledovičová, nakladatelka Smart Press přiznává, že je tento rok příjemně překvapil, prodeje jim neklesly a knihy se kupují stále.

S plány jsou nakladatelé opatrní

V nakladatelství Portál vydali vše, co plánovali, neboť na situaci zareagovali s dostatečným předstihem a ediční plán upravili, a to ne co do počtu titulů, ale spíše jejich zaměřením. Také ve Smart Pressu vydali nakonec všechny rozpracované knihy, ale jak podotýká Martina Boledovičová, jsou mnohem opatrnější v plánech a odmítli některé navrhované tituly. V Nakladatelství HOST zhruba desetinu letošních titulů přesunuli na příští rok. Daniel Sviták uvádí, že se zdražujícími vstupy se rozhodli zvyšovat i ceny, ale u některých, především produkčně náročných malonákladových odborných knih, ani to nepomohlo, a tak je vydat nemohli. Týká se to také dětské literatury, kde jsou notoricky velmi nízké marže.

V ohrožení jsou nízkonákladové odborné knihy, které při snižujícím se počtu vydávaných kusů a rostoucí koncové prodejní ceně prostě již nelze kvůli ekonomické bilanci vydat. To s sebou přináší do budoucna riziko snižování počtu novinek kvalitní odborné literatury, se všemi důsledky pro vzdělanost a odbornost. Státní instituce a potažmo i vláda by proto měly takové malonákladové knihy podpořit. Nápadů, jak to efektivně udělat, by se našlo hned několik, vysvětluje.

Situace s papírem se ustálila

O problémech spojených s nedostatkem papíru jsme na severu Podnikatel.cz informovali. Situace tehdy měla dopad na všechny a mezi důsledky patřilo odkládání vydání knih, ale také problémy s dodavateli v podobě tiskáren. Ty navíc nakladatelům zvyšovali ceny. Situace s papírem se spíš ustálila, stále ho není dostatek, ale vytvořily se mechanismy, jak zabránit nečekaným výpadkům. Stále nicméně stoupají ceny tisku obecně, nyní i v návaznosti na energie, shrnuje Martin Bedřich.

Radek Štěpánek zmiňuje, že od jara, kdy nějaké komplikace zaznamenali, se situace zlepšila, stabilizovala a ustálila. S tiskárnami, se kterými spolupracujeme, je kooperace dobrá, známe ceny, dodací lhůty i papíru už jsou dostatečné zásoby pro naši potřebu, doplňuje. Podle Daniela Svitáka jsou ceny stále volatilní. Pohybují se však již jen mírně oběma směry. Letošní zdražení papíru, resp. tisku, bylo enormní. V minulosti jsme takové nikdy nezažili, ale snad už se náklady stabilizují, doufá.





Ceny tisku trhaly rekordy

Podle Martiny Boledovičové zatím nejvíc ceny ovlivnila právě cena papíru, cena tisku, což je logické, protože to tvoří hlavní část nákladů při vzniku tištěných knih. Ale ceny energií postupně vstupují do navyšujících se cen všeho ostatního, tudíž náklady rostou i na režie. Tedy i když teoreticky žádná kniha nevyjde, zvyšují se náklady na provoz, popisuje. Samotná cena tisku trhala rekordy. To vše způsobuje až kritický pokles marže, kvůli kterému jsme se již na začátku roku 2022 rozhodli k alespoň umírněnému a snad zatím rozumnému zvýšení cen, přidává se Daniel Sviták.

Jak vyjmenovává Radek Štěpánek, do ceny knih se samozřejmě nejvíc promítá zvýšení výrobní ceny v tiskárnách, dále pak ale také růst cen energií, mezd, nájmů a podobně. Poté, co jsme přežili loňské lockdowny, měli jsme v plánu naši produkci zvýšit a růst. Kvůli tomu, co se stalo na jaře, jsme naše plány museli pozměnit, cena knih se navíc musí zvyšovat, abychom pokryli výrobní náklady, uvádí s tím, letos je průměrná doporučená cena jejich knížek 405 Kč. Loni to bylo 366 Kč, takže meziroční nárůst cca 10 %. Nezbývá nám než doufat, že to čtenáři přijmou, podotýká. Martin Bedřich k tomu dodává, že se všichni snaží zohlednit psychologické cenové stropy, takže ceny knih nestoupají tak, jak by bylo třeba, a ve výsledku tedy na růst cen doplácí hlavně nakladatel.

U knih nelze vybírat levnější tituly

Kniha je stále jedním z nejlevnějších a přitom velmi vítaných atraktivních dárků. Podle Davida Svitáka to zatím na výběr levnějších titulů nevypadá. Obávají se poklesu kvůli snížené kupní síle čtenářů způsobené inflací. Nicméně, zároveň si troufáme věřit, že vysoká oblíbenost knihy jakožto vánočního dárku naopak povede k nestandardně vyšším prodejům. Třeba i tam, kde by lidé dříve kupovali dražší dárky, se nyní raději rozhodnou pro pěknou knihu, myslí si.

V Nakladatelství HOST si všímají, že lidé sahají častěji po zavedených jménech, takže je nyní mnohem složitější uvádění nových autorů a různých objevů. Martin Bedřich říká, že lidé jistě kupují méně knih, a když si mohou vybírat, koupí levnější titul. To však lze jen u jistého typu produkce a někde zástupnost nefunguje. Pak záleží na tom, zda člověk danou knihu opravdu potřebuje. Objevuje se tedy rozdíl mezi „nutnými“ knihami (kvůli profesi, studiu apod.) a těmi více „pro radost“ nebo „ze zájmu“. Mezi ty začíná patřit i dětská literatura, uzavírá.