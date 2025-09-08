Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: Byty se tu vyprodají za pár hodin

Server Podnikatel.cz se chce do budoucna věnovat kromě klasických Příběhů podnikatelů také těm, kteří žijí v zahraničí a nějakým způsobem si tam vydělávají. Cílem je ukázat, jak se žije a pracuje jinde ve světě.
O svých zkušenostech z Dubaje více prozradí Natálie Burešová, která působí jako Property Consultant ve společnosti TRIM REAL ESTATE v Dubaji. Zaměřuje se tam na prodej prémiových nemovitostí a poskytuje strategické investiční poradenství mezinárodním i českým a slovenským investorům.
Proč zrovna Dubaj?
Natálie na úvod přiznává, že k realitám měla vždycky blízko a že to byl přirozený vývoj z lásky k architektuře, byznysu a mezinárodnímu prostředí, ve kterém vyrůstala. Vědomě se tomuto oboru věnuje 10 let a nyní se primárně soustředí právě na Dubaj.
To, co mě na této práci fascinuje nejvíc, je různorodost. Nikdy nevíte jaký bude váš den, k jakému novému projektu se vám podaří dostat a co přijde, doplňuje.
Dubaj je podle Natálie globálním ekonomickým hubem, kam proudí kapitál a příležitosti z celého světa. Líbí se jí, že v Dubaji věci fungují, vláda má jasnou strategii a vizi.
Je to místo, kde se investiční příležitost setkává s možnostmi, které nemají obdoby. Mluvím o daňové optimalizaci, absolutní bezpečnosti, geopolitické stabilitě a velmi vizionářské vládní strategii, popisuje a s úsměvem podotýká, že nemůže opomenout ani moře a teplé podnebí po celý rok.
Na začátku Natálie Burešová neměla obavy, ale obrovský respekt. Zmiňuje, že Dubaj je velmi bezpečná a transparentní jurisdikce s jasně danými pravidly. To je podle ní na jednu stranu uklidňující, ale na druhou stranu ta vysoká laťka a intenzita konkurence vyžadují absolutní profesionalitu.
Být úspěšný na trhu, kde působí desetitisíce dalších makléřů, není samozřejmost. Pro mě to však byl splněný sen – prodávat ikonické nemovitosti a spolupracovat se špičkovými developery v tak dynamickém prostředí, přiznává.
Čím je tento trh specifický?
Natálie vysvětluje, že rozdíl mezi českým a dubajským realitním trhem je především v mentalitě, dynamice a úrovni regulatorního zabezpečení. Zatímco český trh je konzervativní s převahou hotovostních transakcí a sekundárního trhu, Dubaj je hybnou silou moderního investičního developmentu. Zásadní odlišnost spočívá v přístupu k financování.
V ČR investor obvykle potřebuje až 100 % kapitálu (vlastní či hypotéční) okamžitě. V Dubaji vstupujete do tzv. off-plan projektu s pouhými 20 % ceny. Zbytek splácí investor dle platebního plánu během výstavby (cca 2–3 roky). Pro investora to znamená nižší kapitálový tlak – vaše investice se zhodnocuje již od okamžiku prvního vkladu, vysvětluje Natálie.
Další klíčovou věcí je podle Natálie bezpečnost. Zatímco realitní trh v České republice není regulovaný a při koupi off-planového projektu jste často odkázáni pouze na dobrou pověst developera, v Dubaji platby proudí přes vládou chráněné escrow účty. Jak popisuje Natálie, developer tak získá vaše peníze až po splnění předem daných milníků výstavby a tato transparentnost a právní jistota je velmi vítaná u zahraničních investorů.
A konečně dynamika: zatímco v Praze může prodej bytu trvat měsíce, projekty v Dubaji se vyprodají během hodin, přidává další rozdíl Natálie Burešová.
Jak se hledají klienti v tak velkém městě?
Pro Natálii je při propagaci jejího byznysu klíčová osobní značka postavená na důvěře a expertíze. Využívá sociální sítě, klientům předává ověřené informace, využívá k tomu veřejně dostupné zdroje, data a analýzy. V tomto se Dubaj hodně liší od Česka. Dubai Land Department (tzv. Katastr v Dubai a Regulátor) sdílí data o nemovitostním trhu. Využívá aplikace jako jsou DXB, Dubai Rest a další. Využívá veškerá dostupná data typu transakční historie, objem, nájemní index, výnosnost lokality či index developera. Na základě analytiky, dat a dalších faktorů poté doporučuje svým klientům strategickou lokalitu, projekt i investiční model ať už míří na kapitálový růst, pasivní příjem nebo diverzifikaci portfolia mimo Evropu.
Často také vytvářím strategie pro investiční skupiny a institucionální partnery, což ji dává přístup k exkluzivním projektům a vládním iniciativám, říká Natálie.
Najít klienty přesto v Dubaji není jednoduché, protože konkurence je tam obrovská. Jak potvrdila Natálie, působí tam přes 30 tisíc licencovaných makléřů, 20 000 nelicencovaných, plus 12000 realitních agentur.
Právě proto je každý úspěch tak silným signálem kvality. Specifika v podobě striktních pravidel nejsou, trh je otevřený, zdůrazňuje s tím, že ona se zaměřuje primárně na české a slovenské investory a zná legislativní realitu v Evropě a ví, s čím se investoři potýkají.
Nahlédněte do Dubaje
Zúročuje další zkušenosti ze světa
Natálie Burešová má za sebou zkušenosti i z Velké Británie nebo jihovýchodní Asie. Byly podle ní velmi odlišné. V jihovýchodní Asii se soustředila hlavně na správu a prodej luxusních vil a rekreačních developerských projektů a šlo o specifický segment zaměřený spíše na životní styl.
Londýnský trh je naopak tradiční, velmi stabilní, kde se ceny výrazně nehýbou a konkurence je obrovská, doplňuje.
Dubaj pro Natálii představuje unikátní kombinaci obojího: na jedné straně dynamika a rychlost růstu srovnatelná s Asií, na straně druhé jistota regulace a transparentnosti.
Pro investory je navíc Dubaj mimořádně atraktivní díky daňovým výhodám, flexibilním platebním plánům a možnostem rychlého zhodnocení, což ji staví do úplně jiné ligy, dodává dále.V neposlední řádě, ceny nemovitostí se podobají cenám v ČR, zásadní rozdíl je ovšem v tom, co za to dostanete. V dubaji je standardem vybavení projektu jako je bázen, lázně, fitko, kino, a další.
Životní lekce z Dubaje
Natálie přiznává, že díky napojení na Slovensko-Dubajskou obchodní komoru má přímý vhled do tamní české a slovenské podnikatelské scény. Tu nejen sledují, ale také aktivně propojují.
Vzniká tu komunita, kde se lidé mohou setkávat, růst a být vidět. Jedním z takových příkladů je Gala night, kterou pořádáme na podzim. Celý večer je oslavou odvahy, elegance a schopnosti české a slovenské komunity tvořit hodnoty i v zahraničí, prozrazuje.
A co se Natálie Burešová v Dubaji naučila?
Absolutní flexibilitě a odolnosti, tady neexistuje zaběhlý model, který byste mohli donekonečna replikovat. Trh je hyperdynamický, projekty se vyprodají během hodin, neustále se rozvíjí a makléř musí být připravený reagovat, popisuje. Závěrem zdůrazňuje hlavní lekci:
Když se přizpůsobíte, tak rostete, a když ne, trh vás bez milosti smete.