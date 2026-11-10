Český paradox: Vlády schvalují antibyrokratické balíčky, byrokracie ale stále roste

Jak totiž ukázala nedávno schválená Zpráva o stavu snižování zátěže podnikatelů v České republice v roce 2025, v minulém roce opět došlo oproti roku předchozímu k navýšení počtu povinností pro podnikatele. Nárůst byrokracie navíc trvá už řadu let a navzdory ambicióznímu plánu vlády se na tom s vysokou pravděpodobností nic nezmění.
Co se dozvíte v článku
- Počet administrativních povinností stále narůstá
- Ve zprávě o snižování zátěže se ministerstvo chlubí i zvýšením
- V jakých oblastech je povinností nejvíce?
- Většinu povinností si schvalujeme sami
- Schvaluje se pořád více a více nové byrokracie
- Vláda si stanovila nereálný cíl, pro začátek by stačilo byrokracii nezvedat
Počet administrativních povinností stále narůstá
V Česku platí jeden unikát. Vlády se sice předhánějí ve schvalování antibyrokratických balíčků, když ale vyjde na podzim Zpráva o snižování administrativní zátěže podnikatelů za předchozí rok (sepisuje ji ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)), ukáže se, že počet povinností vzrostl. Vzhledem k tomu, že tento stav trvá už mnoho let, stálo by možná za zvážení přejmenování zprávy na Zprávu o zvyšování administrativní zátěže podnikatelů.
Zpráva za rok 2022 obsahovala i srovnání s rokem 2016. Zatímco v roce 2016 bylo identifikováno 1493 informačních povinností ve 166 právních předpisech, v roce 2022 šlo o 1789 povinností ve 168 právních předpisech.
Při přeměření byla použita shodná metodika jako v roce 2016, aby bylo možné provést porovnání vybraných parametrů, doplňovalo se ve zprávě. Za vlád Andreje Babiše tak počet povinností výrazně vzrostl. Od roku 2023 pak zprávy o stavu snižování byrokracie každoročně obsahují i počet povinností, které podnikatelé mají. A podle posledních tří zpráv nárůst byrokracie pokračoval i za vlády Petra Fialy.
Zpráva o stavu snižování zátěže podnikatelů v České republice v roce 2025, kterou před několika týdny vzala na vědomí vláda, totiž ukázala, že počet povinností, kterým podnikatelé musí čelit, oproti předchozímu roku opět vzrostl. Podnikatelé v předchozím roce museli plnit 1925 povinností, které vyplývaly ze 171 právních předpisů. O rok dříve se přitom jednalo o 1870 povinností, tedy o 55 povinností méně, a v roce 2023 o 1830 povinností, tedy o dalších 40 více. Pro připomenutí, v roce 2022 šlo o 1789 povinností, takže administrativa vzrostla v každém roce mandátu předchozího kabinetu.
Ve zprávě o snižování zátěže se ministerstvo chlubí i zvýšením
Úsměvně proto působí každoroční výčet antibyrokratických úspěchů, kterým se samozřejmě politici nezapomenou ve Zprávě o snižování administrativní zátěže podnikatelů a doplňující tiskové zprávě pochlubit.
Začínající OSVČ není povinna platit zálohy na sociální pojištění za měsíce roku, v němž zahájila samostatnou výdělečnou činnost, ani v následujícím roce až do jeho konce. Pojistné bude uhrazeno jednorázovým doplatkem. Došlo také ke sloučení výpovědních důvodů souvisejících se ztrátou zdravotní způsobilosti zaměstnance a k řadě dalších změn v oblasti pracovněprávních vztahů. Limit pro povinnost mít licenci na výrobu elektřiny, například pro fotovoltaické elektrárny, se zvýšil na 100 kWp. Zavedlo se také ošetřovné pro OSVČ a zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a zaměstnance v zaměstnání malého rozsahu, doplnilo ministerstvo v tiskové zprávě.
Bez zajímavosti není ani to, že v samotné Zprávě ministerstvo uvádí i řadu opatření, které se sice dotkla podnikatelů, ale buď jim žádné snížení byrokracie nepřinesla, nebo jim administrativu zvýšila. Třeba jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, které bylo předchozí vládou vychvalováno jako revoluční snížení byrokracie, přitom přineslo řadu nových povinností. Jedná se například o zkrácení lhůt na hlášení nových zaměstnanců, které bude nově nutné hlásit ještě před nástupem do práce. JMHZ navíc od začátku provází technické problémy a podnikatelům doposud tak místo snížení byrokracie spíše přidělává vrásky.
V jakých oblastech je povinností nejvíce?
Nejvíce právních předpisů 33 vykázalo ministerstvo financí, které následovalo ministerstvem zemědělství s 30 předpisy. Ministerstvo životního prostředí mělo 28 právních předpisů a 26 ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvyšší počet povinností byl nicméně evidován u ministerstva zemědělství, a to 379 povinností. Následovalo ministerstvo zdravotnictví se 290 povinnostmi a ministerstvo financí s 269 povinnostmi. Více než 200 povinností evidovalo také ministerstvo průmyslu a obchodu.
Nejvyšší podíl na vznikající zátěži vyjádřený v Kč/rok měly informační povinnosti v gesci ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí, což souvisí především s legislativou z oblasti zaměstnávání a daní, upřesnila poslední Zpráva o snižování administrativní zátěže podnikatelů.
Většinu povinností si schvalujeme sami
Ačkoli je oblíbenou českou kratochvílí všechna negativa hodit na Evropskou unii, a nárůst byrokracie není výjimkou, faktem je, že samotné Zprávy o snižování administrativní zátěže podnikatelů ukazují, že pouze 7 % povinností, které u nás podnikatelé mají, jsou obsahem i formou přeneseny z evropských norem. Naopak 56 % povinností má na svědomí tvořivost českých zákonodárců. Zbylých 37 % povinností je pak přeneseno z evropských předpisů, ale konkrétní forma realizace je na tuzemských politicích. Tato čísla jsou navíc v posledních letech prakticky stejná.
Ministerstvo se chlubí zprávou o snížení byrokracie. Ta ale ukázala, že povinností přibylo
Schvaluje se pořád více a více nové byrokracie
Jak už napsal autor tohoto textu před rokem důvodem, proč navzdory všem antibyrokratickým balíčkům a rušením různých povinností byrokracie narůstá, zůstává banální fakt, že vlády neustále novou administrativu schvalují. Na jedné straně se sice některé povinnosti ruší (zpravidla marginality), na druhé se ale nová pravidla zavádějí. A nově schvalovaných byrokratických překážek je už mnoho let po sobě více než těch, které se ruší.
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Vláda si stanovila nereálný cíl, pro začátek by stačilo byrokracii nezvedat
Přestože Fialova vláda schválila hned čtyři antibyrokratické balíčky, zprávy ministerstva průmyslu a obchodu ukázaly, že počet administrativních povinností narostl. Nová Babišova vláda už se také může „pochlubit“ prvním antibyrokratickým (zřejmě pro odlišení od předchozí vlády nazvaný podnikatelským) balíčkem. Mělo by například dojít k legislativnímu ukotvení informačního systému Jednotný portál evidence kontrol (JePEK) nebo ke zjednodušení nástupu do práce. Vláda má navíc ambiciózní plán snížit administrativní zátěž podnikatelů do roku 2029 o 20 %.
Nalijme si ale čistého vína. I vzhledem k doposud schváleným novinkám (například EET 2.0 administrativu opravdu nesníží) je prakticky jisté, že tento cíl se splnit nepodaří. Navíc po zkušenostech s prvními Babišovými vládami a předchozí vládou Petra Fialy by se za úspěch dalo považovat, kdyby počet povinností aspoň přestal narůstat. Ano, nezní to jako něco, čím by se vláda chtěla úplně chlubit, ale pro začátek by to bohatě stačilo