Cestovní pojištění pro psy i tolerance alkoholu. Co v létě nabízejí pojišťovny?

Pojištění obytných vozů a karavanů

Obytné vozy a karavany zažily boom především za covidu. Jejich oblíbenost ale stále roste. Jedná se o nákladnější vozidla, a tak je v jejich případě také potřeba myslet na pojištění. Jak vysvětluje tisková mluvčí pojišťovny Direct Nela Maťašeje, základní je povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), kdy se zákony na obytná auta dívají jako na jiná auta. Nemají tedy úlevy, ale také žádné zatížení navíc a karavan spadá do kategorie přívěs. V této pojišťovně doporučují sjednat také havarijní pojištění, které se vztahuje na velkou část vybavení.

Při akutních problémech pak pomůže i asistenční služba. Naše havarijní pojištění se vztahuje na střet se zvířetem i na náraz zvířete do auta. Sjednat jej lze až na hodnotu vozidla. Tak vysoké krytí a platnost tohoto pojištění i v zahraničí přitom není zcela obvyklé, často bývá takové poškození záležitostí připojištění, navíc se pojí se spoluúčastí, dodala dále Maťašeje s tím, že stejné pojištění zajistí řidičům plnění i v případech, kdy na zaparkovaný obytňák spadne třeba těžká větev ulomená při vichru ze stromu.

V pojišťovně UNIQA se povinné ručení na obytné vozy sjednává podle objemu motoru a pracují zde s více než 20 doprovodnými parametry podle auta i řidiče. Havarijní pojištění pak vypočítávají podle segmentačních kritérií. Jako základ slouží pořizovací cena a značka vozu. Pojistná částka kryje jak vůz, tak nábytek, dřez, sprchový kout apod. a také základní výbavu. Ostatní doplňky, výbava a převážené věci jsou zdarma kryty až do výše 5 % z pojistné částky za vozidlo (například TV, gril, rybářské náčiní apod.); dodatečnou výbavu nad 5 % z pojistné částky lze připojistit extra s vyjmenováním věcí. Vše ale musí být uloženo stále uvnitř obytného vozu, nikoli na střeše nebo na zádi auta, popsala tisková mluvčí Eva Svobodová.

Když jsou na držáku připevněna kola nebo na střeše například surf či kajak, vztahuje se na ně havarijní pojištění v případě, když si klient sjedná k havarijnímu pojištění také pojištění zavazadel. To se však nevztahuje na odcizení. Pokud jsou nějaké převážené věci uloženy ve střešním boxu a motorista si sjedná připojištění zavazadel, vztahuje se na ně krytí pro případ havárie i odcizení. A to nově 24 hodin denně, ve starších dosud platných pojištěních UNIQA v čase 6–22, upřesnila dále Svobodová.

Cestovní pojištění se inovuje

Kooperativa už loni navýšila základní limity pro pojištění léčebných výloh na 10 milionů korun a těm náročnějším cestovatelům nabízí až 100 milionů Kč. Od letošních prázdnin pak většinou zdvojnásobila limity také u dalších rizik, jako je například zubní ošetření, pojištění odpovědnosti nebo plnění za trvalé následky úrazu. Další novinkou je nová asistenční služba v podobě telefonické konzultace s česky mluvícím lékařem. Službu je možné využít například pro konzultaci zdravotního stavu pojištěného, s návrhem postupu při zdravotních potížích, vysvětlení příznaků a příčin onemocnění nebo vysvětlení nálezů z odborných vyšetření, vysvětluje Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v pojišťovně Kooperativa. Tiskový mluvčí Milan Káňa dále doplňuje, že do pojištění léčebných výloh pojišťovna zároveň zdarma zahrnula pojištění pro případ onemocnění covidem nebo pojištění případné karantény z důvodu koronaviru.

Také u cestovního pojištění Pojišťovny VZP došlo k několika vylepšením. Patří mezi ně například navýšení pojistných limitů (v maximální variantě pojištění až na 250 milionů korun u léčebných výloh a 25 milionů korun u odpovědnosti), ochrana věcí v autě 24/7, krytí odpovědnosti za zapůjčené věci, snížení spoluúčasti u storna zájezdu na 10 % nebo krytí výloh spojených se zpožděním dopravního prostředku nebo ztrátou zavazadel. Zajímavou novinkou je tolerance alkoholu až jednoho promile. PVZP momentálně nabízí, při respektování zákonů dané země, toleranci alkoholu při pojistné události až 1 promile. Toto je v současné době nejvyšší možná tolerance, kterou lze v rámci pojištění získat, uvádí Jiří Ševčík, produktový manažer cestovního pojištění PVZP.

Storno se stále častěji přidává do cestovního pojištění

Už dříve pro server Podnikatel.cz uvedl Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny, že klienti více než dříve poptávají pojištění stornopoplatků a obecně vyšší limity plnění. V Generali České pojišťovně nabízí pojištění storna cesty v cestovním pojištění ve dvou variantách (jedno kryje 80 % nebo 100 % stornopoplatků). Právě stoprocentní varianta akcelerovala oblibu tohoto pojištění. Můžeme říci, že mezi roky 2019 a 2022 evidujeme o tento druh pojištění nárůst zájmu přes 450 procent a ten nepolevuje ani letos, zmiňuje Eva Kratochvílová, manažerka cestovního pojištění v Generali České pojišťovně. Ta dále vysvětluje, že se toto pojištění dá využít pro úhradu nákladů vynaložených na úhradu například záloh na ubytování, za ubytování jako takové nebo také na platby za dětské tábory a podobně.

KB Pojišťovna přišla s rozšířeným produktem cestovního pojištění, kdy například doplnili asistenční služby, zvýšili finanční částku za pohotovostní ošetření zubů nebo udělali připojištění rizikových sportů tak, že si každý pojištěný může vybrat, zda chce tyto sporty připojistit a na jaký den. K tomuto produktu také nabízí pojištění storna cesty, které je buď s obvyklou 20% spoluúčastí, ale nově i s nulovou, takže pokryje 100 % nákladů na zrušenou dovolenou. Pojištění storna se loni vyplatilo turistovi středních let, kterému byla zjištěna těsně před cestou akutní arytmie a fibrilace síní, takže místo dovolené s rodinou v Portugalsku strávil několik dní v nemocnici. Přišel sice o zážitky z cest, ale ne o téměř 102 tisíc korun, což bylo 80 % ceny neuskutečněného zájezdu, popsala Gabriela Trojanová, produktová manažerka cestovního pojištění KB Pojišťovny.

Cestovní pojištění není jen pro lidi

U UNIQA je možné sjednat si pojištění také pro psa, a to pro případ akutní veterinární léčby zvířete. Uzavírá se současně s komplexním cestovním pojištěním klienta a je možné jej využít pro zdravé zvíře ve věku od 3 měsíců do 10 let. Pojistná částka je zde až 15 000 korun. Předpokladem platnosti pojistné ochrany je splnění všech předpisů platných pro držení psa v konkrétní zemi. Pojištění se vztahuje i na případné jím způsobené škody (pojištění odpovědnosti) až do výše sjednaného limitu pro pojištění majitele psa; v UNIQA se doporučuje pojistná částka 5 milionů korun, podotkla Eva Svobodová. Připojištění domácích mazlíčků je možné například také u Evropské pojišťovny.

Pojištění nejen pro mladé cestovatele

2coffee je název nového produktu Slavia pojišťovny, který je určený lidem ve věku od 18 do 35 let, kteří rádi cestují, vyznávají sdílené bydlení a dopravní prostředky a aktuálně je neláká vlastnictví bytu, domu nebo auta. Ředitel marketingu Slavia pojišťovny Ondřej Svoboda říká, že přestože tento způsob života přináší různá rizika, velmi často tato cílová skupina vůbec pojištěna nebývá. Přitom může poškodit věci v pronajatém bytě, při cestování na sdílené koloběžce urazit zpětné zrcátko u auta, vylít kávu do notebooku a podobně, vyjmenovává.