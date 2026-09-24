Kdy požádat o důchod, abyste zbytečně neodešli předčasně? ČSSZ vysvětluje pravidla

O starobní důchod lze požádat po splnění dvou základních podmínek. Člověk musí dosáhnout stanoveného důchodového věku a zároveň získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Teprve potom může požádat o řádný starobní důchod. Důležitý je ale také správný termín podání žádosti.
Pokud člověk dosáhne svého důchodového věku například 1. října, nemusí čekat až do tohoto dne, aby si o starobní důchod požádal. Žádost může podat už čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. V uvedeném příkladu tedy zhruba od 1. června.
To je nejdřívější možný termín pro podání žádosti o řádný starobní důchod. Pokud člověk požádá dříve, řízení nemůže standardně pokračovat a podle České správy sociálního zabezpečení by muselo být přerušeno nebo zastaveno.
Důležité je, že čtyři měsíce neznamenají, že člověk musí přesně čtyři měsíce předem požádat. Je to pouze nejzazší předstih, se kterým lze žádost podat. Později je možné požádat kdykoliv, tedy i po dosažení důchodového věku.
Lhůta 4 měsíce pro plynulý proces vyřízení
Samotné podání žádosti několik měsíců předem neznamená, že člověk automaticky odchází do důchodu předčasně. Rozhodující je datum, od kterého člověk žádá důchod přiznat. Pokud už dosáhne stanoveného důchodového věku a splní také potřebnou dobu důchodového pojištění, jde o řádný starobní důchod. Pro nárok na řádný starobní důchod je potřeba získat nejméně 35 let důchodového pojištění.
Čtyřměsíční předstih tedy slouží hlavně k tomu, aby měl člověk dostatek času žádost vyřídit a ČSSZ mohla jeho nárok a výši důchodu posoudit.
Pozor na předčasný důchod
Úplně jiná pravidla platí pro člověka, který chce odejít do důchodu ještě před dosažením svého důchodového věku. Předčasný starobní důchod lze v roce 2026 přiznat nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku. Zároveň je potřeba splnit podmínku nejméně 40 let důchodového pojištění.
Tady je načasování žádosti velmi důležité. Předčasný důchod totiž nelze přiznat zpětně. Česká správa sociálního zabezpečení ho může přiznat nejdříve ode dne podání žádosti.
Navíc předčasný důchod znamená trvalé krácení procentní výměry. V roce 2026 se standardně krátí za každých i započatých 90 kalendářních dnů, které chybějí do dosažení důchodového věku. Pokud člověk získal alespoň 45 let započitatelné doby pojištění, je od roku 2026 krácení poloviční.
Proto je rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem zásadní. Kdo chce řádný starobní důchod, nemusí se bát, že samotným podáním žádosti čtyři měsíce předem automaticky „spadne“ do předčasného důchodu.
Žádost lze podat osobně i online
O důchod lze požádat osobně na správě sociálního zabezpečení, případně elektronicky prostřednictvím služby Žádost o důchod online na ePortálu ČSSZ. K elektronickému podání je potřeba elektronická identifikace, například bankovní identita nebo datová schránka. (Česká správa sociálního zabezpečení)
Při osobní návštěvě je možné se předem objednat. ČSSZ upozorňuje, že sepsání žádosti je časově náročné, protože se při něm ověřuje řada údajů. (Česká správa sociálního zabezpečení)
Online žádost navíc umožňuje například pracovat s informativním odhadem výše starobního důchodu podle zvoleného data odchodu a případně elektronicky doložit chybějící dokumenty. (Česká správa sociálního zabezpečení)