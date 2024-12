Chcete před koncem roku zhodnotit své finance? Máme nabídku termínovaných vkladů

Termínované vklady slouží ke zhodnocení peněz a jsou obdobou spořicích účtů. Rozdílem je, že není možné si peníze kdykoliv vybrat, ale je zde jisté zúročení.

Jaké jsou výhody termínovaných vkladů?

Mezi hlavní výhodu termínovaných vkladů patří právě jisté zúročení a také to, že klienti ví, na jak dlouho své peníze odkládají. Mohou tedy využít tohoto produktu v okamžiku, kdy mají volné finanční prostředky a ví, že je budou potřebovat až za určitou dobu. Jak jsme již psali, mezi další výhodu termínovaných vkladů oproti jiným bankovním produktům patří vyšší úroková sazba a bezpečnost vkladu. Vklady jsou totiž ze zákona pojištěny do 100 % objemu, maximálně do výše ekvivalentu 100 tis. eur pro jednoho vkladatele u jedné banky. Lidé by při výběru produktu měli zvážit, na jakou dobu plánují volné prostředky uložit a jakou míru rizika jsou ochotní podstoupit. Při vkladech s vyšším procentem úročení jsou zpravidla delší vázanosti.

Nabídka termínovaných vkladů

V Bance CREDITAS mohou klienti u termínovaných vkladů získat roční zhodnocení až 3,4 % p.a., a to podle délky vkladu. Výše vkladu je zde neomezená a ani počet termínovaných vkladů není omezen. U této banky jsou vklady pojištěny do výše odpovídající 100 000 euro na klienta (např. 2 600 000 Kč při kurzu 26 Kč za euro) a pojištěné jsou jak vklady, tak i úroky.





Sjednat si termínovaný vklad u České spořitelny je možné v aplikaci George nebo na pobočce. Minimální vklad je pět tisíc korun a maximální doba úročení je 12 měsíců s možností obnovení. Je zde možnost předčasného výběru financí a nejsou zde poplatky za založení ani vedení vkladu. Doba úročení je podle potřeb klienta a od toho se odvíjí také úroková sazba.

Termínované vklady v nabídce Fio banky mají automatickou obnovu a jsou určeny podnikajícím i nepodnikajícím osobám. Pokud tedy není vklad zcela zrušen, bude obnoven za podmínek platných ke dni jeho obnovy. Produkt je možné zřídit na pobočce banky, v internetbankingu nebo smartbankingu. Zrušení nebo předčasný výběr z termínovaného vkladu je u Fio banky přípustný, ale je zde sankční úroková sazba s tím, že výše sankce je stanovena z předčasně vybírané částky jako platná úroková sazba x (počet dní do splatnosti / 365).

U Komerční banky je možné mít termínovaný účet s úrokovou sazbou až 3 % p. a. Uložit je možné až tři miliony korun, minimální výše vkladu je pak 5000 Kč. Je zde garantovaná úroková sazba po celou dobu vkladu. Založení i vedení účtu je zdarma.

Na termínovaný vklad u MONETA Money Bank je minimálně třeba vložit 15 000 Kč, maximum omezeno není. Úroková sazba je až 3,5 % ročně a doba vkladu je buď na tři, šest, nebo dvanáct měsíců. Podobně jako u ostatních bank, i zde je možné požádat o výběr před uplynutím sjednané doby. V tomto případě je účtovaný poplatek, jehož výpočet je závislý na počtu dní zbývajících do sjednané splatnosti. Výše poplatku za předčasné zrušení jsou 2 % z vybírané částky s tím, že vypočtený poplatek nesmí být nižší než 0,5 % a vyšší než 6 % ze zůstatku termínovaného vkladu. Živnostníci k založení termínovaného vkladu potřebují platný občanský průkaz, aktuální dokument o přidělení identifikačního čísla z veřejného rejstříku si banka zajistí sama.

UniCredit Bank nabízí termínované vklady velkým firmám. Peníze je možné vkládat na dobu od jednoho dne až do pěti let s tím, že délka je nastavována podle potřeb klientů. Úroková sazba je stanovena bankou podle výše a délky trvání vkladu. Pokud dojde k ukládání vyšší částky nebo častému využívání služeb, může banka nabídnout individuální úrokové sazby. K dispozici je také rozsáhlý výběr měn.

Přehled parametrů produktů

Parametry ukazují, že nabídka jednotlivých bank se liší především v úrokové míře, ale také možné době trvání termínovaného vkladu nebo jeho minimální výši. Zatímco některé banky nabízí tento produkt jen v českých korunách a eurech, u jiných je možné úročení v mnoha měnách.

Banka Doba trvání Úroková míra Minimální vklad Předčasný výběr Cizí měny Banka CREDITAS 1 měsíc – 10 let 2,00 % až 3,40 % 5 000 Kč / 250 EUR ano EUR Česká spořitelna max 12 měsíců 2,00 % až 2,75 % 5 000 Kč ano EUR, USD, GBP, CAD, CHF, JPY, SEK, DKK Fio banka 1 týden až 5 let 2,40 % až 2,80 % 3 000 Kč ano neuvedeno Komerční banka až 1 rok 2,50 až 3,00 % 5 000 Kč ano neuvedeno MONETA Money Bank 3 až 12 měsíců 2,80 % až 3,80 % 15 000 Kč ano EUR, USD UniCredit Bank 1 den až 5 let individuální neuvedeno neuvedeno EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD, DKK, NOK, SEK, PLN, RUB, HUF

Uvažujete nad zřízením termínovaného vkladu? ANO, přemýšlím nad tím.

NE, není na to vhodná situace.

NE, preferuji jiné produkty.

ANO, ale rozhodnu se podle aktuální situace.

NEVÍM, neuvažoval/a jsem nad tím.

Poplatky spojené s termínovanými vklady

Jak je patrné z následující tabulky, zřízení i vedení termínovaných vkladů je u bank, které nabízí tento produkt podnikatelům a firmám, bez poplatků. Stejně tak je zdarma vyplacení částky po ukončení. Klienti si tak mohou připlatit pouze v případě předčasného ukončení termínovaného vkladu.

Banka Zřízení Vedení Předčasné ukončení Vyplacení po ukončení Banka CREDITAS zdarma zdarma 2 % z vybírané částky min. 1 000 Kč zdarma Česká spořitelna zdarma zdarma neuvedeno zdarma Fio banka zdarma zdarma platná úroková sazba x (počet dní do splatnosti / 365), minimálně 1 000 Kč zdarma Komerční banka zdarma zdarma 250 Kč* zdarma MONETA Money Bank zdarma zdarma 2 % p. a. z vybírané částky na termínovaném vkladu zdarma UniCredit Bank zdarma zdarma 100 % z poměrné části úroku

termínovaného vkladu zdarma

* Vedle poplatku za předčasný výběr je banka oprávněna účtovat i úhradu dle příslušných produktových podmínek.