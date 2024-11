Chcete před Vánoci rychle začít s online reklamou? Poradíme, jak na to

Základní rady do začátku

David Šipka, CEO Arrow Marketing, by začátečníkům doporučil začít s jasně definovanou strategií, která zohledňuje jak krátkodobé výkonnostní cíle, tak dlouhodobé budování značky. Je podle něj důležité se vyhnout příliš širokému cílení a raději se zaměřit na jasně definované publikum. Rovněž je nezbytné mít nastavený systém měření výsledků (např. pomocí Google Analytics nebo Facebook Pixel), aby bylo možné sledovat, co funguje a co ne. Vedle měření je to i o sběru remarketingových publik a lidí, kteří u vás již nakoupili. To jsou nejcennější data, která je nutné sbírat hned od začátku, doplňuje.

Michal Mládek, Head of Digital Marketing v Sherpas, přináší konkrétní tipy:

Zmapujte konkurenci , ať víte, s kým budete soupeřit o zákazníka. Lépe tak odhadnete, do jaké míry je potřeba vytěžovat výkonnostní kanály a jakým způsobem se postavit k budování vaší značky.

, ať víte, s kým budete soupeřit o zákazníka. Lépe tak odhadnete, do jaké míry je potřeba vytěžovat výkonnostní kanály a jakým způsobem se postavit k budování vaší značky. Dobrou digitální strategii: Reklama je sice strašně důležitá, ale aby byla vynaložená investice do ní skutečně efektivní, váš projekt musí umět oslovit svého zákazníka. Ať už unikátností prodávaného produktu nebo služby, designem, excelentním uživatelským zážitkem nebo prostě cenou.

Reklama je sice strašně důležitá, ale aby byla vynaložená investice do ní skutečně efektivní, váš projekt musí umět oslovit svého zákazníka. Ať už unikátností prodávaného produktu nebo služby, designem, excelentním uživatelským zážitkem nebo prostě cenou. Stanovte jasné cíle : Definujte, co chcete reklamou dosáhnout (např. zvýšení návštěvnosti, konverze).

: Definujte, co chcete reklamou dosáhnout (např. zvýšení návštěvnosti, konverze). Pravidelně sledujte výsledky : Měřte úspěšnost kampaní pomocí dostupných nástrojů (např. Google Analytics, Facebook Ads Manager).

: Měřte úspěšnost kampaní pomocí dostupných nástrojů (např. Google Analytics, Facebook Ads Manager). Zaměřte se na kvalitní obsah: Věnujte čas tvorbě komunikačně atraktivních a relevantních prvků, ať už jde o články, videa nebo reklamní vizuály.

V Instinct Agency rozhodně doporučují, aby začínajícím minimálně na začátku profesionál analytik nastavil správně komplexní měření e-shopu. Také by si podle Martina Krále, CEO a zakladatele této agentury, měl ten, kdo s online reklamou teprve začíná, minimálně projít manažerským školením, aby tak zabránil tomu, že ho agentura bude mystifikovat a vymýšlet si. Také se tím vyhne tomu, že reklama od agentury bude velmi špatně nastavená. Doporučujeme se podívat do seznamu certifikovaných agentur Seznamu (je jich celkem 18) a z nich vybírat. Tyto agentury za sebou mají už větší penzum zkušeností a také utrácejí větší obnosy v rámci PPC reklam, dodává.





Souhlasí s ním i Radek Fojtík, Head of Marketing v FEO digital agency, který radí si na začátku určitě najít někoho, s kým můžete alespoň konzultovat první kroky, pokud si hned nechcete najmout specialistu anebo agenturu. Konzultace s odborníkem při prvotním nastavení měření konverzí a analytiky se vyplatí i pro každého, kdo chce mít jistotu, že nevyhavuje peníze z okna, myslí si PPC a SEO specialista Jiří Franěk.

Zkoušejte a testujte, co funguje

Odborníci se shodují, že je na začátku důležité testovat a zkoušet. Doporučil bych testovat různé kanály marketingu – ať už PPC, SEO, newslettery, sociální sítě – a v momentě, kdy narazíte na něco, co funguje, tak se na to zaměřte, studujte to do hloubky a pokuste se z této příležitosti získat co nejvíc, říká Jan Brož, marketingový manager Eshop-rychle.cz. Ten zároveň upozorňuje na to, že je nebezpečné být závislý pouze na jednom zdroji objednávek. Pokud vám začne fungovat jedna věc, pokuste se ji zautomatizovat a hledejte i další zdroje objednávek, radí.

Jiří Franěk kromě testování různých kanálů (jak Google Ads a sociálních sítí) doporučuje, abyste zjistili, kde je vaše publikum nejaktivnější. Měli byste začít s menšími rozpočty a testovat tak různé kampaně, abyste zjistili, co funguje. Dále radí věnovat se analytice a soustředit se na klíčová slova. Podle něj je pro internetové obchody ideální začít s kampaněmi na Google Ads zaměřenými na produktová klíčová slova. Držte se jednoduchosti. Nesnažte se obsáhnout všechny kanály najednou. Začněte s jedním a postupně přidávejte další, podotýká dále.

Kdy je lepší obrátit se na odborníky?

Podle Martina Krále je rozhodně vždy lepší obrátit se na odborníky, jinak v tom může kdokoliv finančně velmi zahučet bez žádného výsledku. Je nutné s odborníky vše prokonzultovat. Oni na začátku vždy doporučují testovací budget na jeden až dva měsíce, který jim ihned ukáže relevanci produktů, cílové skupiny a také sílu reklamy. Na základě testu pak přicházíme už přímo se strategií na míru a dle výsledků si stanovujeme KPIs (klíčové ukazatele výkonnosti, pozn.), které jsou vždy primárně nastaveny na PNO (podíl nákladů na obratu), upřesňuje.

Radek Fojtík radí obrátit se na odborníky ideálně v případě, kdy má provozovatele e-shop živit a podnikání je jeho hlavní činnost. To je chvíle, kdy by se doporučoval obrátil na někoho, kdo tomu opravdu rozumí do hloubky. A pak samozřejmě s velikostí investice. Čím větší samotná investice do reklam je, tak je i návratnost ceny za odborníka rychlejší, doplňuje.

Podobně v Eshop-rychle.cz e-shopařům většinou doporučují využít služby odborníků tehdy, kdy už pár objednávek týdně mají, protože je větší pravděpodobnost, že bude marketingová spolupráce – ať už s jednotlivcem nebo agenturou – úspěšná. Pokud se ale někdo s počítačem úplně nekamarádí a nechce propagaci řešit sám, tak je samozřejmě možné rovnou se svěřit do rukou odborníků. V ten moment ale pozor na to, že musím tuto cenu za službu přičíst ke všem marketingovým nákladům, podotýká Jan Brož.

Kdy se propagovat sami?

David Šipka uvádí, že pokud je e-shop v začátcích a má omezený rozpočet, může dávat smysl začít s reklamou svépomocí. To ovšem za předpokladu, že jste ochotni věnovat svůj čas učení a sledování aktuálních trendů. Jakmile se však e-shop rozrůstá a kampaně se stávají složitějšími (např. zahrnují více kanálů, jako je Google Ads, Facebook, Instagram a další), je podle něj efektivnější obrátit se na odborníky, kteří mají znalosti a nástroje pro optimalizaci kampaní na vyšší úrovni. Musíte i sami vycítit ten správný moment, kdy se potřebujete věnovat více řízení a rozvoji e-shopu a práci na propagaci delegovat na odborníky, zmiňuje.

Pokud máte menší rozpočet, jednoduché produkty a jste schopni věnovat čas učení a testování různých strategií, můžete se propagovat sami. Mnoho platforem jako Google Ads nebo Facebook Ads nabízí intuitivní nástroje, které vám umožní efektivně spravovat kampaně, myslí si Michal Mládek. Podobně to vidí i Jiří Franěk, podle kterého, když má e-shop malý rozpočet a majitel nebo markeťák je ochotný učit se a má čas pravidelně reklamy sledovat, může mít smysl začít svépomocí. Stačí podle něj nakoukat Youtube návody a zvládne si základy nastavit sám.

Inspirovat se můžete i u konkurence

Jan Skovajsa, majitel a CEO firmy myTimi, zmiňuje, že Facebook nabízí zcela zdarma přístup do takzvané „Knihovny reklam“. V ní můžete jednoduše zjistit, jaké facebookové reklamní kampaně běží u konkurence. Pokud vidíte, že je některá z nich spuštěná už dlouhou dobu, je pravděpodobně úspěšná a vy se tak můžete inspirovat pro svou vlastní tvorbu. Nebo se naopak zcela odlište a vydejte se jinou cestou. Každopádně se hodí vědět, jak s reklamou pracují a jaká klíčová slova v textu využívají, vysvětluje a dodává, že podobnou věc nedávno představil i Google. Jedná se o Centrum transparentnosti reklam, kde se nachází všechny reklamy, které inzerenti spustili přes Google. Můžete je filtrovat podle společností, témat nebo třeba lokality, upřesňuje v závěru.