Chcete si zajistit snazší placení daně z nemovitých věcí? Čas máte do konce ledna

Daň z nemovitých věcí lze zaplatit složenkou, přes internetové bankovnictví a také prostřednictvím SIPO. Poslední jmenovaný způsob je však nutné si zařídit do konce ledna.
Na SIPO je čas do konce ledna
Kdo chce pro platbu daně z nemovitých věcí využít soustředěnou inkasní platbu obyvatelstva (SIPO), musí to oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období (letos do 2. února), a to spolu se spojovacím číslem SIPO. Využít k tomu lze formulář oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
Kdo SIPO využije, nemusí se o nic starat (ani pokud se změní výše daně) a finanční správa si jeho daň automaticky vždy strhne.
Video: Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Autor: Finanční správa ČR YouTube / Zdroj: YouTube
Většina poplatníků musí daň z nemovitých věcí zaplatit do pondělí 1. června 2026. Pokud výše daně překročí 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je nutné uhradit do 1. června a druhou do pondělí 30. listopadu. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do pondělí 31. srpna. Případným druhým termínem zůstává 30. listopad. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit.
Dokdy podat přiznání
Lhůta pro podání přiznání končí v pondělí 2. února 2026. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Lze se navíc o několik dnů beztrestně opozdit. Pokuta se nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.
Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Jde především o poplatníky, kteří v roce 2025 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání musí podat i ti, kteří loni k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.