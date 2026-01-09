Podnikatel.cz  »  Finance  »  Chcete si zajistit snazší placení daně z nemovitých věcí? Čas máte do konce ledna

Chcete si zajistit snazší placení daně z nemovitých věcí? Čas máte do konce ledna

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
1 nový názor

Sdílet

Žena, která sedí u stolu a zamyšleně hledí přes počítač a opírá se o hodiny.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Daň z nemovitých věcí není nutné platit složenkou, kterou úřady posílají v květnu. Kdo chce daň zaplatit prostřednictvím SIPO, musí si vše zařídit do konce ledna.

Daň z nemovitých věcí lze zaplatit složenkou, přes internetové bankovnictví a také prostřednictvím SIPO. Poslední jmenovaný způsob je však nutné si zařídit do konce ledna.

Co se dozvíte v článku
  1. Na SIPO je čas do konce ledna
  2. Oznámení o platbě daně z nemovitostí skrze SIPO 
  3. Video: Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
  4. Dokdy podat přiznání

Na SIPO je čas do konce ledna

Kdo chce pro platbu daně z nemovitých věcí využít soustředěnou inkasní platbu obyvatelstva (SIPO), musí to oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období (letos do 2. února), a to spolu se spojovacím číslem SIPO. Využít k tomu lze formulář oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Oznámení o platbě daně z nemovitostí skrze SIPO 

Kdo SIPO využije, nemusí se o nic starat (ani pokud se změní výše daně) a finanční správa si jeho daň automaticky vždy strhne.

Video: Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Autor: Finanční správa ČR YouTube / Zdroj: YouTube

Většina poplatníků musí daň z nemovitých věcí zaplatit do pondělí 1. června 2026. Pokud výše daně překročí 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je nutné uhradit do 1. června a druhou do pondělí 30. listopadu. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do pondělí 31. srpna. Případným druhým termínem zůstává 30. listopad. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. 

HR 26 Early

Dokdy podat přiznání

Lhůta pro podání přiznání končí v pondělí 2. února 2026. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Lze se navíc o několik dnů beztrestně opozdit. Pokuta se nepředepíše, pokud částka nepřekročí 1000 Kč.

Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Jde především o poplatníky, kteří v roce 2025 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání musí podat i ti, kteří loni k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026? Přečtěte si také:

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz
V 21. stoleti si budu zarizovat SIPO. To je dobrej vtip.
Jehovista
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Daň z nemovitých věcí

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).