Chcete vložit peníze na termínovaný vklad? Přinášíme vám jejich přehled

Pokud podnikatel například vloží na termínovaný vklad 150 000 Kč a zafixuje je po dobu 1 roku, může si po roce přijít na 1500 Kč, ale rovněž i na 12 Kč. Pečlivě proto vybírejte.

Proč využívat termínované vklady

Pokud má podnikatel nebo firma volné finanční prostředky, které bude potřebovat až za určitou dobu, může je vložit na termínované vklady. Má tak jisté zúročení a zároveň ví, na jak dlouho své peníze odkládá. Další výhodou termínovaných vkladů oproti jiným bankovním produktům je také vyšší úroková sazba a také bezpečnost vkladu. Vklady jsou ze zákona pojištěny do 100 % objemu, maximálně do výše ekvivalentu 100 tis. EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky, vysvětluje Martina Jurčová, manažerka firemních depozitních produktů ČSOB.

Lidé by při výběru produktu měli zvážit, na jakou dobu plánují volné prostředky uložit a jakou míru rizika jsou ochotní podstoupit. Při vkladech s vyšším procentem úročení jsou zpravidla delší vázanosti. Klient si musí být vědomý toho, zda je ochotný podstoupit větší míru rizika. Měl by si dát pozor na vázanost, na poplatky související s předčasným ukončením vkladu a na stupeň rizika spojený s investicí, popisuje Lýdia Žáčková, mluvčí Poštové banky. Proto je důležité ukládat peníze do stabilní a důvěryhodné instituce a obezřetnost se doporučuje také v případech, kdy někdo nabízí vysoké zhodnocení prostředků v krátkodobém horizontu.

Termínované vklady nabízí v České republice mnoho bankovních institucí a rozdíly v jejich nabídce jsou především v úrokových mírách a době trvání. V tabulce najdete dále informace o minimálním vkladu, možnosti předčasného výběru nebo vložení peněz v cizí měně.

Nabídka termínovaných vkladů Banka Doba trvání (měsíce) Úroková míra Minimální vklad Předčasný výběr Cizí měny Artesa 1 – 60 0,05 – 2,00 20 000 Kč / 1 000 EUR NE ANO Creditas 12 – 120 1,20 – 2,60 5 000 Kč / 250 EUR NE ANO Česká spořitelna 1 týden – 12 0,01 5 000 Kč ANO ANO ČSOB 1 týden – 12 měsíců 0,01 – 0,05 5 000 Kč / 1 000 EUR / 1 000 USD ANO ANO Era 1 – 36 0,01 – 0,05 5 000 Kč ANO NE Equabank 1 – 60 0,00 – 1,20 20 000 Kč / 1 000 EUR / 1 000 USD ANO ANO Fio 1 týden – 60 měsíců 0,16 – 0,50 3 000 Kč ANO ANO J&T banka 3 – 120 0,20 – 2,40 100 000 Kč ANO ANO Komerční banka 1 týden – 12 měsíců 0,01 5 000 Kč ANO NE Moneta Money Bank 1 týden – 60 měsíců 0,01 – 0,50 40 00 Kč / 1 500 EUR / 1 500 USD ANO ANO Poštová banka 1 – 36 0,05 – 0,60 10 000 Kč / 100 EUR ANO ANO Raiffeisenbank 1 týden – 48 měsíců 0,01 10 000 Kč / 500 EUR / 1 500 USD ANO ANO Unicreditbank 1 týden – 12 měsíců 0,01 30 000 Kč ANO ANO Waldvietr 1– 36 0,01 – 0,40 30 000 Kč / 2 000 EUR ANO ANO

Jak je patrné z tabulky, nejvyšší úrokovou sazbu – u desetiletého vkladu až 2,6 % ročně nabízí Banka Creditas. Ředitel odboru firemního bankovnictví Oldřich Synovec potvrzuje, že je o jejich termínované vklady díky této atraktivní sazbě velký zájem. Podobně vysokou úrokovou sazbu má také J&T banka. Dále se ukazuje, že možnost uložení cizí měny na termínované vklady patří k běžné službě.

Modelový příklad

Pro názornost výhodnosti jednotlivých termínovaných vkladů poslouží modelový příklad, kde podnikatel vloží 150 000 Kč a zafixuje je po dobu 1 roku. Daň činí 15 % z úroku.