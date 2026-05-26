Chybějící roky se často odhalí až těsně před důchodem. ČSSZ radí, čím je doložit

Jana Knížková
Nezapočtené zaměstnání, chybějící studium nebo péče o dítě mohou ovlivnit budoucí důchod. Řada lidí přitom zjistí problém až těsně před podáním žádosti. Česká správa sociálního zabezpečení proto připomíná, jak chybějící doby pojištění doložit.

Kontrolu evidovaných dob pojištění se vyplatí řešit s předstihem. Pokud totiž některé období v evidenci chybí, nemusí být automaticky započítáno při výpočtu důchodu. Týkat se to může zaměstnání, vojenské či civilní služby, studia nebo péče o děti a závislé osoby.

Právě proto nabízí Česká správa sociálního zabezpečení také online službu Moje konto, kde si lidé mohou průběžně kontrolovat evidované doby pojištění i další údaje související s důchodem.

Přehled lze zkontrolovat online

Služba Moje konto umožňuje nahlédnout do údajů vedených u ČSSZ bez návštěvy úřadu. Lidé zde najdou například přehled dob pojištění, evidované zaměstnání nebo informace důležité pro budoucí důchod.

Právě průběžná kontrola může odhalit chybějící období ještě dlouho před odchodem do penze. Pokud se nesrovnalost objeví, je možné začít s dohledáváním dokladů včas.

Nejčastěji chybí zaměstnání

Základním dokumentem pro prokázání zaměstnání je evidenční list důchodového pojištění (ELDP). Pokud v evidenci chybí, doporučuje ČSSZ obrátit se na kteroukoliv okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).

Jestliže zaměstnavatel stále existuje, může jej OSSZ vyzvat k doplnění údajů. Pokud firma už nefunguje nebo je nekontaktní, úřad převezme dostupné doklady a zahájí šetření.

Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje: Uchovávejte si doklady spojené s vaším zaměstnáním.

Starší zaměstnání lze doložit i výplatní páskou

U zaměstnání do konce roku 1985 často postačí pracovní smlouva a doklad o ukončení pracovního poměru nebo zápočtový list.

Pomoci ale mohou také výplatní pásky, mzdové listy, evidence docházky nebo například legitimace ROH.

U období mezi lety 1986 až 1995 je důležité doložit nejen zaměstnání, ale také výdělky.

Pokud se příjmy nepodaří dohledat, nemusí to automaticky znamenat problém. Doba pojištění se může započítat jako vyloučená doba, aby nesnižovala průměrný příjem rozhodný pro výpočet důchodu.

Po roce 1996 už samotná pracovní smlouva nestačí

U novějších období jsou pravidla přísnější. Je potřeba doložit nejen začátek a konec zaměstnání, ale také samotný výkon práce. Pomoci mohou výplatní pásky, mzdové listy, výpisy z účtu se mzdou, evidence docházky nebo potvrzení o pracovní neschopnosti.

Od roku 2004 lze využít také stejnopis evidenčního listu důchodového pojištění.

Pomoci mohou i bývalí kolegové

Pokud se nepodaří získat evidenční list ani jiné dokumenty a člověk zná alespoň dva bývalé kolegy, lze dobu zaměstnání doložit čestným prohlášením. Používá se přitom vlastní prohlášení i čestná prohlášení těchto osob.

Čestné prohlášení o dobách zaměstnání

Jak ale upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení v Příručce určené pro budoucí důchodce, období, kdy osoba vykonávala uměleckou činnost (tzv. svobodné povolání), nelze prohlášením svědků prokázat.

Doložit lze i studium, vojnu nebo péči

Do evidence lze doplnit také dobu studia, a to i tehdy, pokud nebylo dokončeno. Použít lze například výuční list, maturitní vysvědčení, index, diplom nebo potvrzení o studiu.

Stejně tak je možné doložit vojenskou či civilní službu nebo péči o dítě do čtyř let věku. Započítává se také péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Kontrolu je lepší neodkládat

ČSSZ upozorňuje, že dohledávání starších dokladů může trvat delší dobu. Průběžná kontrola evidence přes Moje konto a včasné řešení nesrovnalostí tak mohou předejít komplikacím ve chvíli, kdy lidé žádají o důchod.

Všechny informace na jednom místě

O chybějících dobách pojištění a možnosti jejich doložení informuje mimo jiné příručka, která je určena pro budoucí důchodce. 

Příručka budoucího důchodce 2026

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

