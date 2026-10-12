Chybně výpočítaný důchod vás připraví o peníze. Stát vám ale nemusí vrátit vše

Řada lidí spoléhá na to, že jejich důchod byl vypočítán správně. Teprve po letech ale mohou zjistit, že jim v evidenci chybí část pracovního života, některé příjmy nebo jiná důležitá skutečnost, která měla mít na výši penze vliv. I po přiznání důchodu je možné požádat o nápravu a za určitých podmínek získat také peníze zpětně. Ne vždy však stát doplatí vše, co člověku náleží.
Rozdíl stát zpravidla doplatí nejvýše za pět let zpětně. Existuje však výjimka. Pokud byl důchod vyplácen v nižší částce v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení, může být doplatek přiznán i za delší období. Rozhodující je, proč k nesprávnému výpočtu došlo a jaké okolnosti se podaří prokázat.
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Kdy může být důchod vypočítán v nižší výši?
Výši důchodu ovlivňuje především délka doby důchodového pojištění a příjmy, ze kterých se odvádělo pojistné. Pokud některé období pojištění nebo rozhodné příjmy v evidenci chybějí, může to mít vliv na výslednou částku. Problém se může projevit například tehdy, když se nepodaří dohledat část pracovního života nebo nebyly při výpočtu zohledněny všechny příjmy.
Někdy se potřebné doklady podaří najít až po přiznání důchodu. Může jít například o potvrzení zaměstnavatele o době zaměstnání či výdělcích nebo o dokumenty prokazující další skutečnosti důležité pro výpočet penze. Pokud nové podklady prokážou, že důchod měl být vyšší, lze požádat o jeho úpravu.
Ne každé chybějící období však automaticky znamená zvýšení důchodu. Záleží na tom, zda jde o dobu, kterou lze podle zákona započítat, a jaký vliv má její zohlednění na výpočet.
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Pět let zpětně. Kdy lze získat peníze i za delší období?
Pokud se po doložení nových skutečností důchod zvýší, může vzniknout také nárok na doplatek rozdílu za předchozí období. Podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se doplatek zpravidla poskytuje nejvýše pět let zpětně od zjištění nebo uplatnění nároku. Přesný počátek lhůty závisí na okolnostech konkrétního případu.
Existuje však důležitá výjimka. Pokud byl důchod vyplácen v nižší částce v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení, může být doplatek přiznán i za období delší než pět let. Nejde ale o automatický nárok při každém zjištění nesrovnalosti. Podstatné je, co bylo příčinou nesprávné výše důchodu a zda lze pochybení úřadu prokázat.
Právě proto se vyplatí chybějící doklady a nesrovnalosti řešit co nejdříve. Pokud člověk zjistí, že v jeho důchodových podkladech něco chybí, neměl by s žádostí o nápravu zbytečně čekat. Odkládání řešení totiž může ovlivnit, za jak dlouhé období bude možné získat doplatek.
Jak požádat o přepočet důchodu?
Pokud máte podezření, že při výpočtu důchodu nebyly zohledněny všechny doby pojištění nebo rozhodné příjmy, obraťte se na Českou správu sociálního zabezpečení. V žádosti popište, jakou skutečnost je potřeba dodatečně zohlednit, a přiložte dostupné doklady, které ji prokazují.
Může jít například o potvrzení od bývalého zaměstnavatele nebo jiné dokumenty dokládající chybějící dobu pojištění či příjmy. Pokud potřebné dokumenty nemáte, je vhodné nejprve ověřit, jaké doby pojištění a příjmy ČSSZ eviduje, a zjistit, jak lze chybějící období doložit.
Pro prověření správné výše důchodu je možné využít službu Moje konto, kde je možné provést kontrolu a doplnění dob pojištění. Samotnou žádost o změnu výše již přiznaného důchodu je potřeba řešit podle konkrétní situace s ČSSZ.