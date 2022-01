Chystá se velký dotační program na elektromobily. Známe první podrobnosti

Jedná se o součást Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy je dotační program, který by měl pomocí financí z Evropské unie znovu nastartovat českou ekonomiku. Jeho finální verze podle portálu Přehled dotací počítá s projekty za 191 miliard korun s tím, že 70 % z nachystaných 191 miliard korun se musí vyčerpat do konce letošního roku, zbytek pak do konce roku 2023. Projekty se pak musí uskutečnit a dotace proplatit do roku 2026. Ministerstvo průmyslu a obchodu postavilo tento plán na šesti pilířích dělících se do dalších aktivit: fyzická infrastruktura a zelená tranzice, vzdělávání a trh práce, digitální transformace, zdraví a odolnost obyvatel, výzkum, vývoj a inovace a instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid.

Jaká výzva se plánuje?

Jak je uvedeno v publikaci o daňových otázkách elektromobility od Svazu průmyslu a dopravy ČR, dotační program určený pro rozvoj čisté mobility podporuje pořizování vozidel na elektřinu a vodík nejen pro obce, kraje, státní správu, ale také pro podnikatelské účely. Konkrétně jde o 4 555 vozidel na alternativní paliva pro podnikatele za 940 milionů Kč (tedy 3 525 elektromobilů, 30 vodíkových osobních vozidel a 1 000 cargo e-kol) a 1 500 neveřejných dobíjecích bodů pro podnikatele za 300 mil. Kč. Hospodářské noviny uvádí pro srovnání, že nyní takových aut na českých silnicích jezdí zhruba deset tisíc. Marek Vošahlík z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro server Podnikatel.cz uvedl, že nyní řeší některé dílčí parametry dané výzvy, a to například stran technického řešení podporovaných vozů. Ministerstvo počítá, že vše bude vyřešeno tak, aby výzva mohla být vyhlášena do konce února 2022 a aby její konečná podoba byla co nejsmysluplnější. Žádost o podporu je a bude z obsahového hlediska co možná nejjednodušší, doplnil.

Komu budou dotace určeny?

Podle portálu Mojedotace.cz mohou o dotace žádat podniky všech velikostí a podnikatelé. Musí však splnit podmínky, mezi které patří, že musí mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z Evropské unie, mít minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání a mít dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů. Zde je možné také získat bankovní úvěr a dotace je pak vyplácena až zpětně. Server Auto-mania.cz upozorňuje, že v rámci výzvy nebude podporována zemědělská prvovýroba a oblast lesnictví. Žádosti o podporu bude možné podávat v systému MS2014+, což je portál pro vyplňování a podávání žádostí z podobných programů.

Jaká bude výše dotace?

Auto-mania.cz dále uvádí, že to, o kolik si budou jednotlivé firmy moci zažádat, bude záležet na jejich velikosti. Velké podniky typu mid caps (250 až 3000 zaměstnanců) by měly získat 40 % z rozdílu ceny mezi elektromobilem a vozidlem se spalovacím motorem, malé podniky 60 % a státní podniky pak 50 %. Podle serveru Mojedotace.cz se počítá s tím, že dotaci bude možné čerpat pouze na vozidla za maximálně 1 250 000 Kč bez DPH a velké podniky by tak maximálně získaly 225 000 korun, střední podniky 281 000 Kč a malé pak 337 tisíc.

Hospodářské noviny spočítaly výši dotace na příkladu vozů značky Škoda. Rozdíl ceny základního elektrického SUV modelu Enyaq s 62 kW baterií a rozměrově srovnatelného SUV Kodiaq se spalovacím motorem činí 261 tisíc korun, takže výše státní podpory by se mohla pohybovat od 104 po 156 tisíc korun. V případě porovnání s menším základním SUV modelem Karoq rozdíl činí 436 tisíc, podpora by tak činila od 174 do 261 tisíc korun. Přitom podle celkové výše podpory a počtu vozů, kterých se má týkat, vychází průměrná dotace skoro na 207 tisíc korun, popisují v článku.

Další výhody pro majitele elektrovozů

Jak jsme psali, vozidla na elektřinu, hybridy a vozidla na vodík, historická vozidla a přeprava vybraných osob, to vše je osvobozeno od povinnosti pořídit si elektronickou dálniční známku. Od ledna 2020 platí také novela zákona, která zavádí novou kategorii vozidel osvobozených od platby mýtného. Patří mezi ně vozidla používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík a vozidla používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným palivem, pokud je hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Od roku 2021 platí, že pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, je možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny. Ta je upravena ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 byla stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu a pro ten loňský pak na 5 Kč za 1 kWh elektřiny. Svaz průmyslu a dopravy ČR k tomu dodává, že referenční cena může být využívána i při domácím dobíjení služebních vozů. Jak víme z praxe, při domácím dobíjení je obtížné zajistit potřebný doklad. Při dobíjení z vlastní zásuvky totiž „nedostanete paragon“ jako např. u veřejné dobíjecí stanice, takže v takových případech lze použít referenční cenu, což významně usnadňuje potřebnou administrativu, uvádí v tiskové zprávě.