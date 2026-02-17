Chystají se zásadní změny v důchodech: Vyšší valorizace a nižší věk pro penzi

Ministerstvo práce navrhuje, aby se důchody od ledna příštího roku zvyšovaly nejen o inflaci, ale i o polovinu růstu reálných mezd, místo současné třetiny. Pro seniory nad 80 let by měl být zaveden dodatečný příspěvek, který by se každých pět let zvyšoval.
Odchod do penze bude dřív
Podle návrhu, na který upozornil server E15.cz, by se důchodový věk zastropoval na 65 letech místo současných 67.
Důležitý je věk dožití ve zdraví, to znamená, jak dlouho člověk vydrží v důchodu, aby si ho mohl užít, vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Výhody pro pracující důchodce
Navrhované změny se mají dotknout i těch, kteří po dosažení důchodového věku nadále pracují. Za každý odpracovaný rok se jim penze zvýší o 1,5 % výpočtového základu, místo původních 0,4 %.
Finanční dopady pro státní rozpočet
Návrh kritizuje opozice. Podle propočtů by snížení věku odchodu do penze a vyšší valorizace důchodů zatížily státní rozpočet až 127 miliardami korun ročně. Ministr Juchelka neupřesnil, odkud přesně stát tyto prostředky získá, ale koaliční poslankyně Lucie Šafránková zdůrazňuje, že stabilní inflace a vysoká zaměstnanost mohou návrh financovat.
