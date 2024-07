Chystáte se do zahraničí? Roaming si raději promyslete a zkontrolujte už doma

Pro firemní zákazníky platí výchozí nastavení služeb dané rámcovou smlouvou, které koncovým zákazníkům spravuje firmou delegovaný administrátor. Nastavení roamingu a případná omezení ze strany firmy je tedy potřeba řešit s ním. U zákazníků s rámcovou smlouvou mohou totiž být v podmínkách smlouvy specifická ustanovení týkající se využívání roamingových služeb. Podnikatelé pak mají v podstatě stejnou nabídku jako rezidentní zákazníci.

Jak je to s roamingem a daty?

Pokud tuzemský spotřebitel vycestuje do zahraničí a uskutečňuje hovory, posílá SMS nebo MMS a spotřebovává data v zahraniční destinaci, pak se jedná o roaming. Když se jedná o Evropskou unii, zákazník na dovolené v EU volající v rámci téže země platí hovor účtovaný podle svého tarifu. Kdo volá v ČR neomezeně, volá i v EU neomezeně, kdo má placené hovory, volá podle ceny volání do ostatních sítí. Placené mezinárodní volání se týká výhradně volání z Česka na zahraniční číslo, vysvětluje Kateřina Mikesková, tisková mluvčí T-Mobile. Mimo Evropskou unii se pak využívání služeb odvíjí podle roamingových zón a cen jednotlivých typů služeb.

S čerpáním dat je to tak, že když spotřebitel vyjede do zemí Evropské unie, využívá datového objemu, který má ve svém domácím tarifu, do výše limitu pro datování v zemích EU, které jsou (dle nařízení EU) nastaveny od 3. prosince 2020. Limity odpovídají ceně daných tarifů a pro jednotlivé tarify určují horní hranice spotřeby dat v roamingu. Pro datovou spotřebu realizovanou mimo Evropskou unii doporučujeme zakoupení cenově výhodného datového balíčku, kde je několik úrovní datových objemů, doplňuje dále Kateřina Mikesková.

Nabídka je stálá

V O2 mají už několik let strukturu nabídky pro volání a spotřebu dat ze zahraničí nastavenou tak, aby byla zákazníkům maximálně srozumitelná. V základu si tak vybírají jen mezi zapnutým a vypnutým roamingem, který si sami aktivují přes samoobsluhu v aplikaci Moje O2, zákaznickou linku nebo mohou navštívit prodejnu. Pro volání a datování ze zahraničí v rámci jednoho státu EU se spotřebované minuty či data řídí specifiky tarifu stejně, jako by byl zákazník na území České republiky. Volání a datování mimo zónu EU pak spadá do balíčku TOP Svět, který obsahuje 115 zemí. Nabídka dat mimo EU pro osobní a malé podnikatele je od loňského roku, kdy mohou čerpat data mimo EU, v zemích Top Svět za 3,90 Kč/MB bez nutnosti aktivovat balíček, upřesňuje Jan Vavřík z tiskového oddělení O2.

Ve Vodafone je v rámci speciální akce u neomezených tarifů v současnosti možné v zahraničí Zóna 1 bezplatně vyčerpat až 64 GB dat, a nejen ve státech EU, ale také v dalších zemích Zóny 1 platí ceny jako doma. Jak podotýká Ondřej Luštinec z tiskového oddělení Vodafone, do této zóny patří i Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Island, Reunion nebo Vatikán a Velká Británie. Pokud si zákazníci T-Mobile na léto aktivují balíček Sportovní léto, díky kterému mohou získat v České republice neomezená data až do konce srpna, v rámci Evropské unie budou mít spotřebu dat limitovanou objemem 9 GB. U zákazníků s předplacenou kartou bude limit 4,6 GB.

Přehled tarifů

Jak bylo uvedeno výše, v zemích Evropské unie platí za služby zákazníci stejně jako v České republice. Do Zóny 2 patří země severní Ameriky, východní Asie, ostrovy a několik evropských států. Zóna 3 pak zahrnuje Afriku, Jižní Ameriku a západní Asii. O2 rozlišuje v rámci tarifu Svět Basic země do tří zón: EU, zbytek Evropy, kam patří například Albánie, Andorra, Bělorusko, Švýcarsko, Turecko nebo Ukrajina a Ostatní.

Ondřej Luštinec radí, že by měl zákazník vybírat podle navštívené země, kdy v Zóně 1 platí ceny jako doma a jinde se vyplatí Roaming na den. „V rámci něj nabízíme pětinásobek dat a je možné jej využít ve zhruba 145 zemích. V balíčku je 500 MB dat a neomezené volání do ČR a na čísla v zemi, kde se nacházíte, příchozí hovory zdarma a neomezené SMS do ČR a na čísla v zemi, kde se nacházíte,“ vyjmenovává.

Ceny za roamingové služby v Černé Hoře (Zóna 2) Operátor Odchozí hovory Příchozí hovory SMS MMS Internet O2 42,35 Kč/min. 24,20 Kč/min. 12,10 Kč 9,60 Kč 3,90 Kč/MB T-Mobile 35,00 Kč/min. 18,00 Kč/min. 16,60 Kč 16,60 Kč 75,00 Kč/MB Vodafone 30,52 Kč/min. 17,81 Kč/min. 9,68 Kč 11,50 Kč 7,70 Kč/MB

Ceny za roamingové služby v Malajsii (Zóna 3) Operátor Odchozí hovory Příchozí hovory SMS MMS Internet O2 66,55 Kč/min. 54,45 Kč/min. 12,10 Kč 9,60 Kč 3,90 Kč/MB T-Mobile 69,00 Kč/min. 49,00 Kč/min. 14,60 Kč 21,60 Kč 360,00 Kč/MB Vodafone 61,01 Kč/min. 35,59 Kč/min. 14,52 Kč 11,50 Kč 302,50 Kč/MB

Oblíbené produkty

Podle Kateřiny Mikeskové jejich zákazníci nejvíce využívají datové služby a volání. „Doporučujeme v zahraničí sledovat datový limit – nejoblíbenější jsou datové balíčky Internet Svět 1 a 2, které nabízejí různé datové objemy pro vybrané země,“ doplňuje. Podobně jsou nejoblíbenější data i v O2. Díky sociálním sítím, aplikacím a komunikačním platformám typu Whatsapp či Instagram roste spotřeba dat i v zahraničí. Datové služby u O2 se čerpají v zóně EU v rámci tarifu a v případě výjimečně nadměrné spotřeby dat (desítky GB za měsíc) jsou pak nastaveny objemové limity a spotřebovaná data nad rámec těchto limitů si uživatel doplácí v řádu haléřů za 1 MB. U dat mimo zónu EU (např. Egypt či Tunisko) je uplatňována nabídka Top Svět, která umožňuje jednoduché využívání dat ve 115 zemích světa za 3,90 Kč za 1 MB.

„Se začátkem léta se opět objevuje zájem o naše Chytré cestovní pojištění, které je právě s roamingem úzce spojeno. Chytré ho nazýváme proto, že se přihlášením do zahraniční sítě samo aktivuje a při návratu do ČR opět deaktivuje. Zákazník díky tomu není nucen plánovat předem, v jaký den navštíví jaký stát a platí jen ty dny, které skutečně v zahraničí strávil,“ popisuje Jan Vavřík.

Na co si dát pozor

V T-Mobile zákazníkům před cestou do zahraničí doporučují, aby zkontrolovali roaming pro jejich číslo, nezapomněli v nastavení svého mobilu zkontrolovat povolený datový roaming a nastavení služby Data roaming limit, zkontrolovali podobu roamingových služeb pro zvolenou destinaci (zda lze psát, volat a datovat jako doma nebo zda bude vhodnější zvolit cestovní balíček) a při volání do ČR nebo jakékoli jiné destinace uváděli potřebné předčíslí. Také Ondřej Luštinec uvádí, že před cestou lze nastavit personální limit kvůli útratě, a to pomocí nástroje Roaming data limit. Takový nástroj dává smysl především v některých specifických zemích (Zóna 3, například Alžírsko nebo Mongolsko), kde jsou ceny zejména za mobilní data vyšší, dodává.

Podle Jana Vavříka je obecně dobré mít nastaven telefon na automatickou volbu sítě, aby měl zákazník možnost využít všech sítí při cestování. V některých sítích záleží na nastavení zobrazení čísla volajícího. To v případě, když je nastavené na „skrýt“, může vést až k problémům s voláním, a tak je nejlepší to nechat na síti (Nastavení hovoru→ Doplňkové služby → Zobrazit ID volajícího na Výchozí síť). Jinak je dobré si zkontrolovat v hraničních oblastech mezi zeměmi, zda jsem přihlášen v síti ve správné zóně. Například u hranic mezi EU zeměmi a státy mimo EU, doporučuje závěrem.