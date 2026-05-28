Kupujete cigarety v Polsku? Nové pravidlo vás může dostat do problémů s berňákem

Řada Čechů využívá cest do zahraničí k nákupu levnějších cigaret nebo tabáku. Zvlášť v zemích, kde jsou ceny výrazně nižší než v České republice. Příklad je sousední Polsko.
Mnozí přitom automaticky předpokládají, že pokud si zboží sami koupili a sami ho přes hranice převážejí, je vše v pořádku. Podle nového rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie to ale nemusí být tak úplně pravda.
Rozhodující není množství, ale důvod nákupu
Dosud se většina lidí soustředila hlavně na to, kolik cigaret nebo tabáku převáží. Evropský soud nyní zdůraznil jinou věc, zásadní je skutečný účel nákupu.
Pokud si člověk koupí cigarety pro vlastní potřebu, vztahují se na něj pravidla pro osobní spotřebu. Jakmile je však skutečným cílem předat výrobky někomu jinému, situace se mění. A nezáleží na tom, zda jde o příbuzného, kamaráda nebo třeba narozeninový dárek.
Dárek pro rodinu? I to může být problém
Právě tento závěr může překvapit. Soud totiž konstatoval, že cigarety určené jako dar nelze automaticky považovat za zboží pro osobní spotřebu osoby, která je převáží. V takovém případě může vzniknout povinnost odvést spotřební daň v zemi, do které jsou výrobky dovezeny. Jak upozorňuje Celní správa ČR, za určitých okolností navíc mohou následovat i další postihy.
Úřady chtějí zabránit obcházení daní
Důvodem zpřísněného výkladu je snaha zabránit daňovým únikům. Úřady v celé Evropské unii dlouhodobě řeší případy, kdy lidé nakupují tabák ve státech s nižšími cenami a nižším zdaněním a následně ho převážejí do jiných zemí. Často přitom tvrdí, že jde o výrobky pro vlastní potřebu.
Nové rozhodnutí má podobným situacím zabránit a jasně vymezit, co ještě lze považovat za osobní spotřebu.
Na co si dát pozor před návratem z dovolené
Celní správa ČR upozorňuje, že při přepravě tabákových výrobků v rámci Evropské unie už není důležité jen to, kolik cigaret vezete. Stejně podstatné je, komu jsou určeny.
Cigarety koupené pro vlastní potřebu a cigarety koupené jako dárek nemusí být z pohledu zákona totéž. To, co mnoho lidí považuje za běžnou pozornost pro blízké, tak může být nově posuzováno úplně jinak, než by čekali.