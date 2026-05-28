Podnikatel.cz  »  Účetnictví

Kupujete cigarety v Polsku? Nové pravidlo vás může dostat do problémů s berňákem

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Na obrázku je vidět ruka, která drží hořící cigaretu
Autor: Deposithphotos
Ilustrační obrázek
Lidé často vyráží například do sousedního Polska pro levnější cigarety. Ať už pro sebe nebo pro své blízké. Právě v tom ale může být nově háček, který může přinést nepříjemnosti s finančními úřady.

Řada Čechů využívá cest do zahraničí k nákupu levnějších cigaret nebo tabáku. Zvlášť v zemích, kde jsou ceny výrazně nižší než v České republice. Příklad je sousední Polsko. 

Mnozí přitom automaticky předpokládají, že pokud si zboží sami koupili a sami ho přes hranice převážejí, je vše v pořádku. Podle nového rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie to ale nemusí být tak úplně pravda.

Kolik cigaret si můžete dovézt z ciziny, aniž byste platili spotřební daň? Přečtěte si také:

Kolik cigaret si můžete dovézt z ciziny, aniž byste platili spotřební daň?

Rozhodující není množství, ale důvod nákupu

Dosud se většina lidí soustředila hlavně na to, kolik cigaret nebo tabáku převáží. Evropský soud nyní zdůraznil jinou věc, zásadní je skutečný účel nákupu.

Pokud si člověk koupí cigarety pro vlastní potřebu, vztahují se na něj pravidla pro osobní spotřebu. Jakmile je však skutečným cílem předat výrobky někomu jinému, situace se mění. A nezáleží na tom, zda jde o příbuzného, kamaráda nebo třeba narozeninový dárek.

Dárek pro rodinu? I to může být problém

Právě tento závěr může překvapit. Soud totiž konstatoval, že cigarety určené jako dar nelze automaticky považovat za zboží pro osobní spotřebu osoby, která je převáží. V takovém případě může vzniknout povinnost odvést spotřební daň v zemi, do které jsou výrobky dovezeny. Jak upozorňuje Celní správa ČR, za určitých okolností navíc mohou následovat i další postihy.

Trik s DPH za desítky milionů korun: Pomohly malé účtenky Přečtěte si také:

Trik s DPH za desítky milionů korun: Pomohly malé účtenky

Úřady chtějí zabránit obcházení daní

Důvodem zpřísněného výkladu je snaha zabránit daňovým únikům. Úřady v celé Evropské unii dlouhodobě řeší případy, kdy lidé nakupují tabák ve státech s nižšími cenami a nižším zdaněním a následně ho převážejí do jiných zemí. Často přitom tvrdí, že jde o výrobky pro vlastní potřebu.

Nové rozhodnutí má podobným situacím zabránit a jasně vymezit, co ještě lze považovat za osobní spotřebu.

MM26_NL

Že si vezete jen suvenýr z dovolené? Nezájem, celníci ho zabaví a ještě zaplatíte Přečtěte si také:

Že si vezete jen suvenýr z dovolené? Nezájem, celníci ho zabaví a ještě zaplatíte

Na co si dát pozor před návratem z dovolené

Celní správa ČR upozorňuje, že při přepravě tabákových výrobků v rámci Evropské unie už není důležité jen to, kolik cigaret vezete. Stejně podstatné je, komu jsou určeny.

Cigarety koupené pro vlastní potřebu a cigarety koupené jako dárek nemusí být z pohledu zákona totéž. To, co mnoho lidí považuje za běžnou pozornost pro blízké, tak může být nově posuzováno úplně jinak, než by čekali.

Jezdíte pro cigarety a alkohol za hranice?

Zobraz výsledek
Kolik cigaret si můžete dovézt z Polska? Přečtěte si také:

Kolik cigaret si můžete dovézt z Polska?

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Řídí kolos s 15 000 položkami. V devadesátkách přitom psal faktury ručně

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi

WordPress 7.0 Armstrong přináší AI a lepší administraci

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Evropská aplikace pro ověření věku má bezpečnostní problémy

Recenze: Pecka.TV

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Menopauza nejdou jen návaly a kila navíc. Roste riziko nemocí

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Eset do inovací v AI nasype miliardu korun

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).