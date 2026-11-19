Konkrétně se EET 2.0 nehodlá věnovat Vodafone. Zatímco O2 řešení teprve chystá, T-Mobile ho už minulý týden představil.
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Vodafone
Jak serveru Podnikatel.cz uvedl Ioannis Papadopoulos, mluvčí společnosti Vodafone, firma se EET 2.0 věnovat neplánuje.
Není bez zajímavosti, že během první EET Vodafone řešení podnikatelům nabízel. Licence pro restaurace, která měla neomezený počet položek a skladové hospodářství, stála 420 Kč měsíčně. Pokud k ní chtěl podnikatel zakoupit i tablet, mohl 8palcový tablet za 3577 Kč. Cena nejlevnější tiskárny, kterou Vodafone k tarifu nabízel, činila 3360 Kč a podporovala pouze operační systém Android. Bez internetu a papírů do tiskárny tak řešení u Vodafonu vyšlo na 6933 Kč a dalších 420 Kč měsíčně. V řešení navíc nebyl platební terminál, a kdo chtěl přijímat karty, musel si jej pořídit zvlášť. Do konce února 2017 ovšem Vodafone nabízel licenci zdarma.
T-Mobile
T-Mobile představil své řešení EET 2.0, které je určené malým podnikatelům a firmám bez ohledu na to, zda využívají další služby T-Mobile, minulý týden. Jedná se o mobilní aplikaci pro Android a iOS T Pokladna – pokladní systém, který umožňuje vystavovat účtenky, přijímat různé typy plateb a spravovat provoz z telefonu či tabletu. Pro provoz T Pokladny stačí mít chytrý telefon či tablet. Samotná mobilní aplikace slouží pro každodenní prodej a vystavování účtenek, zatímco online administrace umožňuje přehled o provozu a centrální správu z jednoho místa.
T Pokladnu mohou používat i provozy, ve kterých se střídá více lidí. Počet uživatelských přístupů není omezený a jednotlivým zaměstnancům lze nastavit rozdílné role a oprávnění. Majitel nebo administrátor tak má k dispozici kompletní správu, zatímco obsluha získá pouze funkce, které při své práci skutečně potřebuje.
Brigádník například nemusí mít oprávnění ke stornování transakcí. Majitel tak může mít přehled o provozu i ve chvíli, kdy je mimo prodejnu, doplnila mluvčí T-Mobile Johana Valtrová s tím, že vybrané funkce lze používat i bez připojení k internetu a po jeho obnovení se data automaticky synchronizují.
V rámci T Pokladny je možné evidovat nejen hotovostní, ale i karetní platby a historie všech transakcí bude dostupná napříč zařízeními. Pro přijímání plateb kartou je ovšem nutné nainstalovat a propojit platební aplikaci třetí strany na zařízení s podporou NFC.
Po dokončení nastavení se možnost platby kartou nabízí automaticky a není třeba nic dalšího řešit. Účtenku může podnikatel zákazníkovi předat také digitálně prostřednictvím QR kódu, který si zákazník načte přímo do svého telefonu, dodala Johana Valtrová.
Až do 31. ledna 2027, kdy odstartuje EET 2.0 naostro, bude služba v základní verzi dostupná bez měsíčního poplatku. Od 1. února 2027 bude základní verze stát 242 Kč včetně DPH měsíčně bez volitelných přídavných modulů (ty stojí od 179 Kč do 249 Kč měsíčně). Stávající firemní zákazníci T-Mobilu s Magentou 1 Business mohou službu hradit z finančního fondu na služby. Součástí služby je nepřetržitá zákaznická podpora poskytovaná dodavatelem řešení a data jsou ukládána v rámci tuzemských datových center.
O2
O2 chystá řešení ve spolupráci se svými partnery Teya a KB SmartPay, přičemž bude k dispozici několik různých variant. Pro restaurace, kavárny a další gastronomické provozy počítá O2 se systémem Storyous, který vedle pokladních funkcí umožňuje například správu stolů, objednávek nebo skladového hospodářství.
Pro maloobchodní prodejny připravujeme řešení KASA FIK, které bude možné využívat na vlastním zařízení nebo v kombinaci s hardwarem z nabídky O2. Pro živnostníky, řemeslníky a poskytovatele služeb pak počítáme také s kompaktními platebními terminály, které mohou spojovat funkce pokladny, přijímání plateb a tisku účtenek v jediném zařízení, upřesnila serveru Podnikatel.cz Veronika Zachariášová, mluvčí O2.
Výhodou pro zákazníky O2 bude možnost propojit pokladní a platební řešení s dalšími službami, které pro své podnikání potřebují, například mobilním připojením nebo internetem. Součástí nabídky bude také technická podpora zajišťovaná partnery O2.
Aktuálně dokončujeme podobu jednotlivých balíčků, jejich cenové podmínky a způsob objednávání. Počítáme s variantami od jednoduchých aplikací až po kompletní pokladní sestavy, včetně možnosti využití vlastního zařízení. Konkrétní ceny a podrobnosti nabídky zveřejníme při jejím uvedení na trh, uvedla Veronika Zachariášová, mluvčí O2.
EET 2.0 odstartuje naostro až v únoru
EET 2.0 sice odstartuje už na začátku roku 2027, první měsíc ovšem bude pilotní a finanční správa slibuje, že během ledna nebude udělovat sankce. Naostro se pak pojede od 1. února 2027. Už od začátku letošního listopadu se podnikatelé mohou k EET registrovat prostřednictvím Daňové informační schránky plus (DIS+), která je součástí portálu MOJE daně. Po zobrazení úvodní stránky MOJE daně stačí kliknout na dlaždici Online finanční úřad a přihlásit se prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po vstupu do DIS+ se k EET lze zpravidla přihlásit stiskem příslušného tlačítka.