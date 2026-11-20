K dodatečnému zaslání tržby ale musí dojít bezodkladně po pominutí příčiny, která bránila úspěšnému zaevidování tržby, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.
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Běžně musíte tržbu zaevidovat nejpozději při jejím uskutečnění
Pokud budete mít v rámci EET poruchu pokladny či vám vypadne připojení k internetu, můžete i nadále prodávat. Zákon o evidenci tržeb sice určuje, že poplatník musí zaevidovat tržbu nejpozději při jejím uskutečnění, zároveň ale pamatuje na situace, kdy dojde k technické závadě na straně pokladního zařízení či na straně správce daně nebo k výpadku internetového připojení či obdobné komplikaci znemožňující evidenci tržeb.
Něco se porouchá? Můžete tržbu zaevidovat do 48 hodin
Podobně jako při první EET bude platit, že poplatník bude povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k nezaevidování tržby, nejpozději však do 48 hodin od jejího uskutečnění. Povinnost zaevidovat tržbu navíc uplynutím tohoto limitu nezaniká. Pokladní systémy jsou ovšem zpravidla nastaveny tak, že jakmile se obnoví spojení, odešlou automaticky data ke všem tržbám, které se během výpadku realizují.
Při nezaslání tržby hrozí pokuta až půl milionu korun
Pokud by nedošlo k zaslání údajů o evidované tržbě nebo v případě, kdy údaje nejsou zaslány včas, může podnikatel dostat pokutu až do výše 500 000 Kč. Při ukládání sankcí je správce daně v rámci správního uvážení povinen zohlednit okolnosti daného případu a poplatník má v rámci řízení o sankci prostor pro předložení důkazů ohledně existence liberačních důvodů.
Není tedy vyloučeno, že poplatník bude zproštěn odpovědnosti za přestupek např. v situaci, kdy bude prokázáno, že k porušení povinnosti došlo v důsledku neodvratitelné události přicházející zásahem zvenčí, které nebylo možné zabránit ani použitím běžně dostupných opatření (např. porucha pokladního zařízení v důsledku přepětí elektrické energie), uzavřela finanční správa na svém webu.