Ne vše zdražilo. Vepřovou kýtu a dalších 5 věcí prodávají obchodníci levněji než loni

Inflace dosáhla 16 %

Jak před několika týdny zveřejnil ČSÚ, meziroční inflace v Česku dosáhla v květnu na 16 %, což je nejvyšší úroveň od roku 1993. Oproti dubnu se meziroční inflace zvýšila o 1,8 p. b. Spotřebitelské ceny opět výrazně zrychlily svůj meziroční růst, tentokrát až na rovných 16 %. Meziměsíčně vzrostly o 1,8 % především v důsledku růstu cen potravin, komentoval Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen ČSÚ.

Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo podle dat ČSÚ zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst na 15,1 % z dubnového 10,7 %). Růst cen mouky zrychlil na 64,6 % (v dubnu 52,3 %), masa na 17,3 % (v dubnu 11,0 %), polotučného trvanlivého mléka na 42,1 % (v dubnu 31,3 %), vajec na 33,8 % (v dubnu 14,2 %) a másla na 51,9 % (v dubnu 31,6 %).

V oddíle bydlení vzrostly především ceny zemního plynu o 49,2 % (v dubnu o 44,2 %) a tuhých paliv o 30,1 % (v dubnu o 24,1 %). V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 22,8 % (v dubnu o 19,5 %) a ubytovacích služeb o 18,1 % (v dubnu 14,4 %).

Za celkový nárůst může hlavně bydlení

Na růstu inflace se nicméně nejvíce podílely opět ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 4,7 %, vodného o 5,3 %, stočného o 6,4 %, elektřiny o 30,8 %, tepla a teplé vody o 17,8 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny automobilů o 13,9 % a pohonných hmot a olejů o 44,3 %. Ceny oděvů vzrostly o 22,9 % a obuvi o 16,8 %.

Za zvýšení cenové hladiny může i oddíl potravin a nápojů. Například ceny chleba stouply o 25,4 %, drůbežího masa o 30,7 %, ostatních jedlých olejů o 47,8 % a cukru o 32,1 %. Server Podnikatel.cz však při porovnání detailních dat ČSÚ našel několik položek, které byly letos v březnu levnější než před rokem. Jedná se o:

Květák bílý celý

Květák je potravinou, jejíž cena v posledních měsících oproti loňsku klesla nejvýrazněji. V dubnu a květnu byl květák levnější o 23 korun. Výrazné zlevnění však bylo dáno především vysokou cenou květáku loni v dubnu a v květnu.

Období Cena květáku bílého celého v Kč (za 1 kg) Květen 2022 33,31 Květen 2021 56,20 Duben 2022 37,71 Duben 2021 60,69 Březen 2022 31,93 Březen 2021 39,01 Únor 2022 34,42 Únor 2021 37,50 Leden 2022 41,90 Leden 2021 38,50

Vepřová kýta bez kosti

Vepřová kýta bez kosti byla zatím levnější ve všech letošních měsících než v loňských. Rozdíl oproti loňsku se však snižuje. V květnu byl kilogram kýty levnější už jen o necelé 3 koruny než před rokem.

Období Cena vepřové kýty bez kosti v Kč (za 1 kg) Květen 2022 127,76 Květen 2021 130,46 Duben 2022 123,11 Duben 2021 139,78 Březen 2022 105,19 Březen 2021 133,28 Únor 2022 107,03 Únor 2021 120,62 Leden 2022 97,63 Leden 2021 127,08

Jablka konzumní

Cena jablek byla sice letos zatím také pokaždé nižší, ale jen nepatrně.





Období Cena jablek konzumních v Kč (za 1 kg) Květen 2022 32,73 Květen 2021 33,68 Duben 2022 31,12 Duben 2021 31,56 Březen 2022 32,08 Březen 2021 32,45 Únor 2022 30,68 Únor 2021 32,36 Leden 2022 30,19 Leden 2021 31,77

Mrkev

Letošních prvních pět měsíců šlo pořídit i mrkev levněji než před rokem, a to o několik korun na kilogram.

Období Cena mrkve v Kč (za 1 kg) Květen 2022 22,20 Květen 2021 26,33 Duben 2022 22,14 Duben 2021 24,35 Březen 2022 19,81 Březen 2021 23,28 Únor 2022 18,66 Únor 2021 21,90 Leden 2022 17,93 Leden 2021 20,57

V posledních měsících jsou levnější

Papriky

Papriky byly sice v prvním čtvrtletí dražší, v dubnu a květnu se však prodávaly za nižší cenu než před rokem. Důvodem však je, že v loni v těchto měsících došlo k výpadku v producentských zemích a cena paprik tak byla vysoká.

Období Cena paprik v Kč (za 1 kg) Květen 2022 77,56 Květen 2021 85,03 Duben 2022 89,57 Duben 2021 109,75 Březen 2022 79,89 Březen 2021 74,83 Únor 2022 69,71 Únor 2021 67,45 Leden 2022 64,01 Leden 2021 59,16

Tuzemák

V dubnu a květnu šel za nižší cenu pořídit také litr tuzemáku.

Období Cena tuzemáku v Kč (za 1 l) Květen 2022 237,62 Květen 2021 251,78 Duben 2022 235,05 Duben 2021 250,09 Březen 2022 230,81 Březen 2021 229,08 Únor 2022 237,56 Únor 2021 242,90 Leden 2022 247,50 Leden 2021 240,49

Byly levnější, teď už jsou dražší

Vepřová pečeně (1 kg)

Až do března platilo, že je letos levnější i levnější vepřová pečeně. Od dubna se však nakupuje za výrazně vyšší cenu.

Období Cena vepřové pečeně v Kč (za 1 kg) Květen 2022 120,68 Květen 2021 97,46 Duben 2022 119,19 Duben 2021 113,92 Březen 2022 96,35 Březen 2021 97,92 Únor 2022 100,23 Únor 2021 94,40 Leden 2022 111,07 Leden 2021 117,08

Pomeranče

První dva měsíce pomeranče stály o něco málo více než před rokem, v březnu sice zlevnily, v dubnu a květnu se však prodávaly opět za vyšší cenu.

Období Cena pomerančů v Kč (za 1 kg) Květen 2022 33,46 Květen 2021 32,06 Duben 2022 28,80 Duben 2021 25,86 Březen 2022 27,95 Březen 2021 29,20 Únor 2022 28,71 Únor 2021 27,41 Leden 2022 28,12 Leden 2021 27,92

Vodka jemná

Podobná situace byla u vodky. Ještě v lednu se vodka prodávala za vyšší cenu než v roce 2021, v únoru se ceny srovnaly a v březnu ji šlo pořídit už o 12 Kč/l levněji. V dubnu se opět cena srovnala a v květnu již vodka stála o 20 Kč/l více.

Období Cena vodky jemné Kč (za 1 l) Květen 2022 268,27 Květen 2021 248,10 Duben 2022 241,28 Duben 2021 241,87 Březen 2022 248,11 Březen 2021 260,34 Únor 2022 251,17 Únor 2021 251,19 Leden 2022 251,61 Leden 2021 245,58

Letošní vrchol inflace může být až 18 %

Přestože spotřebitelská inflace v květnu překvapila směrem nahoru, měla by podle analytiků začít brzy kulminovat. Vrchol inflace očekáváme mezi 16,5–17,0 % v červnu nebo červenci. Vyšší než předpokládaná inflace v dubnu i květnu směřuje náš odhad průměrného růstu cen v 2022 z 12,6 % k 14,3 %, doplnil David Vagenknecht, analytik Raiffeisenbank, s tím, že vyšší ceny energií i agrárních komodit na světových trzích by se ještě měly propisovat do spotřebitelských cen. Současně s tím budou pokračovat domácí cenové tlaky. Ty ale začnou během druhé poloviny roku pozvolna ustupovat z důvodu zvýšení úrokových sazeb nad neutrální úroveň, tedy do restriktivního pásma, což napomůže ztlumit spotřebitelskou poptávku, domnívá se Vagenknecht.

Podobný vrchol inflace vidí i analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta. Inflace by měla kulminovat na začátku 3. čtvrtletí kolem 17 % a následně velmi pozvolna zpomalovat. Po celou druhou polovinu letošního roku je však nutné počítat s meziročním růstem cenové hladiny velmi výrazně nad 10 %. V souhrnu za celý letošní rok lze očekávat růst inflace v rozmezí 14 – 15 % a vysoké ceny se tak budou negativně promítat do slabší spotřeby domácností. Pravděpodobnost hospodářské recese se jednoznačně zvyšuje, upozornil Novák.

O něco skeptičtější je Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus, který očekává možný vrchol až mezi 17 a 18 %. Na meziměsíční bázi ovšem bude zdražování pokračovat. Teprve během podzimu bychom se měli dočkat oslabení poptávkové inflace, kdy se začne projevovat loňské zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky a českým domácnostem vzhledem k enormnímu růstu výdajů na nezbytné položky – typicky energie – bude klesat kupní síla. Že by se nákupní horečka měla postupně uklidňovat, ostatně ukazují i klesající indikátory ekonomické nálady mezi Čechy. I přesto podle nás inflace ve zbytku roku již výrazněji neoslabí a zpět pod 15 % se již letos nepodíváme. Hranici 15 % pak inflace překoná i v průměru za celý letošní rok, podotkl Hradil.

Další vývoj bude znám už za několik dnů. Ve středu by měl ČSÚ zveřejnit data o inflaci za červen a celková za první pololetí.