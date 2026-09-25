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Co o vás poslal lékař sociálce? Přehled podání najdete online až 5 let zpětně

Jana Knížková
Dnes
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Mladý muž v brýlích, v bílém tričku, má zraněnou ruku, zavěšenou v černé ortéze, dívá se do dálky, je zamyšlený a rukou se drží za bradu
Autor: Depositphotos
Ilustrační obrázek
Byli jste nemocní, čerpali dávku nemocenského pojištění nebo řešili jinou situaci se svým lékařem? Pokud chcete vědět, jaká podání lékař k vašemu případu poslal České správě sociálního zabezpečení, přehled je k dispozici online.
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Česká sráva sociálního zabezpečení (ČSSZ) nabízí službu Informace o podání lékaře k dávkám nemocenského pojištění. Ta zobrazuje jednotlivá podání ošetřujícího lékaře, která byla vystavena na konkrétního člověka.

Uživatel si tak může zobrazit seznam podání, která ČSSZ eviduje. U jednotlivých záznamů lze otevřít také jejich detail a podívat se na obsah konkrétního podání.

Služba tak může být užitečná například tehdy, když si člověk chce ověřit, jaké informace byly v souvislosti s jeho případem lékařem ČSSZ předány.

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Kdy se takové informace mohou hodit? 

Službu člověk nemusí využívat pravidelně. Hodit se může především ve chvíli, kdy řeší dávku nemocenského pojištění a chce si ověřit, jaké podání od lékaře ČSSZ eviduje. Pokud například potřebuje zjistit, zda už má úřad konkrétní podání k dispozici, může si ho po přihlášení jednoduše vyhledat a otevřít jeho detail. Výhodou je také možnost dohledat starší podání až pět let zpětně nebo si jejich obsah vytisknout.

K dispozici jsou i starší podání

Nejde přitom pouze o aktuální situace. Služba nabízí přehled podání lékaře k dávkám nemocenského pojištění za aktuální rok a dalších pět let zpětně. Člověk tak může dohledat i starší záznamy, aniž by musel shánět dokumenty nebo se obracet na lékaře.

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Podání si můžete otevřít i vytisknout

Každé nalezené podání je možné otevřít a zobrazit jeho detail. Pokud člověk potřebuje mít informace k dispozici také mimo ePortál, může si obsah podání vytisknout.

Služba tak nabízí jednoduchý způsob, jak si zkontrolovat dokumenty a informace, které ČSSZ v souvislosti s dávkami nemocenského pojištění eviduje.

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Jak službu využít?

Stačí se přihlásit na ePortál ČSSZ a vyhledat službu Informace o podání lékaře k dávkám nemocenského pojištění. Po přihlášení se zobrazí podání, která byla na danou osobu vystavena.

Výhodou je, že člověk má informace přehledně na jednom místě a může se k nim vrátit i zpětně. Služba totiž umožňuje zobrazit podání nejen z aktuálního roku, ale také z předchozích pěti let.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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