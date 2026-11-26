V některých věcech navíc došlo ke změně oproti původnímu plánu. Například přístup do aplikace nakonec půjde udělit až čtyřem zaměstnancům a nikoli jen původně plánovaných dvěma.
Co se dozvíte v článku
Aplikace moje EET bude dostupná od prosince
Od začátku prosince by podnikatelé měli mít již k dispozici webovou aplikaci od finanční správy MOJE eet, jejímž prostřednictvím budou moci evidovat zdarma své tržby. Server Podnikatel.cz už dříve přinesl informace o tom, jak aplikace bude vypadat vypadat a fungovat. Nyní finanční správa zveřejnila další podrobnosti a změny oproti původnímu plánu.
I nadále platí informace, že MOJE eet bude zatím jen responzivní webová aplikace a nikoli samostatná mobilní aplikace. Webová aplikace bude dostupná prostřednictvím běžných webových prohlížečů a poplatník se do ní bude moci přihlásit např. prostřednictvím Identity občana, Google nebo Apple účtu, pro které bude vyžadováno dvoufaktorové ověření.
Aplikaci bude nutné propojit s DIS+
Účet v MOJE eet si uživatel propojí se svojí daňovou informační schránkou plus (DIS+). Pro ten účel si po přihlášení do své DIS+ v části Evidence tržeb (v záložce Profily MOJE eet) vygeneruje jednorázový odkaz. V prostředí DIS+ si také (v záložce Správa evidenčních jednotek) založí jednu nebo více evidenčních jednotek, které se mu spárují s MOJE eet.
Pod svým profilem v MOJE eet uživatel uvidí své nahlášené evidenční jednotky, v nichž bude tuto webovou aplikaci pro evidování tržeb využívat, přehled o tržbách přijatých v rámci těchto evidenčních jednotek a může provést další nastavení. Například si bude moci vytvořit katalog zboží a služeb s předdefinovanými položkami a cenami (bude možné nastavit až 42 různých druhů zboží či služeb). V případě potřeby půjde položky zadávat také ručně.
Po výběru příslušných položek uživatel tržbu zaeviduje prostřednictvím tlačítka „Evidovat tržbu“, čímž je proces evidence dokončen.
Datum a čas evidované tržby se zadávají a zaznamenávají automaticky systémem. Pokud zároveň uživatel v aplikaci vytvoří pro zákazníka doklad o tržbě (účtenku), datum a čas jsou uvedeny i na vygenerovaném PDF dokladu. Uživatel proto při běžné evidenci tržeb nemusí tyto údaje samostatně vyplňovat, vysvětlila finanční správa na svém webu.
Jaké bude mít aplikace limity?
Vzhledem k tomu, že MOJE eet bude určena hlavně pro nejmenší podnikatele, budou stanoveny určité funkční limity. Jak doplnila finanční správa, budou ji sice moct využít i právnické osoby, například jako doplňkové pokladní řešení (pro evidenci „v terénu“), ale nebude vhodná pro všechny situace (například pro plátce DPH).
V rámci profilu jednoho poplatníka bude možné MOJE eet využít k evidování tržeb maximálně za dvě evidenční jednotky. Oproti původnímu plánu nakonec budou moct podnikatelé v aplikaci nastavit až čtyři zaměstnanecké účty. Podnikatel tedy bude moct pověřit čtyři další osoby, aby ve webové aplikaci MOJE eet evidovaly jeho tržby. Původně přitom byly v plánu pouze dva účty.
Přestože vystavování účtenek není v rámci EET 2.0 povinné, aplikace MOJE eet tuto možnost bude nabízet jako doplňkovou službu a umožní vytvoření kompletní účtenky včetně jednotlivých položek evidované tržby, jednotkových cen, prodaného množství nebo případných slev.
Po zaevidování tržby a kdykoliv později lze ze seznamu uskutečněných tržeb vygenerovat doklad (účtenku). Ten je vytvářen ve formátu PDF a uživatel jej může vytisknout, zaslat zákazníkovi prostřednictvím e-mailu nebo sdílet jiným elektronickým způsobem. Je však třeba zdůraznit, že aplikace MOJE eet neumožňuje přímé odeslání PDF účtenky zákazníkovi, podotkla finanční správa s tím, že s ohledem na zaměření aplikace na nejmenší podnikatele neumožní evidovat ani uvádět rozpis sazeb a částek DPH na vystavovaných dokladech (účtenkách).
Bude aplikace umět generovat QR kódy?
Aplikace moje EET naopak umožní podnikatelům vytvoření QR kódu. Abyste je ale mohli využít, budete si muset tuto možnost v aplikaci nastavit. Po přihlášení do aplikace navede systém automaticky uživatele k vyplnění potřebných údajů.
Uživatel aktivuje možnost používání QR kódů a v nastavení zadá tři potřebné údaje:
- předčíslí účtu,
- číslo účtu,
- kód banky.
Po dokončení nastavení bude funkce QR kódů plně automatizována:
Při vytvoření dokladu k tržbě (účtenky) se bude QR kód zobrazovat automaticky. Jeho obsah bude dynamicky přizpůsobován částce uvedené na dokladu. Podnikatel tak nebude muset při vystavování jednotlivých dokladů provádět žádné další kroky související s generováním QR kódu.
Aplikace vás bude odhlašovat
Nevýhodou aplikace MOJE eet bude skutečnost, že řada podnikatelů se do ní bude muset před každým použitím přihlásit. Týká se těch podnikatelů, kteří s ní budou pracovat v delších časových intervalech (například řemeslníci). Webová aplikace bude z bezpečnostních důvodů sledovat nečinnost uživatele. Pokud nebude v aplikaci po dobu 25 minut provedena nějaká aktivita, zobrazí se uživateli upozornění na nečinnost.
Pokud uživatel na upozornění zareaguje, upozornění se uzavře a práce v aplikaci může pokračovat bez nutnosti opětovného přihlášení. V případě další nečinnosti bude po dalších 25 minutách uživateli zobrazeno nové upozornění.
Pokud uživatel na upozornění nereaguje, dojde po uplynutí dalších 5 minut k automatickému odhlášení z aplikace a uživatel je přesměrován na úvodní přihlašovací stránku, upřesnila finanční správa na svém webu.
Bude MOJE eet umět vyexportovat souhrn tržeb či dokladů?
Jak dále uvedla finanční správa, aplikace MOJE eet umožní i hromadný export vystavených dokladů (účtenek) za zvolené období, a to se všemi podrobnostmi. Webová aplikace MOJE eet bude umožňovat dva způsoby exportu dokladů:
- Roční export – pokud si uživatel nastaví automatickou archivaci, automaticky k 1. 1. následujícího kalendářního roku bude vytvořen archiv všech dokladů za uplynulý kalendářní rok ve formátu PDF. Avízo o vytvoření archivu bude zasláno na e-mail.
- Ruční export – uživatel si samostatně zvolí časové období, za které chce doklady exportovat. Výstupem bude rovněž soubor s vydanými účtenkami ve formátu PDF.
Co se týče souhrnu evidovaných tržeb, soubor ve formátu CSV obsahující údaje o tržbách za zvolenou evidenční jednotku a za zvolené období bude možné vytvořit v aplikaci DIS+ (nikoliv v MOJE eet).
Ve své DIS+ bude mít také poplatník průběžně k dispozici agregovaný přehled tržeb, například za den, měsíc nebo rok, uzavřela finanční správa
Jak bude aplikace vypadat?
Už před časem finanční správa na semináři pro vývojáře finanční ukázala, jak by aplikace měla vypadat.