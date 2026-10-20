Co všechno musíte udělat před startem EET 2.0? Přinášíme návod krok za krokem

V rámci online finančního úřadu je nutné se k EET přihlásit, nahlásit jednotky, kde přijímají tržby, a také vygenerovat pokladní certifikát. Všechny tyto kroky by mělo být možné učinit od listopadu.
Co se dozvíte v článku
- 1. krok: Zjistěte, zda se vás EET vůbec týká
- 2. krok: Zvažte (a hlavně si vše spočítejte) režim EET OFF
- 3. krok: Přihlaste se k EET
- 4. krok: Zaregistrujte evidenční jednotky
- 5. krok: Pořiďte si pokladní zařízení či aplikaci
- 6. krok: Vygenerujte certifikát a nainstalujte ho do pokladního zařízení
- 7. krok: Nastavte pokladní zařízení a vše otestujte
1. krok: Zjistěte, zda se vás EET vůbec týká
EET 2.0 odstartuje sice v lednu 2027, finanční správa nicméně slibuje, že první měsíc bude zkušební a naostro se pojede až od února. Podnikatelé by ale rozhodně neměli nic podcenit a už nyní by se měli na EET začít připravovat.
Prvně by si měl podnikatel ověřit, zda se ho EET 2.0 týká. Oproti první EET je totiž nyní evidenci koncipována jinak. Zatímco při první EET se evidovaly zákonem vyjmenované platby, nyní se budou evidovat tzv. kontaktní platby, přičemž bude jedno, jakým konkrétním způsobem bude platba uskutečněna. Pro posouzení, zda jde o kontaktní platbu, budou rozhodující dva znaky:
- při úhradě dochází k osobní interakci,
- nebo je transakce uskutečněna v provozovně.
Stačí přitom splnit jeden z nich. Pokud tedy podnikatel přijímá platby v provozovně (například holič) či při osobní interakci se zákazníkem (například řemeslník), bude se ho EET 2.0 týkat, ať už inkasuje peníze v hotovosti, přes terminál či QR platbou. U plateb v provozovně ale musí existovat souvislost mezi objednáním či převzetím zboží nebo služby a platbou. Pokud například zákazník učiní objednávku přes e-shop pomocí svého mobilního telefonu a současně vydá příkaz k její úhradě, bude skutečnost, že se v té chvíli nachází v nějaké provozovně, relevantní pouze tehdy, pokud takto objednané zboží nebo službu v této provozovně v daném čase, kdy se v provozovně nachází, převezme či zkonzumuje. Objednává-li zboží nebo službu, které s danou provozovnou nesouvisí, nepůjde o kontaktní platbu.
Jestliže podnikatel naopak kontaktní platby nepřijímá (například e-shop, který nemá výdejní místo), EET se ho netýká a nemusí nic řešit. Z EET mají také výjimku někteří podnikatelé – například nevidomí či prodejci vánočních kaprů.
Které všechny platby se budou evidovat v EET 2:0? Nastavení je jiné než u první EET
2. krok: Zvažte (a hlavně si vše spočítejte) režim EET OFF
EET se mohou vyhnout i některé OSVČ (firmy mají smůlu), a to prostřednictvím režimu EET OFF. Podmínky pro využití systému EET OFF budou následující:
- účast v 1. pásmu paušální daně (v roce 2027 půjde o 9662 Kč),
- roční příjmy do 1 milionu Kč,
- měsíční paušální daň 1500 Kč (navýšení o 1400 Kč oproti současné výši) a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
V roce 2027 se tak bude v režimu EET OFF platit 11 062 Kč. Režim EET OFF bude během zdaňovacího období neměnný. Pokud podnikatel překročí limit příjmů, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku.
Aby OSVČ mohla využít režim EET OFF, musí se k němu přihlásit do desátého dne příslušného zdaňovacího období nebo se přihlásit k přirážce v oznámení o vstupu do paušálního režimu nebo v oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu. Pro rok 2027 to znamená do 11. ledna 2027.
Pozor ovšem na to, že ačkoli vláda režim EET OFF prezentuje jako režim určený pro nejmenší podnikatele, ve skutečnosti platí, že čím má OSVČ nižší příjmy, tím jí režim EET OFF vyjde dráže. OSVČ se tak zpravidla nevyplatí a část OSVČ vedlejších, které mají i příjmy ze zaměstnání, jej navíc využít nemůžou.
Čím má OSVČ nižší příjmy, tím spíše se jí výjimka z EET nevyplatí, ukazují výpočty
3. krok: Přihlaste se k EET
Abyste mohli v lednu začít evidovat, musíte se k evidování tržeb přihlásit prostřednictvím vaší Daňové informační schránky plus (DIS+). Aplikace DIS+ je součástí portálu MOJE daně. Přihlásit se v ní k evidovaní tržeb by mělo jít od 1. listopadu. Po zobrazení úvodní stránky MOJE daně klikněte na dlaždici Online finanční úřad a přihlaste se prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po vstupu do DIS+ se k EET přihlásíte jednoduše stiskem příslušného tlačítka.
Abyste se k EET mohli přihlásit, musíte mít DIS+ aktivovanou. DIS+ aktivujete následujícím způsobem. Otevřete si portál MOJE daně a klikněte na dlaždici Online finanční úřad. Následně se přihlaste prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po zobrazení vaší osobní DIS+ klikněte na tlačítko Aktivovat – nejpozději do 48 hodin budete mít vaši DIS+ zpřístupněnou.
Pokud vás dosud finanční správa z žádného jiného důvodu neeviduje, může proces trvat o něco déle. Aktivace vaší osobní DIS+ totiž zahájí proces vložení vašich údajů do evidence finančního úřadu. Ten může trvat až 5 pracovních dní. Poté se ve vaší DIS+ zobrazí zaevidované údaje. Zároveň se zobrazí váš identifikátor pro komunikaci s finančním úřadem a pro platby daní, kterým je standardně pro fyzické osoby (i podnikající) české rodné číslo nebo pro právnické osoby IČO. Pokud takovou identifikaci v České republice nemáte, je vám přiděleno tzv. vlastní číslo plátce (VČP), upřesňuje finanční správa na svém webu.
4. krok: Zaregistrujte evidenční jednotky
Přihlášením k EET však povinnosti podnikatelů nekončí. Následně musíte zadat alespoň jednu evidenční jednotku (například OSVČ bez kamenné provozovny uvede jako jednotku sám sebe). Pojem „evidenční jednotka“ vymezuje místo, kde dochází k prodeji zboží nebo poskytování služeb.
Evidenční jednotkou je:
- Provozovna podle živnostenského zákona nebo její obdoba v případě podnikatelské činnosti, která není živností. Jedná se nejen o provozovny kamenné, ale také například mobilní provozovny – přenosné stánky, ve kterých dochází k přijímání evidovaných tržeb.
- Internetová stránka, část internetové stránky nebo aplikace, které umožňují přístup ke zboží nebo službám.
- Dopravní prostředek využívaný k dodávání zboží nebo poskytování služeb.
- Samotný poplatník v rozsahu, ve kterém vykonává podnikatelskou činnost mimo výše uvedené evidenční jednotky. To se týká například řemeslníků, kteří vykonávají práci u zákazníků, či třeba taxikářů. V těchto případech bude místo evidenční jednotky totožné se sídlem poplatníka.
Informace budete muset nahlásit o všech svých evidenčních jednotkách, prostřednictvím kterých přijímáte tržby. Tuto povinnost máte, pokud alespoň v jedné z nich uskutečňujete evidované tržby. Pozor tedy na to, že úřadům musíte nahlásit i provozovny, ve kterých přijímáte neevidované tržby. Toto je důležité hlavně pro e-shopy, které mají zároveň kamennou prodejnu. Hlásit naopak nebude potřeba sklady či výrobny.
O jednotkách musíte uvést následující údaje:
- Druh evidenční jednotky (výběrem ze seznamu blíže určíte, zda se jedná o stálou provozovnu, mobilní provozovnu, automat, internetovou stránku nebo dopravní prostředek).
- Identifikační údaje (například adresu nebo registrační značku).
- Název evidenční jednotky, který je nepovinný a slouží pro vaši orientaci.
- Převažující druh podnikatelské činnosti vykonávané prostřednictvím této evidenční jednotky.
- Informace, zda se prostřednictvím evidenční jednotky uskutečňují evidované tržby (tedy zda jsou v dané konkrétní jednotce přijímány platby, které podléhají evidenční povinnosti).
- Doplňková informace, že evidenční jednotka eviduje tržby v nepřímém zastoupení (na účet jiného).
Pokud máte větší množství evidenčních jednotek, můžete využít funkce hromadného importu.
Každé evidenční jednotce automaticky přidělí systém finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka). Toto identifikační číslo je jedním z údajů o evidované tržbě zasílaných pokladním zařízením do systému EET 2.0.
Podnikatelé budou muset u EET nahlásit i provozovny, kde přijímají neevidované tržby
5. krok: Pořiďte si pokladní zařízení či aplikaci
Pokud se podnikatele EET 2.0 týká a nechce nebo nemůže se evidenci vyhnout režimem EET OFF, musí si pořídit pokladní zařízení či aplikaci, skrze kterou bude evidovat. Pokud jste OSVČ s maximálně dvěma evidenčními jednotkami, budete moct využít aplikaci zdarma od finanční správy. K dispozici by měla být od prosince. V takovém případě vám bude k evidenci stačit mobil, tablet či počítač a internet. Jestliže už máte pokladní zařízení z předchozí evidence tržeb, ověřte si u dodavatele, že bude podporovat EET 2.0.
Jak bude fungovat aplikace zdarma MOJE eet? Zjistili jsme detaily od finanční správy
6. krok: Vygenerujte certifikát a nainstalujte ho do pokladního zařízení
Po zaevidovaní jednotek pak bude nutné si nechat vygenerovat pokladní certifikát a ten nainstalovat do svého pokladního zařízení. Certifikát pro evidenci tržeb slouží k podepsání datových zpráv s údaji o evidované tržbě a k jejich zabezpečení. Certifikát si půjde nechat vygenerovat na webu certifikační autority (CA EET), kam povede přístup skrze DIS+. Můžete si nechat vygenerovat jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo klidně pro každé pokladní zařízení vlastní certifikát.
Oproti první EET počítá systém EET 2.0 možností automatického vydání nového pokladního certifikátu ještě před vypršením platnosti stávajícího pokladního certifikátu poplatníka. Pokud tedy pokladní zařízení podporuje automatické vydání pokladního certifikátu, bude možné žádat o druhý a další pokladní certifikát automaticky.
7. krok: Nastavte pokladní zařízení a vše otestujte
Poslední věcí, kterou musíte před startem EET udělat, je správně nastavit pokladní zařízení. Kromě nainstalování certifikátu musíte ještě nastavit dobu odezvy, která představuje čas mezi pokusem pokladního zařízení o odeslání údajů o evidované tržbě a přijetím potvrzení ze systému finanční správy. Její délku si podnikatel nastavuje podle kvality internetového připojení a charakteru své činnosti. Minimální doba odezvy je 2 sekundy.
Pokud je datová zpráva obsahující údaje o evidované tržbě v pořádku, systém finanční správy zašle zpět potvrzení o přijetí tržby. Není-li datová zpráva zaslána v rámci doby odezvy, pokladní zařízení zpravidla opakuje pokusy o její odeslání.
Systém finanční správy rozpozná, že se jedná o evidování shodné tržby. Pokud nedojde k zaevidování tržby a potvrzení tedy není doručeno, například z důvodu delšího výpadku internetového připojení, podnikatel musí zaslat údaje o evidované tržbě správci daně bez zbytečného odkladu po odstranění příčiny. Nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby, doplňuje se na webu finanční správy.
Od 1. ledna pak odstartuje pilotní provoz EET 2.0, kde budete mít možnost vše v praxi vyzkoušet a případně doladit. Od února se pak již pojede naostro.