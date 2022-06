Covid zdražil řidčák až o polovinu. Další ránou jsou ceny PHM. Kolik zaplatíte?

Autoškoly projedou stovky litrů PHM

Jak uvádí Oldřich Žáček z Vlídné autoškoly v Plzni, ceny pohonných hmot ovlivňují cenu kurzovného spolu s nárůstem dalších energií, jako je plyn nebo elektřina. Michal Vostrý z Autoškola Vostrý v Třebíči říká, že tak jako každé zvýšení cen i toto vnímají negativně. Rostoucí ceny pohonných hmot se tak následně odráží u jednotlivých řidičských skupin, nejvíce je to například vidět u skupin A s jízdou doprovodného vozidla, které musí být zohledněno v konečné kalkulaci, vysvětluje. Roman Tlapák, ředitel Profiautoškoly České Budějovice, potvrzuje, že se zvyšování cen pohonných hmot dotýká také autoškoly, a zmiňuje, že za měsíc duben projeli při výcviku se žáky 744 litrů PHM. Počet hodin praktické výuky, tedy jízd (konkrétně 28 hodin), je stanoven zákonem a nelze jej tak krátit. Karel Weiss, ml. z Autoškoly Karel Weiss v Břeclavi říká, že vnímají zvyšující se ceny pohonných hmot a celkové náklady i v ostatních položkách, jako jsou například rostoucí ceny aut celkově (nových i ojetých). U cen PHM to je přes 40% nárůst od začátku tohoto roku a udělá mi to klidně 700 Kč při jedné návštěvě benzinky, pokud tankuji plnou nádrž. A v mém případě jsem s autoškolním autem u čerpací stanice cca každých 5 dnů v průměru, dodává.

Problematika cen byla léta neudržitelná

Michal Vostrý přiznává, že ceny se sice snažili zvyšovat postupně, s ohledem na koncového zákazníka a ceny v čase a místě obvyklé, ale zdražování se nevyhnuli. Jak už jsme psali dříve, podle Pavla Greinera z Autoškoly King bylo zdražování jedinou cestou, jak reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot, ceny automobilu a elektřiny a plynu. V Autoškole Karel Weiss od 1. června zvedli cenu kurzu B o tisíc korun na 16 800 Kč a během letošního roku v jejich případě narostla cena skupiny B celkem o dva tisíce korun. Zdražovali také ve Vlídné autoškole a podobně od června zvedli ceny také v Českých Budějovicích, a to u nejvíce žádaných skupin ( A, B a C). Momentálně je největší poptávka po kurzu pro motocykly, což je zřejmě dáno začínající letní sezónou. Vzhledem k vysokým cenám ve všech oblastech dáváme studentům slevu na kurz skupiny B, doplňuje Roman Tlapák.

Podle Karla Weisse mladšího byla problematika cen v oblasti autoškol léta neudržitelná a špatná s tím, že nízké ceny se držely dlouhá léta a člověk s takovou ekonomikou nikdy nevydělal na nějaké větší investice. Po COVIDu a lockdownech i provozovatelé autoškol pochopili, že není možné dělat kurz autoškoly B za 8 tisíc. Oni měli před covidem cenu 9800 Kč za skupinu B. Zdražování přišlo a konečně i ti provozovatelé, kteří se snažili být nejlevnější, začali zdražovat. Nynější cenu, která se tady v mém regionu pohybuje u skupiny B kolem 16–17 tisíc, už považuji za rozumnější, ale prostě náklady dále strmě stoupají, popisuje a dodává, že je potom problém učitele zaplatit odpovídající mzdou. Proto se také náš obor potýkal dlouhodobě s nedostatkem učitelů. Je to náročná práce a velmi riziková a na našich silnicích je to rok od roku náročnější pro nováčky, podotýká dále.

Přehled cen za řidičský průkaz

Ceny za řidičský průkaz ve vybraných autoškolách Autoškola Město Cena za kurz sk. A (motocykl bez omezení výkonu) Cena za kurz sk. B (osobní automobil) AHHA Brno Brno 13 000 kč 17 000 Kč Autoškola BK Hradec Králové Hradec Králové 19 900 Kč 18 990 Kč Autoškola Dual Ostrava 14 090 Kč 14 190 Kč Autoškola Havlík Liberec 16 900 Kč 16 900 Kč Autoškola Ing. Šimek Plzeň 13 000 Kč 16 000 Kč Autoškola Karel Weiss Břeclav – 16 800 Kč Autoškola King Praha 25 500 Kč 26,500 Kč Autoškola Mach Zlín – 17 999 Kč Autoškola MARKÉTA ŠIMONOVÁ Liberec 15 900 Kč 17 200 Kč Autoškola OBST Brno 13 490 Kč 13 490 Kč Autoškola Olda Ostrava 13 900 Kč 14 900 Kč Autoškola Pavel Novotný Olomouc 14 000 Kč 16 500 Kč Autoškola Smíchov Praha 17 900 Kč 22 900 Kč Autoškola Tomáš Glatz Ostrava – 13 500 Kč Autoškola Vostrý Třebíč 12 800 Kč 14 200 Kč Autoškola VRLA Zlín 14 200 Kč 17 200 Kč Autoškola Zuzana a Dalibor Petrovi Brno – 15 900 Kč Havala autoškola Olomouc 14 000 Kč 17 000 Kč Horázný Autoškola Praha 22 900 Kč 22 900 Kč Jaroslav Bleha Hradec Králové – 17 500 Kč Vlídná autoškola Plzeň 17 000 Kč 19 000 Kč

Zájem o řidičské průkazy zatím neklesá

V Profiautoškole České Budějovice mají dostatek žáků, protože jako jedna z mála autoškol mají k dispozici trenažér a autocvičiště, kde si žáci mohou své začátky v autě v klidu nacvičit. Zájem o služby z Autoškola Vostrý stále je, a pokud podle Michala Vostrého lidé budou chtít a potřebovat jezdit, bude i nadále. V ročním průměru poptávka výrazně neklesla, naopak se setkáváme s tím, že lidé se s očekáváním dalšího zdražení do kurzu přihlašují předem a využívají akčních slev či příležitostných cenových akcí, které naše autoškola připravuje, dodává. Zájem o službu se vlivem zdražování nesnížil, přidává se také Oldřich Žáček. Karel Weiss ml. uvádí, že pokud má hodnotit situaci v okolí, všechny autoškoly jsou docela plné a čekací doba od podání přihlášky je dva i tři měsíce (a někde i více). Podle něj je však všem jasné, že pro spoustu lidí je cena za řidičák významná položka a tak určitě někteří budou tento výdaj odkládat. Už vidím, že letos bude méně zákazníků, a asi pocítíme menší zájem a poptávku, shrnuje.

Autoškoly trápí náklady na provoz aut

Podle Oldřicha Žáčka se jejich autoškole daří dobře. Podobně v Třebíči jsou rádi, že je o jejich služby zájem a snaží se je neustále vylepšovat a nabízet zákazníkovi za jeho peníze veškerý komfort a kvalitu. I když čelí cenovým a mnohdy i byrokratickým potížím, zákazník to na jejich službách nesmí poznat. Velmi bychom uvítali, aby platná právní úprava umožnila vyšší míru digitalizace, jak je to obvyklé v sousedních zemích či v jiných odvětvích nebo státní správě, zdůrazňuje Michal Vostrý.





Roman Tlapák říká, že se nejvíce potýkají s velkou cenou náhradních dílů na výcviková auta, včetně oprav v servisech. S tím souhlasí také Karel Weiss ml. a zmiňuje náklady na provoz aut, velké opotřebování a náklady na údržbu a opravy. Celkově investice do vozového parku – zvyšující se ceny aut, a když člověk pár let používá auto v autoškole a najezdí spousty kilometrů, tak je už takové auto prakticky neprodejné – nikdo si nechce koupit auto z autoškoly, které má stovky tisíc najeto, popisuje. Jako další problém vidí menší šikovnost žáků. Ti mají problém zvládat náročnost provozu a dlouho bojujete s tím, že mají problém ovládat ruce a nohy a naučit se dobře ovládat auto. Učím už 22 let a myslím, že šikovnost žadatelů se snížila a není to jen můj názor, ale potvrzuji si ho i při rozhovorech s kolegy. Ale samozřejmě, že je to také tím velkým nárůstem provozu a náročností a vysokými požadavky na žáky, uzavírá.