ČSSZ chystá velkou změnu pro zaměstnavatele. O zaměstnancích ukáže víc údajů

Česká správa sociálního zabezpečení připravuje změnu služby Seznam zaměstnanců na ePortálu ČSSZ. Ta firmám umožňuje kontrolovat evidované zaměstnance a jejich údaje. Od října v ní přibydou informace, které dosud nebyly dostupné.
Nová verze má zaměstnavatelům usnadnit kontrolu údajů vedených u jednotlivých zaměstnání. ČSSZ zároveň upraví názvy některých položek, aby bylo na první pohled jasnější, co konkrétní údaj znamená.
Přibudou informace o zaměstnání
V seznamu se nově objeví například rodné číslo, variabilní symbol, druh činnosti nebo bližší určení zaměstnání. Firmy zde najdou také identifikátor zaměstnání a osobní identifikační číslo (OIČ).
Změní se také označení údajů o začátku a konci pracovního vztahu. Položka dosud známá jako „Pojistný vztah od“ se nově bude jmenovat „Datum nástupu do zaměstnání“. Stejně tak se „Pojistný vztah do“ přejmenuje na „Datum skončení zaměstnání“.
Právě změna názvů má podle ČSSZ pomoci k tomu, aby bylo zřejmé, co jednotlivé údaje představují.
Změna se týká i mzdových systémů
Novinky se neomezí pouze na zobrazení údajů přímo na ePortálu. Promítnou se také do exportů ve formátech CSV a XML, které firmy využívají pro další zpracování dat ve svých mzdových a personálních systémech.
Dodavatelé těchto systémů a jejich vývojáři by proto měli nové specifikace včas projít a ověřit, zda jejich software bude po změně správně fungovat.
Nové technické specifikace XML a CSV rozhraní jsou již zveřejněny. Samotné změny služby ČSSZ nyní plánuje nasadit do ostrého provozu 15. října 2026.