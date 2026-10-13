ČSSZ chystá změnu v doručování důležitých dokumentů. Platit začne už 15. října

Úřad bude nově doručovat protokoly o kompletnosti jednotného měsíčního hlášení (JMH) do datové schránky, kterou zaměstnavatel uvedl jako ID datové schránky pro notifikace. Nový způsob doručování má lépe odpovídat praxi, kdy za firmy vyřizují mzdovou a personální agendu externí účetní nebo specializované společnosti.
Změna se ale týká pouze jednoho typu dokumentu. Způsob doručování protokolů o podání, které informují o výsledku vstupních kontrol jednotlivých částí hlášení, zůstává beze změny.
Rozhodující bude údaj v evidenci zaměstnavatelů
Nové pravidlo začne platit po nasazení změny do systému, které ČSSZ plánuje na večerní hodiny 15. října 2026. Protokoly o kompletnosti se od té doby budou zasílat do datové schránky uvedené v evidenci zaměstnavatelů pro notifikace.
Tuto schránku v praxi často využívají zmocněnci zaměstnavatelů, například externí účetní nebo mzdové firmy. Právě jim tak mohou důležité informace dorazit přímo, aniž by je zaměstnavatel musel následně přeposílat.
Firmy, které chtějí protokoly dostávat prostřednictvím svého zmocněnce, by proto měly ověřit, jakou datovou schránku mají pro notifikace nahlášenou. Pokud údaj v evidenci chybí, lze jej doplnit prostřednictvím formuláře „Registrace zaměstnavatele – změna/oprava evidovaných údajů“.
Jaký je rozdíl mezi oběma protokoly?
V souvislosti s jednotným měsíčním hlášením dostávají zaměstnavatelé dva druhy protokolů. Každý z nich má jinou funkci.
Protokol o podání informuje o výsledku vstupních kontrol konkrétního dílčího podání. Jeho doručování se nemění. Pokud zaměstnavatel odešle podání datovou schránkou, protokol dostane do datové schránky, ze které podání učinil. Při využití automatizovaného rozhraní APEP/VREP se informace vrací prostřednictvím tohoto rozhraní. Při podání přes ePortál ČSSZ jsou informace o přijetí dostupné přímo na portálu.
Protokol o kompletnosti podání JMHZ vzniká až po vyhodnocení všech přijatých dílčích podání. Obsahuje celkové zhodnocení měsíčního hlášení a případně také informaci, že je nutné údaje doplnit nebo opravit. Právě u tohoto dokumentu se mění způsob doručování.
Protokoly o kompletnosti jsou zároveň nadále dostupné ke stažení na ePortálu ČSSZ.
Proč ČSSZ doručování mění?
Dosavadní technické řešení systému JMHZ ani evidence zmocnění neumožňují spolehlivě určit, zda hlášení podává přímo zaměstnavatel, nebo jeho zmocněnec, a následně doručit protokol o kompletnosti přímo zmocněnci na základě evidovaného oprávnění.
Dosud proto ČSSZ zasílala tyto protokoly vždy do datové schránky zaměstnavatele. Na základě připomínek zaměstnavatelů a poskytovatelů mzdových a personálních služeb nyní zavádí řešení, které lépe odpovídá zavedené praxi.
Do datové schránky pro notifikace úřad již nyní standardně zasílá také identifikátory přihlašovaných zaměstnanců, tedy osobní identifikační číslo (OIČ) a identifikátor zaměstnání.
ČSSZ zároveň připouští, že systémově vhodnějším řešením by bylo doručování protokolů přímo podle evidovaných zmocnění. Takový postup však současné technické řešení neumožňuje. Potřebné legislativní a technické úpravy se podle úřadu připravují.
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Co by měli zaměstnavatelé udělat?
Pokud zaměstnavatel využívá externí účetní nebo mzdovou firmu a chce, aby její pracovníci dostávali protokoly o kompletnosti přímo, měl by si zkontrolovat údaj ID datové schránky pro notifikace v evidenci zaměstnavatelů. Pokud je potřeba údaj doplnit nebo opravit, lze tak učinit prostřednictvím podání „Registrace zaměstnavatele – změna/oprava evidovaných údajů“.