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ČSSZ má formulář, o kterém se málo ví. Pomůže vyřešit otázky kolem důchodu

Jana Knížková
Dnes
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Starší muž sedí na gauči, před sebou má notebook a tváří se zamyšleně
Autor: Shutterstock.com
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ČSSZ nabízí jednoduchou možnost, jak si vyžádat informace nejen k vlastnímu důchodu, ale také třeba k průběhu vyřizování dávky. Stačí vyplnit speciální formulář. Může se hodit ve chvíli, kdy člověk neví, na koho se obrátit nebo potřebuje zjistit konkrétní informace ke své situaci.
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Formulář, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ, se jmenuje poněkud úředně „Poskytnutí odborných informací a pomoci v důchodovém a nemocenském pojištění“. Ve skutečnosti ale může být užitečný každému, kdo potřebuje od sociální správy zjistit něco konkrétního ke svému pojištění nebo dávce. 

Nejde přitom jen o obecný dotaz typu, jak funguje důchodový systém. Česká správa sociálního zabezpečení přímo uvádí, že prostřednictvím tiskopisu lze požádat také o konkrétní informace týkající se vlastní situace.

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Zjistíte třeba, co se děje s vaší žádostí

Formulář může posloužit například člověku, který chce získat informace o době důchodového pojištění, nároku na dávku důchodového nebo nemocenského pojištění či její výplatě. ČSSZ ho uvádí také jako možnost pro dotazy týkající se exekučních srážek. 

Zajímavá může být především možnost požádat o informaci o průběhu a stavu vyřízení žádosti o dávku. Pokud tedy člověk čeká na vyřízení své žádosti a potřebuje zjistit, v jakém stavu se nachází, může tento formulář využít.

ČSSZ ho zároveň používá pro dotazy týkající se sociálního zabezpečení při situacích, kdy se uplatňují koordinační pravidla EU nebo mezinárodní smlouvy. To se může týkat například lidí, jejichž pracovní nebo pojistná historie souvisí s více státy. 

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Formulář je možné vyplnit online

Žádost je dostupná přímo na ePortálu ČSSZ. Pokud se člověk přihlásí, údaje, které už o něm ČSSZ eviduje, se do formuláře předvyplní. Není tedy nutné všechno znovu ručně vyplňovat. 

Formulář ČSSZ pro poskytnutí odborných informací a pomoci

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Nejde tedy o žádost o přiznání důchodu ani o žádost o konkrétní dávku. Slouží k získání informací a pomoci, pokud člověk potřebuje od ČSSZ vysvětlení nebo konkrétní údaje ke svému důchodovému či nemocenskému pojištění. 

Právě proto může být formulář užitečný v situacích, kdy člověk neví, co přesně se svou otázkou dělat. Místo hledání správného oddělení nebo formuláře může svůj dotaz popsat a požádat ČSSZ o potřebné informace.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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