ČSSZ oznamuje zaměstnavatelům: JMHZ prošlo aktualizací. Co se změnilo?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje zaměstnavatele o změnách v systému jednotného měsíčního hlášení (JMHZ). Aktualizace, která proběhla dnes, 27. srpna, přináší několik novinek, které mají usnadnit práci se systémem a zpřehlednit podávání i kontrolu hlášení.
Přehlednější protokoly o podání
Jednou z hlavních novinek jsou srozumitelnější protokoly. Do Protokolu o kompletnosti nově přibývají například informace o období a typu podání – tedy zda jde o řádné, opravné nebo stornovací podání.
Upravené jsou také názvy souborů. Zaměstnavatel v nich nově snadněji najde například variabilní symbol, případně název zaměstnavatele, typ podání (PREZEC, REGZEC nebo JMH) a jeho stav.
Stav „Přijato“ znamená, že podání bylo v plném rozsahu předáno k dalšímu zpracování v navazujících systémech ČSSZ. U stavu „Částečně přijato“ byla k dalšímu zpracování předána pouze jeho část.
ČSSZ zároveň připravila praktickou pomůcku nazvanou Malý průvodce, která má zaměstnavatelům usnadnit orientaci v podávání jednotného měsíčního hlášení.
Změny v kontrolách
Aktualizací prošlo také vyhodnocování některých kontrolních mechanismů. Úpravy se týkají například slev na pojistném, odložených příjmů nebo náhrady mzdy. Cílem je přesnější vyhodnocování údajů při zpracování hlášení.
Zaměstnance nově vyberete jedním kliknutím
Praktická novinka čeká také na zaměstnavatele, kteří převádějí zaměstnance pod jiný variabilní symbol. Na ePortálu ČSSZ je nyní možné označit všechny zobrazené zaměstnance najednou. U větších zaměstnavatelů tak může nová funkce výrazně zkrátit čas potřebný pro hromadný převod zaměstnanců.
Aktualizace systému JMHZ byla provedena 27. srpna 2026 a nevyžádala si žádné omezení dostupnosti služeb.