Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

ČSSZ oznamuje zaměstnavatelům: JMHZ prošlo aktualizací. Co se změnilo?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

MNladá žena v saku a bílé košili sedí u počítače, v rukách drží formuláře a pročítá je. Zřejmě úřednice.
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Systém jednotného měsíčního hlášení (JMHZ) prošel aktualizací. Změny mají především zpřehlednit podání, zpřesnit kontrolní mechanismy a usnadnit práci zaměstnavatelům.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje zaměstnavatele o změnách v systému jednotného měsíčního hlášení (JMHZ). Aktualizace, která proběhla dnes, 27. srpna, přináší několik novinek, které mají usnadnit práci se systémem a zpřehlednit podávání i kontrolu hlášení.

Přehlednější protokoly o podání

Jednou z hlavních novinek jsou srozumitelnější protokoly. Do Protokolu o kompletnosti nově přibývají například informace o období a typu podání – tedy zda jde o řádné, opravné nebo stornovací podání.

Upravené jsou také názvy souborů. Zaměstnavatel v nich nově snadněji najde například variabilní symbol, případně název zaměstnavatele, typ podání (PREZEC, REGZEC nebo JMH) a jeho stav.

Stav „Přijato“ znamená, že podání bylo v plném rozsahu předáno k dalšímu zpracování v navazujících systémech ČSSZ. U stavu „Částečně přijato“ byla k dalšímu zpracování předána pouze jeho část.

ČSSZ zároveň připravila praktickou pomůcku nazvanou Malý průvodce, která má zaměstnavatelům usnadnit orientaci v podávání jednotného měsíčního hlášení.

Nové hlášení ještě ani pořádně nefunguje a už jsou nové plány, jak má zase ulevovat Přečtěte si také:

Nové hlášení ještě ani pořádně nefunguje a už jsou nové plány, jak má zase ulevovat

Změny v kontrolách

Aktualizací prošlo také vyhodnocování některých kontrolních mechanismů. Úpravy se týkají například slev na pojistném, odložených příjmů nebo náhrady mzdy. Cílem je přesnější vyhodnocování údajů při zpracování hlášení.

Zaměstnance nově vyberete jedním kliknutím

Praktická novinka čeká také na zaměstnavatele, kteří převádějí zaměstnance pod jiný variabilní symbol. Na ePortálu ČSSZ je nyní možné označit všechny zobrazené zaměstnance najednou. U větších zaměstnavatelů tak může nová funkce výrazně zkrátit čas potřebný pro hromadný převod zaměstnanců.

Aktualizace systému JMHZ byla provedena 27. srpna 2026 a nevyžádala si žádné omezení dostupnosti služeb.

JMHZ a změna údajů registrovaného zaměstnance. Co vše je nutné hlásit? Přečtěte si také:

JMHZ a změna údajů registrovaného zaměstnance. Co vše je nutné hlásit?

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).