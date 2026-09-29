ČSSZ upozorňuje na chyby v novém hlášení a evidenci. Od listopadu změní postup

Česká správa sociálního zabezpečení se obrací na zaměstnavatele, kteří jsou vedeni v evidenci zaměstnavatelů podle zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Cílem je především upozornit na nesplněné povinnosti a umožnit jejich nápravu ještě předtím, než úřady přistoupí ke standardnímu postupu podle zákona.
Jedním z problémů mohou být například nesrovnalosti v evidenci zaměstnanců. Některé subjekty jsou v evidenci zaměstnavatelů vedeny, ale své zaměstnance do evidence zaměstnanců nepřihlásily. Úřad proto vyzývá zaměstnavatele, aby chybějící údaje doplnili a nesrovnalosti opravili.
Nejde ale jen o samotnou evidenci. Územní správy sociálního zabezpečení současně upozorňují také na případy, kdy za některý měsíc chybějí údaje potřebné pro výběr a správu pojistného. Zaměstnavatel pak musí podat jednotné měsíční hlášení, případně doplnit jeho pojistnou část, pokud předchozí podání nebylo kvůli vadám zpracováno.
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Zatím je čas chyby napravit
Současná komunikace ČSSZ má zaměstnavatelům především dát šanci dát vše do pořádku dobrovolně. Úřad nechce okamžitě přistupovat k formálnímu řešení každé nesrovnalosti, ale nejprve firmy upozorňuje, co je potřeba doplnit nebo opravit.
To se ale od listopadu 2026 změní. ČSSZ začne postupovat standardně podle zákona o JMHZ. To znamená také formální výzvy a v případě, že zaměstnavatel ani v dodatečné lhůtě nezjedná nápravu, mohou přijít na řadu také sankce.
Zaměstnavatelé by proto neměli upozornění od ČSSZ ignorovat. Pokud zjistí, že jim některý zaměstnanec v evidenci chybí, údaje neodpovídají skutečnosti nebo za některý měsíc nebylo správně podáno JMHZ, je právě teď vhodná chvíle dát vše do pořádku.
Chybějící hlášení je potřeba doplnit
ČSSZ upozorňuje také na případy, kdy v jejím systému chybějí údaje potřebné pro správný výběr a správu pojistného. V takové situaci má zaměstnavatel podat chybějící jednotné měsíční hlášení. Pokud už hlášení odeslal, ale jeho pojistná část nebyla kvůli vadám zpracována, je potřeba tuto část doplnit. Smyslem je, aby ČSSZ měla k dispozici všechny údaje, které potřebuje pro správu pojistného.
Zaměstnavatelé tak mají nyní možnost své povinnosti napravit ještě bez toho, aby se dostali do standardního režimu kontrol a formálních výzev. Od listopadu už bude přístup úřadu přísnější.