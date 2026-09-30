ČSSZ upravila návod k JMHZ: Na příkladech vysvětluje, co znamenají stavy podání

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelům neposílá jen potvrzení o tom, že něco odeslali. Po podání dostávají také informace o tom, jak systém jejich hlášení zpracoval. A právě v této oblasti se nyní některé věci změnily. Česká správa sociálního zabezpečení proto aktualizovala Malého průvodce k JHMZ.
Přijetí podání neznamená, že máte hotovo
Jedna z nejdůležitějších věcí, které průvodce vysvětluje, je rozdíl mezi stavem konkrétního podání a stavem celého měsíčního hlášení. Zaměstnavatel může například dostat protokol, který potvrzuje technické přijetí podání. To ale podle ČSSZ není potvrzením jeho celkové věcné správnosti. Podání může být v další fázi zpracování ještě zamítnuto.
Nově průvodce také jasně rozlišuje dvě informace v protokolu o kompletnosti. „Stav podání“ se týká konkrétního odeslaného podání, zatímco „Celkový stav měsíčního hlášení“ ukazuje, jak na tom je hlášení za celý příslušný měsíc.
To je důležité například ve chvíli, kdy zaměstnavatel posílá několik navazujících podání. Výsledky jednotlivých podání totiž mohou celkový stav měsíčního hlášení postupně měnit.
JMHZ – MALÝ PRŮVODCE Jak kombinovat podání pro měsíční hlášení Jak číst protokoly o přijetí podání- aktualizace
Nově je popsáno více stavů
Aktualizovaný průvodce podrobněji vysvětluje, co znamenají jednotlivé výsledky. Hlášení může být například zpracované a úplné, částečně přijaté, zamítnuté nebo může být stále ve zpracování.
Samostatně ČSSZ vysvětluje také stav „Měsíční hlášení obsahuje propustné chyby“. V takovém případě je hlášení přijato jako celek, ale zaměstnavatel v protokolu najde konkrétní chyby, které musí opravit opravným hlášením. ČSSZ ho přitom kvůli těmto propustným vadám nemusí zvlášť vyzývat.
Pozor i na to, co vidíte v ePortálu
Další praktická informace se týká samotného ePortálu ČSSZ. Stav podání se v něm může zobrazovat s určitým časovým odstupem oproti skutečnému zpracování.
Může tedy nastat situace, kdy zaměstnavatel už obdrží protokol o kompletnosti nebo jiný výsledek zpracování, ale odpovídající stav se v ePortálu ještě neobjeví. Na hlavní obrazovce se navíc zobrazuje souhrnný stav za celé měsíční hlášení. Pokud chce zaměstnavatel vidět stav konkrétního řádného, opravného nebo stornovacího podání, musí otevřít detail hlášení.
Změnily se i samotné protokoly
Aktualizace průvodce navazuje na změny, které ČSSZ provedla už v srpnu. Úřad tehdy oznámil, že protokoly budou přehlednější. Do protokolu o kompletnosti přibylo například období a typ podání – řádné, opravné nebo storno.
Změnil se také název souboru s protokolem. Nově v něm mohou být uvedeny údaje jako variabilní symbol, případně název zaměstnavatele, typ formuláře a stav podání.
Aktualizovaný průvodce tak už nepopisuje jen obecné principy JMHZ, ale reaguje na podobu systému, se kterou se zaměstnavatelé nyní skutečně setkávají.