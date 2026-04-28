ČSSZ varuje před zásadní chybou v registraci zaměstnavatele

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v poslední době zaznamenává zvýšený počet podání v rámci formuláře Registrace zaměstnavatele – doplňující podání (REGZELDOPL), kde je špatně vyplněn údaj o datové schránce určené pro notifikace.
Chyba spočívá hlavně v tom, že zaměstnavatelé do tohoto pole zadávají datové schránky institucí veřejné správy, například ČSSZ samotné, okresních správ sociálního zabezpečení nebo Finanční správy ČR.
Kam správně patří ID datové schránky
Tento údaj slouží pouze k určení adresy, kam mají chodit následné informace k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele. Zejména údaje o přidělení identifikátorů zaměstnanců a pracovních poměrů.
Vyplnění je dobrovolné, ale v praxi usnadňuje zpracování agendy a předávání informací uvnitř firmy. Zaměstnavatel může uvést také datovou schránku externí účetní nebo mzdové firmy.
Důležité ale je, že každé IČO může mít uvedeno jen jedno ID datové schránky pro notifikace.
Na co si dát pozor
ČSSZ zdůrazňuje, že do tohoto pole nesmí být nikdy zadána datová schránka žádného úřadu nebo jiné veřejné instituce. Jde výhradně o schránku příjemce informací, tedy zaměstnavatele nebo jeho zpracovatele mezd.
Stejná pravidla platí i pro další související formuláře, například přihlášku zaměstnavatele do evidence nebo změny registračních údajů.
Méně chyb, rychlejší zpracování
Správné vyplnění datové schránky má podle ČSSZ snížit počet chyb a zbytečných oprav a zároveň zajistit, aby se informace dostaly vždy ke správnému příjemci bez prodlení.