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ČSSZ změnila důležitý dokument k důchodu. Na úřadě ho dostanete na počkání

Jana Knížková
Dnes
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Paní sedí u notebooku zamyšleně studuje dokumenty
Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
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Informativní osobní list důchodového pojištění už od roku 2026 není automaticky zasílán v papírové podobě. ČSSZ potřebné údaje zpřístupňuje hlavně online prostřednictvím ePortálu. Kdo ale počítač nemá nebo nechce údaje hledat na internetu, nemusí o důležitý přehled přijít.
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Dříve mohl člověk dostat přehled svých dob důchodového pojištění také klasicky poštou. To už ale neplatí. Od 1. ledna 2026 Česká správa sociálního pojištění nemusí informativní osobní list automaticky rozesílat, pokud stejné údaje zpřístupňuje elektronicky. 

Pro většinu lidí je proto nejjednodušší cestou ePortál ČSSZ, kde jsou informace dostupné ve službách Moje konto a Informativní důchodová aplikace.

Zjistíte, co má o vás ČSSZ evidováno

Výpis přitom není jen seznam zaměstnání. Ukazuje evidované doby důchodového pojištění a případné náhradní doby. U období od roku 1986 obsahuje také vyměřovací základy a vyloučené doby. Především ale může odhalit, že v evidenci některé období chybí.

To se vyplatí zjistit s předstihem. Pokud například ČSSZ nemá evidovaný určitý rok zaměstnání, může být potřeba jeho existenci později doložit. Čím starší období přitom je, tím obtížnější může být potřebné dokumenty dohledat.

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Nemáte počítač? Zajděte na sociálku

Pro lidi, kteří internet nepoužívají, změna neznamená, že se ke svým údajům nedostanou. Mohou se obrátit na příslušnou správu sociálního zabezpečení a požádat o informace nebo pomoc s kontrolou evidence. Papírový výpis je tak možné řešit osobně, bez nutnosti používat ePortál.

Kdo naopak internet používá, může si své konto kontrolovat průběžně z domova. Ve službě Moje konto lze navíc ČSSZ upozornit na chybějící doby a jednou ročně požádat pracovníka ČSSZ o kontrolu svého konta.

Kontrolu evidence přitom není dobré nechávat až na dobu těsně před důchodem. Pokud se objeví mezera nebo jiná nesrovnalost, je mnohem praktičtější začít ji řešit včas.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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