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ČSSZ změnila pravidla pro papírová oznámení o důchodu: Je třeba žádat každý rok?

Jana Knížková
Dnes
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Seniorka sedí na gauči, hledí do dáli a přemýšlí
Autor: Shutterstock.com
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Česká správa sociálního zabezpečení přišla se změnou, která se týká oznámení o zvýšení penze. Pro někoho jde o drobnost, jinému může nový způsob doručování pořádně zkomplikovat život.
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Čekáte každý rok dopis s informací, o kolik vám vzrostl důchod? Od letoška ho už do schránky nemusíte dostat. ČSSZ totiž přešla u oznámení o zvýšení důchodu na elektronickou podobu. Pokud chce senior dostávat papírový dokument dál, musí o něj požádat. Je tak třeba činit každý rok? 

Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, pokud jste o zasílání oznámení poštou požádali už v minulosti a svou žádost jste nezrušili, zůstává platná i pro další roky. Při dalším zvýšení důchodu vám tak ČSSZ oznámení automaticky pošle na adresu.

Novou žádost musí podat jen lidé, kteří o papírové zasílání dosud nikdy nepožádali.

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Dopis ve schránce už není automatický

Od roku 2026 jsou oznámení o zvýšení důchodu standardně dostupná elektronicky. ČSSZ tím mění způsob, jakým se k lidem informace o jejich penzi dostávají.

Pokud máte datovou schránku fyzické osoby, oznámení najdete právě tam. Ostatní klienti si ho mohou zobrazit po přihlášení na ePortálu ČSSZ.

Kdo internetové služby nevyužívá nebo jednoduše nechce důležité informace o důchodu hledat elektronicky, může si zvolit klasickou papírovou podobu.

Kdo musí o papír požádat?

Jednoduché pravidlo: jestli jste o zasílání oznámení v listinné podobě nikdy nežádali, musíte tak nyní učinit.

Slouží k tomu formulář s názvem Žádost o zasílání oznámení o zvýšení důchodu v listinné podobě. Vyplnit ho můžete prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Formulář je zároveň možné stáhnout a podat v papírové podobě.

Jakmile ale žádost jednou podáte a následně ji nezrušíte, nemusíte už před každým dalším zvýšením důchodu dělat vůbec nic.

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Jak listinné oznámení zrušit?

Žádost o zasílání listinného valorizačního oznámení můžete kdykoliv (volnou formou) písemně zrušit. To znamená bez použití jakéhokoliv tiskopisu. Pokud je písemná žádost o zrušení zaslána do 31. srpna daného kalendářního roku, valorizační oznámení již v lednu následujícího roku nebude zasíláno.

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A co když jste žádost podali už dříve?

Právě tady může být zbytečné papírování. Pokud už jste o zasílání oznámení poštou někdy požádali, novou žádost nepodávejte. ČSSZ upozorňuje, že původní žádost zůstává v platnosti i pro další roky. Oznámení vám tedy bude chodit poštou automaticky.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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