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Vláda plánuje změny u dálničních známek

Jana Knížková
Dnes
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Na obrázku je lutá dodávka, která jede po dálnici. Auto je zobrazeno v pohybu
Autor: Depositphotos
Ilustrační obrázek
Vláda podpořila návrh, který má zastavit automatické zdražování dálničních známek. Pokud změnu schválí i poslanci, za roční známku zaplatí motoristé i v roce 2027 stejnou částku jako letos. Ve hře je navíc i praktičtější jednodenní známka.
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Po několika letech výrazného růstu cen by se dálniční známky mohly konečně přestat automaticky zdražovat. Vláda totiž schválila novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší mechanismus každoroční valorizace cen. 

Pro většinu řidičů to znamená jediné, ceny dálničních známek by měly zůstat stejné jako letos.

Roční známka za 2 570 korun

Ministerstvo dopravy ČR argumentuje tím, že ceny známek v posledních letech rostly příliš rychle. Od roku 2023 zdražila roční známka o více než 70 procent, tedy o 1 070 korun. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika se Česko cenově přiblížilo Rakousku, které nabízí kvalitnější dálniční síť a zároveň má vyšší životní úroveň.

Pokud novela projde Parlamentem, budou v roce 2027 platit následující ceny:

  • Roční známka: 2 570 Kč

  • 30denní známka: 480 Kč

  • 10denní známka: 300 Kč

  • 1denní známka: 230 Kč

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Výhody pro elektromobily zůstávají

Připravovaná novela nemění systém zvýhodnění ekologických vozidel. I nadále budou slevy využívat majitelé elektromobilů, vozidel na vodík, plug-in hybridů nebo automobilů na CNG a LNG. Ministerstvo tím reagovalo na připomínky z připomínkového řízení i jednání s Evropskou komisí.

Jednodenní známka by mohla být konečně praktičtější

Vedle vládního návrhu se v Parlamentu řeší ještě jedna změna, která by potěšila především řidiče vyrážející na krátké cesty. Jednodenní dálniční známka by neplatila pouze do půlnoci daného dne, ale celých 24 hodin od okamžiku nákupu.

Pokud změna projde, odpadne častá kritika současného systému, kdy například známka zakoupená večer přestane platit už za několik hodin.

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Pozor, známku kupujte jen na oficiálním webu

Ministerstvo dopravy zároveň připomíná, že jediným oficiálním místem pro nákup elektronických dálničních známek je portál edalnice.gov.cz. Přechod pod státní doménu gov.cz má pomoci omezit podvodné weby, které se tváří jako oficiální prodejci a za zprostředkování nákupu účtují zbytečné poplatky.

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Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Zda se tedy ceny dálničních známek skutečně nezvýší ani v příštím roce, nyní rozhodnou poslanci a následně Senát. Pokud novela získá podporu, řidiči si v roce 2027 připlácet nebudou.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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