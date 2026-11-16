Další komplikace pro seniory. Pojišťovna zavírá desítky poboček

Všeobecná zdravotní pojišťovna na začátku listopadu oznámila rozsáhlou změnu své pobočkové sítě. V příštím roce plánuje uzavřít 53 klientských pracovišť. Po jejich zrušení zůstane po celé České republice 129 poboček.
Podle pojišťovny se jedná především o nejméně vytížená pracoviště, která dohromady obsluhují pouze šest procent osobních návštěv klientů. VZP argumentuje tím, že většinu požadavků lze dnes vyřídit elektronicky a že její digitální služby využívají miliony lidí.
Největší problém mohou mít důchodci a senioři
Právě starší lidé mohou na plánované změny doplatit nejvíce. Pro řadu důchodců je návštěva pobočky zdravotní pojišťovny běžným a často jediným způsobem, jak vyřešit své záležitosti. Osobní kontakt jim umožňuje poradit se, předat dokumenty nebo získat pomoc při vyplňování žádostí.
Ne každý senior vlastní chytrý telefon, používá internetové bankovnictví nebo se orientuje v elektronických formulářích. Pro některé může být digitální komunikace komplikovaná, nepřístupná nebo jednoduše nedůvěryhodná.
Zrušení místní pobočky tak může znamenat nejen delší cestu, ale také nutnost spoléhat se na pomoc rodiny, známých či jiných osob. Pro seniory s omezenou pohyblivostí nebo bez možnosti dopravy může být i cesta do vzdálenějšího města zásadním problémem.
Změna výplaty důchodu může seniorům přinést až 2500 korun. Čas je do konce listopadu
Digitalizace není řešením pro každého
VZP ve své tiskové zprávě uvádí, že až 70 procent požadavků řešených na pobočkách lze vyřídit digitálně. Aplikaci Moje VZP používají více než tři miliony klientů a elektronická podání každoročně přesahují 2,5 milionu.
Pojišťovna tak staví svou argumentaci především na rostoucím zájmu o online služby. Zároveň ale nelze přehlížet, že část klientů stále potřebuje osobní asistenci.
Problémem proto není samotná digitalizace, ale skutečnost, že její rozvoj může být doprovázen omezením fyzické dostupnosti služeb. Moderní technologie mohou komunikaci usnadnit, neměly by však automaticky nahrazovat osobní kontakt tam, kde je stále nezbytný.
Důchodová novela míří do finále. Seniorům přináší bonus 2000 i nové zvyšování penzí
VZP slibuje pomoc
Pojišťovna uvádí, že klientům nabídne nové služby, například pomoc s hledáním lékaře, koordinaci zdravotní péče nebo odborné poradenství. Posílit chce také informační přepážky na zbývajících pobočkách a zavést online konzultace.
Pro klienty rušených pracovišť má vzniknout speciální telefonní linka, prostřednictvím které bude možné konzultovat problémy, získat osobní asistenci nebo se objednat na nejbližší pobočku.
VZP zároveň tvrdí, že 98 procent obyvatel bude mít dojezdovou vzdálenost na pobočku do 30 minut. To však samo o sobě nezaručuje, že bude návštěva dostupná pro každého. Zejména pro seniory, kteří nemají vlastní automobil, mohou být i desítky minut cestování komplikací.
Důchod po smrti seniora: ČSSZ vysvětluje, kdy se peníze vracejí. Rozhoduje jediný den
Modernizace na úkor nejzranitelnějších klientů
VZP označuje plánované změny za přizpůsobení služeb současným potřebám klientů. Z pohledu části veřejnosti však může být rušení poboček vnímáno jako další krok, který ztěžuje přístup k veřejným službám lidem, kteří je nejvíce potřebují. Digitalizace může přinést pohodlí a úsporu času. Neměla by ale znamenat, že lidé, kteří s technologiemi neumějí pracovat nebo potřebují osobní pomoc, budou mít své záležitosti složitější.