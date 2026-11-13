Další svátek před námi. Mohou zůstat obchody otevřené?

17. listopad patří mezi svátky, na které se zákaz prodeje nevztahuje a obchody tak mohou zůstat otevřené.
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17. listopadu může zůstat otevřeno
17. listopad letos připadá na úterý. Jedná se o státní svátek, na který se zákaz prodeje nevztahuje a obchody tak nemusí mít zavřeno.
Dalšími svátky, na které se zákaz prodeje podobně jako na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 17. listopadu nevztahuje, jsou Velký pátek, Svátek práce 1. května, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a Den upálení mistra Jana Husa 6. července, doplnil František Kotrba, mluvčí České obchodní inspekce.
Kdy mají obchody dle zákona zavřeno?
- 1. ledna – Nový rok
- Velikonoční pondělí
- 8. května – Den vítězství
- 28. září – Den české státnosti
- 28. října – Den vzniku samostatného Československa
- 24. prosince – otevírací doba jen do 12 hodin
- 25. prosince – 1. svátek vánoční
- 26. prosince – 2. svátek vánoční
Zákaz se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 m² v těchto dnech vztahuje i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy, upřesnil František Kotrba.
Kdo má výjimku a může mít otevřeno
V případě porušení zákazu prodeje hrozí pokuta až do výše 1 milionu korun. Pokud jde o opakované porušení, mohou dostat pokutu až 5 milionů korun. Zákon se netýká všech obchodníků. Otevřené mohou zůstat obchody s prodejní plochou menší než 200 metrů čtverečních, čerpací stanice, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železniční stanice, autobusové zastávky, prodejny ve zdravotních zařízeních a maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Od roku 2019 se zákaz netýká ani velkoobchodů.
Do velikosti prodejní plochy se započítává celková plocha, kam zákazníci mají přístup včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a dále plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači, uzavřel František Kotrba.